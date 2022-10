La Universidad de Huelva muestra sus investigaciones a la sociedad en la Noche Europea de l@s investigador@s

Más de 200 investigadores muestran sus trabajos a través de 40 actividades en las carpas de la Avenida de Andalucía.

Sábado, 1 de octubre de 2022. La investigación que se desarrolla y se impulsa desde la Universidad de Huelva salió a la calle este viernes para darse a conocer a la sociedad onubense en el marco de la Noche Europea de l@s Investigador@s 2022 (European Researcher’s Night), la mayor actividad de divulgación científica de Europa que cada año se celebra de forma simultánea en más de 300 ciudades europeas, incluidas las capitales de las ocho provincias de Andalucía, bajo la coordinación de la Fundación Descubre.

La Onubense, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, desarrolló una amplia programación para esta cita, que tuvo lugar en las carpas de la avenida de Andalucía. Más de 40 actividades, con la participación de más de 200 investigadores de la Onubense, conformaron el mayor programa que la UHU haya preparado para el evento desde la primera participación en 2012.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha destacado la importancia de dar a conocer a la sociedad qué es lo que se hace en las universidades públicas, “qué se investiga y cómo se investiga”, algo “particularmente importante” para la institución académica onubense, ha resaltado.

Durante la inauguración del evento, Peña también mostró su satisfacción por el incremento de actividades. “Estamos batiendo récords, con actividades muy diversas y con 200 investigadores de todas las áreas”, subrayó.

Asimismo, la máxima responsable de la Universidad de Huelva también puso el acento en el modo de dar a conocer las investigaciones que se desarrollan en la Onubense, ya que se hace “de forma muy comprensible y divulgativa para que la gente también pueda disfrutar”, resaltó.

En la misma línea se manifestó la directora de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UHU, Myriam Martín, satisfecha por los “números de récords” de esta edición, en la que “casi duplicamos las actividades respecto a otras ediciones”, enfatizó.

Además, participan “todas las facultades y campos de conocimiento” de la Universidad de Huelva”, prosiguió Martín durante la inauguración del evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, representadas en el acto por el concejal Francisco Baluffo, la diputada Leonor Romero y el delegado de Universidad, Investigación e Innovación, Carlos Soriano.

Por último, la directora de la Unidad Científica y de la Innovación resaltó que las actividades presenciales se han compaginado con otras de manera virtual, con lo que la Onubense ha querido dar la oportunidad de participar a todas las personas interesadas en hacerlo y que no podían acudir a las carpas de la Avenida de Andalucía.

Esta edición de 2022 ha estado dedicada a las Misiones de Horizonte Europa de la UE, desde las que se apuesta por I+D+I con un impacto social y económico en áreas de interés para la UE y sus ciudadanos, y además se contribuye con ellas a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto, estas misiones se articulan en torno a los ámbitos: ‘Ciudades inteligentes y climáticamente neutras’, ‘Cáncer’, ‘Agua y océanos’, ‘Adaptación al cambio climático’ y ‘Salud del suelo y Alimentos’.

Actividades programadas

La Onubense ha planteado para esta convocatoria más de cuarenta actividades, la mayor parte de ellas en las carpas de la avenida de Andalucía (bulevar central), así como en el Campus de El Carmen, incluyendo visitas, talleres y juegos (gymkanas, scape rooms y gaming).

Se trata de una programación multidisciplinar que, si bien se dirige al público en general, busca captar el interés de la población más joven, a través de actividades como la Competición de vehículos solares de la UHU (que busca fomentar el estudio de enseñanzas técnicas en alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional); ‘Pequeños arqueólogos por un día. ¡Descubre nuestro pasado!’; ‘Vivir la Prehistoria: talleres para divertirse aprendiendo’; ‘Los colores en la química’; el ‘Minicurso práctico de RCP para niñ@s’; ‘Toca las Mates: por una Matemática Dinámica y activa a través del juego’; ‘Reffect África: el juego’; o los scape rooms ‘¡Abre el cofre del hidrógeno’ o ‘Scape Lab Minería Circular’ (ETSI).

Asimismo, se han organizado interesantes actividades como ‘El reto turístico en poblados mineros abandonados’, el ‘Taller Participativo de Biodiversidad’, ‘El largo camino de la radiación’, ‘Taller de aromas y catas de vinos’, un clásico en esta cita como es la interacción con el equipo MotoETSIUhu, ‘¿Entiendes tu factura de energía eléctrica? ¿Sabes cómo podrías disminuirla?’, ‘El Proyecto INFAPOST: ¿Qué preocupa a niñas y niños en el escenario de recuperación de la pandemia?’, ‘El poder antioxidante de la fruta y la verdura’, ‘Historias que los árboles nos cuentan’, ‘Tratamiento ecológico de drenaje de ácido de minas’, ‘INCLUREC: ¿Elaboramos recursos inclusivos?’, ‘Aplicaciones de los drones en la investigación científica’, o ‘La vida dentro de un río’.

Se han proyectado igualmente las exposiciones ‘Científicas’ y la titulada ‘50 años cambiando la historia del cáncer’, actividad coordinada por la Asociación Española contra el Cáncer de Huelva, o microencuentros en torno a la figura de Zenobia Camprubí, el proyecto europeo ATMOS, y sobre la figura de Daniel Vázquez Díaz como icono del arte onubense.

También ha habido un apartado especial para el Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos (Pro2TecS) de la UHU, con la actividad ‘Pro2TecS hace ciencia para ti. Ingeniería Química, una herramienta de futuro’, donde se incluyen 5 talleres distintos: ‘Ingeniería Química para niñ@s’, ‘Grasas lubricantes biodegradables con nanofibras’, ‘Hecho en café España’, ‘Lubricantes inteligentes, ¿realidad o ciencia ficción?’ y ¡Prepara tu propio gel hidroalcohólico’.

Paralelamente, vía online se han podido visualizar los vídeos ‘¿Puede la novedad influir en la motivación del alumnado de EF?’ y ‘¿Qué rol juegan las emociones de los estudiantes durante las clases de EF?’. Estos vídeos se enmarcan dentro de la actividad Researchers at School, que son actividades que se realizarán con los centros educativos.

Colaboraciones internacionales

En esta edición se ha vuelto a colaborar en actividades internacionales con otras Noches Europeas de los Investigadores, en esta ocasión de Suecia, Escocia, Italia, Malta, Irlanda y Croacia, a través de tres actividades. Por un lado, ‘Meet the researcher’, en la que a través de pequeños vídeos los usuarios de redes sociales han podido conocer a algunos de los investigadores de las instituciones participantes. La actividad ‘Wiki Editathon’ se centró en la actualización de artículos de Wikipedia vinculados con investigación, y especialmente dentro del proyecto WikiProject Women in Red, que tiene como objetivo dotar de contenidos los perfiles de mujeres que no tienen datos en la Wikipedia. En esta acción ha colaborado la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Onubense. Por último, la Universidad de Huelva participó también en ‘European BioBlitz’, actividad de ciencia ciudadana de 48 horas que busca que investigadores y público trabajen juntos para explorar y registrar las diferentes especies de flora y fauna en cada región europea.

La Noche Europea de l@s Investigad@res es una actividad de divulgación científica financiada por la Unión Europea dentro del Programa Horizonte Europa bajo la acción Marie Sktodowska-Curie, y coordinada en Andalucía a través de la Fundación Descubre, perteneciente a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. En la Universidad de Huelva, cuenta con el apoyo del Consejo Social, la Cátedra del Vino, Cátedra de la Provincia, Cátedra Juan Ramón Jiménez, Cátedra Fundación CEPSA y la Cátedra Fertinagro Biotech. Además, esta actividad se enmarca en el proyecto aprobado por FECYT en el marco de la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación, bajo el título ‘Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2022-2023 (UCC+i)’.

FUENTE: Universidad de Huelva