La Fundación DEARTE anuncia el cambio y confía en una etapa especialmente prometedora.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025. Medinaceli CINE, VI Muestra de los Territorios Despoblados del Mundo, que se celebra anualmente en la provincia de Soria, abre una nueva etapa con el relevo en su dirección artística. Tras dos ediciones al frente del proyecto, el cineasta soriano Pedro Estepa concluye su etapa como director, dejando una sólida huella en el crecimiento, la profesionalización y la proyección mediática de la Muestra.

Durante las ediciones cuarta y quinta de esta muestra, Estepa impulsó una programación diversa y de calidad, reforzó la mirada nacional del festival y consolidó a Medinaceli como un punto de encuentro para conversaciones globales sobre la despoblación y el futuro de los territorios rurales. La organización reconoce públicamente su dedicación, su sensibilidad creativa y su compromiso con la provincia de Soria.

El testigo lo recoge ahora Javier Polo Brazo, cineasta sevillano con un amplio recorrido y una mirada innovadora, que asume la dirección con el objetivo de ampliar horizontes, forjar vínculos internacionales y seguir posicionando la Muestra como referente cultural en España. Su incorporación aporta nuevos impulsos y perspectivas a un proyecto que ya forma parte del calendario cultural nacional.

La Fundación DEARTE, impulsora del festival, agradece de manera especial la labor de Pedro Estepa y expresa su confianza en que esta nueva etapa, liderada por Polo Brazo, dé continuidad al crecimiento del proyecto y abra un futuro especialmente prometedor para Medinaceli CINE.

En sus tres primeras ediciones, la Muestra fue dirigida por Miguel Ángel Rodríguez (URKEL) y Luis Miguel Rodríguez (Lince Comunicación), quienes sentaron las bases conceptuales y la vocación global de un festival que ha sabido mantener su identidad a lo largo del tiempo.

Próximamente se anunciarán las fechas y programación de la sexta edición, marcada por este emocionante cambio de rumbo y por el compromiso de seguir dando voz, desde Medinaceli, a las realidades de los territorios despoblados del mundo.