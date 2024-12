Todos somos Kevin: las redes muestran apoyo y solidaridad con el joven cachonero atrapado en un limbo jurídico por su nacionalidad

Sábado, 14 de diciembre de 2024. El caso de Kevin, un joven nacido en Salamanca de madre marroquí y criado por una familia de acogida española en la localidad de Galaroza, Huelva, ha desatado una ola de solidaridad y apoyo en las redes sociales. Desde su primer año de vida, Kevin ha vivido con Dolores y su esposo, quienes lo acogieron con apenas un año. Sin embargo, una decisión de la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha ordenado su expulsión del país, alegando que no cumple con los requisitos legales para residir en España. Esta decisión ha provocado la reacción de la comunidad local y de usuarios de redes sociales que se han movilizado en defensa del joven.

Julia González Domínguez señala la injusticia de la situación: “No es justo. Ese niño es español. Yo lo he visto crecer con mi prima y su marido, bellas personas que lo quieren muchísimo. Nunca le faltó de nada. La justicia es una mierda”. La contundencia de su mensaje refleja la sensación de abandono que sienten quienes han seguido de cerca la historia de Kevin.

El sentimiento de indignación se multiplica con las palabras de Montse Ferrera Garci, quien no oculta su enojo: “¡Qué vergüenza de país! ¿Por qué no se meten en otras cosas? Este muchacho, les guste o no, es cachonero. Asco de gobierno”. Este tipo de mensajes se han repetido en redes sociales, convirtiéndose en un grito colectivo de repulsa contra la decisión administrativa.

Art Bejarano sintetiza el espíritu colectivo con una frase que se ha convertido en lema: “Esto es totalmente incomprensible. Todo mi apoyo tanto a Kevin como a su familia. Estoy seguro de que cuentan con el apoyo de toda Galaroza. Todos somos Kevin”. La referencia a la unidad de la comunidad muestra cómo esta causa ha trascendido el ámbito familiar para convertirse en una cuestión de justicia social.

Manu Ramos, amigo de Kevin, resalta la absurda paradoja del caso: “Kevin, además de un chaval estupendo, es español de nacimiento y de educación. No podemos permitir que se siga adelante con este procedimiento absurdo. Todo mi apoyo, amigo”. Las palabras de Ramos ponen el foco en la contradicción legal que mantiene a Kevin en un limbo jurídico pese a su crianza en un entorno español.

La esperanza también se refleja en el mensaje de Rafael Ramos Fernández: “Confío en que Kevin, más pronto que tarde, tenga una solución que no pase por seguir limitando su vida y la de su familia. Kevin es cachonero y español. Entérese usted, señora”. Este mensaje apunta directamente a la Subdelegada del Gobierno, responsable de la firma de la orden de expulsión.

Finalmente, Juan Antonio Navarro Escudero, compañero de estudios de Kevin, denuncia la falta de humanidad de la decisión administrativa: “Tiene unos padres que han hecho y siguen haciendo todo por él. Es mi amigo desde hace muchos años y estudió conmigo desde pequeño. A esa señora que dice que no reúne los requisitos para vivir en España la invito a que pase un día con nosotros para demostrarle lo contrario”. Su testimonio señala la cercanía de la comunidad y la injusticia de la medida adoptada.

Voces de apoyo a Kevin, atrapado en un limbo jurídico, en una comunidad que se resiste a aceptar la injusticia.

Recogida de firmas Para sumar esfuerzos en esta causa, se ha lanzado una petición en la plataforma Change.org con el objetivo de visibilizar el caso y exigir una solución que permita a Kevin permanecer en España junto a su familia. La petición, disponible en el siguiente enlace, invita a la ciudadanía a firmar y compartirla para presionar a las autoridades competentes y revertir la orden de expulsión: Apoya a Kevin en Change.org.