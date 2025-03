Carta de Onusap a la Consejera de Salud, Rocío Hernández

Jueves, 27 de febrero de 2025. Hemos escuchado con atención la respuesta de nuestra consejera de salud, Dña. Rocío Hernández, esta misma mañana cuando se le ha preguntado por las recientes movilizaciones de sanitarios y pacientes en nuestra provincia, y nos vemos en la obligación de contestarle públicamente.

Insiste en primer lugar en poner en valor las inversiones en infraestructuras y equipamiento, como si fuese un regalo y no una obligación el actualizar los mismos, pero hay que recordarle que esos equipamientos necesitan personal para que su uso sea el óptimo. En este mismo sentido repite los casi mil sanitarios mas contratados que nadie ha visto, pero que, en todo caso, con una demanda asistencial disparada, son manifiestamente insuficientes.

Pero lo que realmente es inadmisible y denota una palmaria falta de humanidad, es la explicación que intenta dar sobre el próximo cierre del servicio de Cirugía Vascular. Atribuye a “opciones personales de vida” de los profesionales, que eligen otro destino. Olvida que está hablando de unos profesionales que han estado tirando del carro pese a una precariedad extrema durante muchos años y que han implosionado tras una gestión que no ha sabido poner en valor dicho esfuerzo. Y no, estar psicológica y profesionalmente destruidos, no es una “opción personal de vida”, se trata de un drama humano que va a exigirles una ardua tarea de reconstrucción personal y profesional.

Nunca podremos estar los suficientemente agradecidos a estos compañeros que han soportado durante muchos años una sobrecarga difícilmente imaginable incluso para los que somos sus compañeros. Desde ONUSAP muchas gracias.

Y sin embargo ella descarga en estos profesionales la responsabilidad de una crisis cuyo origen esta únicamente en una nefasta gestión.

A este respecto, ¿atribuye también la consejera a esas nuevas “opciones de vida” la falta que sufrimos de Técnicos de farmacia, TCAES, lavanderas, celadores, etc, en el hospital? ¿Cree que este personal prefiere como “opción de vida”, seguir engrosando las listas del paro? Reflexione, por favor.

Por último, tenemos que responder a su, no tan velada, acusación de querer meter miedo a la población. Nada mas lejos de nuestra intención que crear ningún tipo de alarma social, pero si creemos que la población onubense debe conocer lo que supone para una provincia de mas de 500.000 habitantes el perder un Servicio tan fundamental como es el de Cirugía Vascular. Hablamos de como se van a solucionar los mas de 6500 pacientes en lista de espera, hablamos de algunas urgencias vitales que no pueden sobrevivir a un traslado de 90 Km y hablamos de complicaciones que pueden surgir en distintos procesos donde el poder reconstruir un vaso roto o desgarrado es vital. Estas complicaciones con relativa frecuencia afectan a servicios como Nefrología, donde la rotura de una fístula por donde circulan hasta 1,5 de sangre por minuto, es una emergencia vital. En Traumatología, Cirugía, Ginecología o Urología, también pueden ocurrir daños inesperados en vasos sanguíneos cercanos, por ejemplo, a un tumor. Y por último, la proliferación de tratamientos endovasculares (“cateterismos”), bombas de asistencia cardiaca, etc, hace que el potencial daño a un vaso sanguíneo importante haya aumentado con respecto a décadas pasadas. En todas estas situaciones la presencia pronta de un especialista en cirugía vascular resulta de VITAL importancia.

Insistimos, la pérdida de este servicio supone para la provincia onubense un retroceso sanitario de décadas y nos deja, una vez más, en una intolerable situación de vulnerabilidad y desventaja con respecto al resto de Andalucía.

Diego Mora, Presidente de ONUSAP