Sábado 13 de septiembre. Salidas a las 18:00 (absoluta, por clubes) y a las 18:10 (edad escolar). Dorsales el viernes 12 en la Casa Colón; entrega de trofeos el sábado a las 21:30 en el Pabellón Diego Lobato.

Miércoles, 3 de septiembre de 2025. Huelva acoge el Campeonato de España de Marcha Nórdica, una doble cita que reúne el Nacional por clubes de la FEDME y el campeonato individual y de selecciones autonómicas en edad escolar. La organización corre a cargo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y el Club Multideporte Huelva, que sitúan la competición en el corazón del Parque Moret.

El circuito, trazado sobre tierra compactada, tiene 2,78 kilómetros y un desnivel de 47 metros por vuelta. Las distancias serán de 13,9 kilómetros en la categoría absoluta (cinco vueltas), 8,34 en cadete (tres) y 5,5 en infantil (dos), con salida y meta en el propio parque.

La jornada comenzará por la tarde para aprovechar la sombra del arbolado. La salida de la absoluta está fijada a las 18:00 y la de edad escolar a las 18:10, con final previsto en torno a las 20:00. Según la organización, el dispositivo incluye avituallamiento, guardarropa, aseos y duchas, además de seguro y asistencia sanitaria para participantes.

El programa se abre el viernes 12 con la recogida de dorsales y el reconocimiento del recorrido. Ya el sábado, tras la charla técnica, la ceremonia de premiación tendrá lugar a las 21:30 en el Pabellón Diego Lobato. Después, quienes lo deseen podrán compartir un tercer tiempo en la barra instalada por el club organizador.