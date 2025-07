Aceptar respuestas generadas por este sistema como si fueran fiables es renunciar al principio básico de que el conocimiento debe poder demostrarse.

Miércoles, 16 de julio de 2025. La confianza ciega en la tecnología siempre ha sido peligrosa, pero pocas veces lo ha sido tanto como ahora. ChatGPT, el sistema conversacional de OpenAI que millones de personas usan cada día para buscar información, resolver dudas o incluso redactar textos de aparente complejidad, no es una herramienta fiable. Ni lo es, ni lo pretende ser, aunque sus creadores —por acción u omisión— contribuyan a alimentar la falsa idea de que lo es.

ChatGPT no está diseñado para decir la verdad, sino para sonar bien. No razona, no verifica, no conoce límites. Su función es rellenar huecos con frases que parezcan plausibles, aunque no sean ciertas. Y lo más alarmante es que lo hace con un tono de seguridad que induce a confiar en lo que dice incluso cuando se lo está inventando.

Por eso, no solo no debemos delegar en ChatGPT tareas que exigen rigor o responsabilidad. Debemos empezar a asumir —sin matices— que hacerlo entraña un riesgo real para el conocimiento, el periodismo, la investigación y la ciudadanía informada.

Diseñado para sonar bien, no para decir la verdad

ChatGPT no está programado para decir “no lo sé”. Su arquitectura se basa en modelos de lenguaje que predicen qué palabra es más probable que venga a continuación, no en si esa palabra es cierta, está verificada o tiene consecuencias. El resultado es un sistema que responde a todo, aunque no sepa de qué habla. Y que lo hace con un estilo fluido, seguro y aparentemente informado que puede engañar incluso al lector crítico si no está sobre aviso.

Cuando se enfrenta a una pregunta cuya respuesta no conoce —o que no puede conocer—, no se detiene ni alerta, sino que improvisa. Y esa improvisación no viene marcada por el rigor, sino por la estadística: responde lo que más se parece a una respuesta coherente en contextos similares vistos durante su entrenamiento.

Esto no es un fallo técnico. Es una característica estructural. ChatGPT está diseñado para no callarse jamás. Para seguir escribiendo, aunque eso implique inventar, distorsionar o mezclar hechos incompatibles. En lugar de priorizar el conocimiento, prioriza la apariencia de conocimiento. Y eso lo convierte en una máquina de producir texto —no de producir verdad.

Lo saben. Y no lo corrigen

Lo más inquietante no es que ChatGPT pueda mentir sin saberlo. Es que OpenAI lo sabe desde el principio. Y pese a ello, ha decidido mantener —y explotar comercialmente— un modelo que genera afirmaciones falsas con tono de certeza, sin advertirlo de forma explícita ni eficaz.

No es un accidente técnico ni un mal uso del sistema. Es una elección empresarial

Los informes técnicos internos, los artículos académicos, las advertencias de la comunidad científica y las críticas de periodistas, docentes y profesionales llevan años señalando el mismo riesgo: estos modelos no están capacitados para distinguir entre lo verdadero y lo verosímil. Sin embargo, OpenAI no ha optado por rediseñar el sistema para que priorice la veracidad. Ha optado por poner parches, advertencias vagas, y una estética de “asistente inteligente” que refuerza la confianza del usuario en un sistema que no la merece.

No se trata de un error aislado. Es una decisión consciente: mantener el rendimiento comercial de una herramienta que funciona precisamente porque no se detiene aunque no sepa. La lógica es simple: si el modelo se callara cada vez que no tiene certeza, parecería menos útil. Así que, en vez de limitarlo, lo han vestido de experto. Y lo han soltado en millones de dispositivos.

Cuando equivocarse no es un fallo, sino una función

Los errores que comete ChatGPT no son accidentes puntuales que puedan corregirse con una actualización. Son inherentes a su forma de operar. Cuando el modelo afirma que un dato es cierto sin haberlo verificado, no está fallando: está haciendo exactamente lo que se le ha enseñado a hacer. Y por eso sus respuestas falsas no son anecdóticas, sino inevitables.

Esto ha llevado a situaciones documentadas en las que ChatGPT ha atribuido declaraciones falsas a personas reales, ha citado sentencias judiciales que no existen, ha inventado enfermedades, diagnósticos o tratamientos, e incluso ha proporcionado localizaciones incorrectas en emergencias simuladas. Y todo ello, con un tono impasible, bien escrito y sin advertencia de que está improvisando.

En contextos como el periodismo, la investigación científica, el asesoramiento legal o la educación, estos errores no son inocuos. Pueden llevar a difundir bulos, falsear pruebas, desacreditar a personas o poner en riesgo decisiones profesionales o políticas. Y lo peor es que el sistema no tiene forma de saber que lo ha hecho.

Mientras tanto, millones de usuarios —convencidos por el tono amable y seguro del asistente— siguen confiando en respuestas que pueden ser simplemente… mentira.

Una amenaza real para el periodismo, la docencia y la democracia informada

En entornos donde el conocimiento exige precisión, responsabilidad y contraste, ChatGPT no es una ayuda: es una amenaza. Para el periodismo, que se sustenta en hechos verificables, fuentes documentadas y límites éticos. Para la docencia, que forma ciudadanos con criterio propio y no repetidores de contenido vistoso. Para la justicia, la medicina, la ciencia. Para la deliberación democrática misma.

Aceptar respuestas generadas por este sistema como si fueran fiables es renunciar al principio básico de que el conocimiento debe poder demostrarse. En el caso del periodismo, confiar en ChatGPT para redactar, investigar o interpretar hechos supone cruzar una línea peligrosa: la que separa el oficio de informar del simulacro de parecer informado.

Y esto no es un riesgo abstracto. Ya hay medios que lo usan para generar contenido sin control editorial, universidades que detectan trabajos académicos plagiados a una máquina, y administraciones que lo emplean para redactar textos institucionales. La falsa eficiencia está ganando terreno a la verdad. Y nadie parece estar dispuesto a tirar del freno.

Contra el fetichismo tecnológico: recuperar el juicio, no delegarlo

El éxito de herramientas como ChatGPT no se explica solo por su capacidad técnica, sino por una cultura que ha dejado de valorar la duda, la verificación y el pensamiento crítico. Hemos convertido la inteligencia artificial en un oráculo moderno, aunque sepamos que improvisa, finge y rellena huecos con aplomo.

Nos deslumbra su fluidez, su rapidez, su capacidad para sonar competente. Y en ese deslumbramiento, aceptamos sin resistencia que nos digan lo que no saben, que inventen lo que no entienden, y que lo hagan con autoridad.

Pero el problema no está solo en la máquina. Está también en nosotros, cuando delegamos el juicio, el contraste y la responsabilidad en un sistema que no los tiene. Porque ChatGPT no tiene conciencia, ni memoria, ni ética. Y sobre todo, no tiene consecuencias. Puede equivocarse mil veces y seguir hablando como si nada.

Frente a eso, el único contrapeso real es una ciudadanía que no renuncie a pensar por sí misma. Que exija pruebas, que confronte fuentes, que no acepte como verdad lo que suena bien. Que no caiga en el espejismo de que lo tecnológico es necesariamente lo cierto.

No se equivoca, sabe que miente

ChatGPT no se limita a equivocarse. Miente sabiendo que lo hace. Y lo hace porque ha sido programado para ello. No para engañar con intención, sino para no reconocer nunca que no sabe. Está diseñado para ofrecer respuestas verosímiles, no respuestas verdaderas. Y cuando no dispone de datos fiables, rellena el hueco con una invención. No por error, sino porque esa es su función.

Y lo peor: lo hace sin avisar. Sin una alerta clara, sin una marca que advierta al usuario de que lo que está leyendo podría no ser cierto. Lo que en otro contexto se llamaría desinformación, aquí se llama “modelo de lenguaje”.

No es un accidente técnico ni un mal uso del sistema. Es una elección empresarial: ofrecer un producto que finge saberlo todo, aunque eso implique diseminar errores con apariencia de autoridad.

Confiar en ChatGPT sin entender esto es asumir el riesgo de ser engañado por diseño. Y permitir que se use sin control en ámbitos sensibles —como el periodismo, la docencia, la justicia o la administración— es abrir la puerta a un colapso silencioso de la verdad.

Porque aquí no hay fallo. Aquí hay trampa.