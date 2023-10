La Junta de Andalucía incumple con Nerva y permite el recrecimiento de los vasos tóxicos del vertedero sin estudio previo

Posicionamiento de Antivertederos Nerva

Ante el desarrollo a toda velocidad de los trabajos de recrecimiento de la fase 1 en los vasos peligrosos del vertedero, supuestamente sin hacer un estudio, como prometió el consejero Ramón Fernández Pacheco:

Antivertederos Nerva considera que "es incomprensible esta premura de la empresa DSM, ya que el mismo consejero prometió que no vendrían más residuos tóxicos de fuera de España, excepto los que ya estaban aprobados".

La empresa DSM está triplicando la capacidad de estos vasos mientras las perspectivas de traer residuos para enterrar, supuestamente deben reducirse muchísimo si no vienen los del extranjero, y con la aplicación de los principios de economía circular, especialmente el de proximidad. Además, con ese estudio, como el que se hizo de los vasos no peligrosos, quedaría demostrado lo que dice la plataforma desde hace tiempo: los vasos de peligrosos también están colmatados y la Administración no puede mirar a otro lado. La Junta debe de abandonar el mantra del cierre ordenado y decretar ya el cierre definitivo de este vertedero obsoleto que tanto daño ha hecho y hace a Nerva.