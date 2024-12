Kevin dice no a la propuesta de la Subdelegada Rico y solicita la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz

La Subdelegada Rico mecaniza la vida de Kevin, el joven cachonero al que llaman Abdul

Que Kevin Christian Bouragba, nacido en Salamanca, criado en España y desvinculado completamente de Marruecos, acepte ser reconocido como marroquí para regularizar su situación en el país donde ha vivido toda su vida, ignorando su evidente arraigo y sus derechos como residente histórico en España, es una propuesta administrativa cuestionable desde una perspectiva tanto legal como humana.

Fue la única planteada durante una reunión convocada por la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, el pasado 19 de diciembre. Un encuentro que tuvo lugar tras la cobertura de La Mar de Onuba, que puso en evidencia las irregularidades del caso de Kevin y captó la atención de Rico. En la reunión, además de la Subdelegada, participaron el Secretario General de la Subdelegación, Manuel Iglesias, y la responsable de la Dependencia de Empleo, Angélica Alonso, quienes presentaron la propuesta como "única" solución viable para superar la situación del joven cachonero. Kevin asistió acompañado de su madre de acogida, Dolores, y un representante de una asociación local. La reunión, según fuentes conocedoras de la misma consultadas por esta revista, destacó por la desconexión entre las propuestas administrativas y la realidad vivida por Kevin.

Además, durante una breve participación al comienzo de la reunión, la Subdelegada Rico (quien aseguró que iban a encontrar una solución que ofrezca garantías y seguridad a Kevin) reprochó a Dolores no haberse dirigido directamente a ella, afirmando que “mi puerta está abierta para todo el mundo”. Comentario especialmente paradójico, ya que Dolores había solicitado formalmente una cita el pasado 26 de septiembre, sin obtener respuesta alguna por parte de la Subdelegación. Más llamativo aún, Rico aseguró durante la reunión que se enteró del caso Kevin “de forma rocambolesca, gracias a las noticias de La Mar de Onuba que le llegaban a través de grupos de WhatsApp. Sorprende que una autoridad declare haber conocido por la prensa los efectos de actos administrativos derivados de resoluciones que ella misma ha firmado. Este hecho, lejos de ser anecdótico, subraya la desconexión entre la retórica de la Subdelegada y la realidad de los actos administrativos que afectan a Kevin.

Perpetuar la injusticia

Durante la reunión, el Secretario General de la Subdelegación, Manuel Iglesias, y la responsable de Empleo, Angélica Alonso, propusieron como "única" solución que Kevin obtuviera un pasaporte marroquí. Este documento, que le otorgaría una identidad ajena, le permitiría acceder a un permiso de residencia temporal en España y, tras cinco años, solicitar una nacionalidad a la que tiene derecho desde su primer año de vida.

La propuesta ignora por completo que Kevin es, a todos los efectos, español. Obligarle a reconocerse como ciudadano de un país cuya cultura desconoce, cuya lengua no habla, que no lo considera suyo y en el que no tiene familia, personas conocidas ni domicilio, no sólo es un despropósito jurídico, sino también un atentado contra su dignidad y su identidad.

Tres oportunidades perdidas por el Estado

Y todo ello porque, desde 2001, Kevin, ya era acreedor del derecho a la nacionalidad española por nacimiento y residencia continuada durante más de un año en España, ya que, de acuerdo con el artículo 17.1.c del Código Civil, los nacidos en territorio español de padres extranjeros sin nacionalidad o que no transmitan la suya (algo que la madre bilógica de Kevin no hizo al no inscribirle en el Consulado General de Marruecos tras su nacimiento) deben ser reconocidos como españoles. En 2005, por haber estado bajo tutela del Estado durante más de cinco años, pues según el artículo 22.3 del Código Civil, los menores tutelados por una institución española durante ese periodo de tiempo adquieren el derecho a solicitar la nacionalidad por residencia. Y, por último, en 2010, por residencia legal y continuada durante más de 10 años; como establece el artículo 22.1 del Código Civil, la residencia legal, continuada y previa permite el acceso a la nacionalidad.

Es decir, hasta tres veces a lo largo de su vida, el Estado, como único responsable legal de Kevin, ha fallado al joven. Son esos fallos, y no ninguna inacción o acción suya y/o de su familia de acogida, los responsables de la actual situación de apatridia de facto que sufre.

La situación de Kevin es aún más impactante al considerar que, en julio de 2015, la administración forzó de forma arbitraria el cambio de su nombre a Abdul Bouragba, argumentando que como hijo de madre marroquí le correspondía esta nacionalidad y debía adoptar un nombre marroquí. Un despropósito. Este cambio, realizado sin su consentimiento, borró administrativamente el nombre con el que había sido registrado en España, Kevin Christian, y con el que había vivido (y vive) desde su nacimiento. Tal decisión, además de atentar contra su identidad, refuerza la narrativa de desarraigo impuesta por el propio sistema.

Revisión de oficio: la alternativa ignorada

Sostener que la única opción viable para Kevin es convertirse en marroquí descarga sobre sus espaldas los errores evidentes cometidos por la Administración española, culminados por la resolución firmada por la Subdelegada Rico, que se limita a perpetuar la condición de irregularidad de Kevin.

Y obvia, por desconocimiento u omisión deliberada, que existen mas opciones dentro del marco legal español. La Subdelegación puede iniciar un procedimiento de revisión de oficio, una herramienta legal que permite corregir actos administrativos nulos de pleno derecho. Este mecanismo sólo requiere de una consulta previa, preceptiva pero no vinculante, al Consejo de Estado, algo que la propia Rico, como autoridad competente, puede impulsar sin mayor dilación.

Sin embargo, esta vía legal, que podría y puede subsanar los errores de la Administración y garantizar la nacionalidad de Kevin sin condiciones absurdas, no fue planteada durante la reunión del 19 de diciembre.

Por último, cabe destacar, que Iglesias conminó a Kevin a eludir la participación en este asunto del abogado de oficio que le ha sido asignado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, llegando a afirmar, literalmente, "por aquí que no vaya ni a aparecer", por lo que cabe preguntarse si es norma de la Subdelegación del Gobierno sugerir a los ciudadanos que prescindan de asesoramiento y acompañamiento legal en sus relaciones con esa Administración.