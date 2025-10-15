Antonio Sanz defiende la adjudicación a Carat España pese a sus condenas por fraude en contratos públicos

Jueves, 16 de octubre de 2925. EL LIBRE ha vuelto a preguntar por Carat España (Grupo Dentsu), esta vez al consejero de Presidencia (ahora también de Sanidad) y, sorprendentemente, ha defendido la elección de esta empresa para la difusión de la gestión de Juanma Moreno en prensa, radio y televisión: «Estamos hablando de la primera agencia de publicidad de España y una de las cinco primeras del mundo».

Ante la pregunta de EL LIBRE, el político gaditano defendió de manera exagerada a Carat España ( Grupo Dentsu): «Tenemos que tener a los mejores. Estamos hablando de la primera agencia de publicidad de España y una de las cinco primeras del mundo, que trabaja para todas las administraciones y que trabaja para diferentes ámbitos de la Junta de Andalucía y es responsable de grandes campañas de publicidad. La publicidad institucional se deriva a agencias desde hace muchísimos años».

Con fecha 4 de noviembre de 2024, el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos, firmaba por orden de Delegación de Competencias de 14 de noviembre de 2023, en sustitución del consejero Antonio Sanz, la resolución del inicio de expediente CONTR 2024/790497 titulado Planificación de Medios, ejecución de los Planes de Medios y compra de Espacios en Soportes Publicitarios para las acciones de Comunicación Institucional de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Por un valor estimado de 28.363.636,40 euros, que es justo la partida que tenía destinada a gastar la Dirección General de Comunicación de Presidencia en la Secretaría General Técnica como contratación programada.

El contrato sale a concurso con dos lotes, mientras que el lugar de ejecución es Andalucía en su conjunto, es decir, todas las provincias andaluzas. El primer lote se refiere a la campaña Prensa, radio y televisión, con un valor estimado de 25.527.272,74 euros, mientras que el segundo lote sale a concurso por un valor estimado de 2.836.363,66 euros y es adjudicado el 4 de junio pasado a Carat SA, empresa que pertenece al Grupo Dentsu, una multinacional de publicidad y relaciones públicas condenada judicialmente cuya matriz está en Japón.

Además, Carat SA y Dentsu Spain SL, según los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil, comparten el mismo presidente: Jaime Manuel López-Francos Sáenz.

Sanz defiende a una empresa manchada por las ilegalidades

Pues bien, Carat tiene un pasado turbio en cuanto a ilegalidades y mala praxis. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en varias sentencias en octubre de 2023, confirmó la existencia de un cártel formado por varias agencias de medios, entre las que estaba Carat España, que pactaron el reparto fraudulento de adjudicaciones de contratos de publicidad institucional de la Administración General del Estado, entre diciembre de 2014 y mayo de 2016, precisamente bajo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy.

Por ello, la Audiencia Nacional confirmó la sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) a cuatro compañías y tres directivos, de más de siete millones de euros, por alterar las adjudicaciones públicas. En las sentencias, los magistrados comparten con la CNMC que «el comportamiento de las empresas sancionadas y de algunos de sus directivos evidencia una actuación concertada contraria a la competencia» tras examinar todo el material probatorio que figura en el expediente, como correos electrónicos remitidos entre las licitadoras.

Asimismo, Carat, esa compañía tan ejemplar según Sanz, está implicada en el caso Púnica.

A Sanz también se le olvida que, eligiendo sólo a Carat para el gran contrato publicitario (25,5 millones de euros), está denostando a unas 5.000 agencias de publicidad con sede en Andalucía, muchas de ellas cien por cien andaluzas (Carat es una filial de un emporio japonés). ¿No era Juanma Moreno el que decía aquello de «vamos a potenciar el tejido empresarial andaluz»?