Justicia por la Sanidad crea una hoja de reclamaciones para los usuarios del SAS en lista de espera quirúrgica que han superado el plazo de respuesta

Este modelo de reclamación y solicitud de documento acreditativo es para aquellos pacientes que fueron incluidos en la lista de espera quirúrgica y que no han recibido notificación alguna por parte del hospital en cuanto a la demora que pudieran tener y/o la fecha prevista para dicha intervención, habiéndose sobrepasado el plazo de respuesta previsto en el Decreto 209/2001 para esa intervención quirúrgica.

Viernes, 22 de marzo de 2024. El Decreto 209/2001 pretende garantizar unos plazos máximos de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía que serán variables en función de los procedimientos quirúrgicos de que se trate, y que, caso de superarse, supondrán que la Administración Sanitaria Pública de Andalucía deberá abonar la intervención quirúrgica en el centro privado que elija el paciente.

A diciembre del 2023, había 53.014 con procedimientos con garantía con el plazo superado que podrían haber solicitado el ser atendidos en un centro sanitario privado de su elección.

«Doña Catalina recurre de nuevo a los contratos a dedo con las clínicas privadas, contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa con los que pretende dar repuesta a estos pacientes. En la memoria justificativa de esos contratos esgrime las consecuencias económicas que implicaría el que todos esos pacientes fuera de plazo reclamaran su derecho a ser operados en la privada a cuenta del erario público, tal como establece este decreto de garantía y se queda tan satisfecha diciendo esto como si esos 274 millones que se embolsará la privada con estos contratos salieran de su bolsillo«, denuncia la doctora Socorro Ricoy, miembro también de la junta directiva de la asociación Justicia por la Sanidad.

Un dato demoledor

Transcurridos 23 años desde la publicación de este decreto, ningún paciente ha sido intervenido en la privada por haberlo solicitado al haber superado su plazo de respuesta. «Y el porqué de esto doña Catalina lo sabe, vergüenza tendría que darle el recurrir a esto para justificar estos contratos. Lo que en realidad teme esta señora son las miles de denuncias que estos pacientes pudieran interponer si han sido perjudicados o se ha agravado su estado de salud por la demora en atenderlos», pone de manifiesto Ricoy.

«Animo a esos 53.014 pacientes que han superado su plazo de respuesta a que soliciten en su hospital el documento acreditativo que se precisa para poder ser operado en la privada. Este documento acredita al paciente ante el centro sanitario privado elegido para su intervención. Junto a este documento, el hospital debe facilitar al paciente una relación de centros sanitarios privados en los que se pudiera dar respuesta quirúrgica a su procedimiento», apostilla la doctora y activista social.

Para facilitar este trámite, Justicia por la Sanidad pone a disposición de los usuarios del SAS un modelo de reclamación con el que podrán solicitar ese documento acreditativo.

Así es el modelo creado por la asociación Justicia por la Sanidad

«Debéis llevar dos copias de este modelo. Una vez cumplimentadas, adjuntad una de ellas a la hoja de reclamación oficial del centro sanitario, que también deberéis cumplimentar con vuestros datos personales y, en el campo donde pone motivo de la reclamación, deberéis poner: Se adjunta escrito. La otra copia os la deben dar sellada como justificante de haber formulado la reclamación», expresan desde Justicia por la Sanidad.

«Lo adjuntarán a la hoja oficial y, de todo lo presentado, os deben dar una copia sellada«, añaden desde la asociación.

A continuación, pueden leer el texto de la hoja de reclamaciones:

Formulo reclamación ante el Servicio de Atención a la Ciudadanía de mi Centro Sanitario en la que hago saber que con fecha ………/……../………… fui incluido/a en lista de espera quirúrgica y que tras el tiempo transcurrido no he recibido notificación alguna por parte del hospital en cuanto a la demora que pudiera tener y/o fecha prevista para dicha intervención.

El Decreto 209/2001 garantiza unos plazos de respuesta a determinados procedimientos quirúrgicos, al ser mi intervención una de las recogidas en dicha normativa, exijo se me reconozca el derecho que me asiste y de no existir disponibilidad en mi hospital ni en ningún otro hospital público, toda vez que se ha sobrepasado el plazo de respuesta, solicito el documento acreditativo para poder ser atendido/a en un centro sanitario privado de mi elección conforme a los artículos 11 y 13 del referido decreto.

De no obtener respuesta a esta reclamación en el plazo establecido, elevaré mi reclamación a otras instancias exigiendo responsabilidad por los posibles daños y perjuicios que pudieran agravar mi estado de salud por incumplimiento de la normativa y la consiguiente denegación de asistencia.

Pueden descargarse el modelo de reclamación pinchando aquí.