Fraude millonario de CaixaBank a temporeras marroquíes: el cobro por seguros no solicitados se extendió a más oficinas de la entidad en la provincia de Huelva

Metodología de un fraude miserable a mujeres vulnerables y desinformadas

CaixaBank rechaza investigar la incautación de salarios de las temporeras marroquíes en sus oficinas de Huelva

La metodología de la abusiva expropiación de parte de su salario a las temporeras, revelada en exclusiva por La Mar de Onuba, destaca tanto por su simpleza como por su osadía, según se desprende de la investigación realizada por esta revista con la colaboración de los colectivos Jornaleras de Huelva en Lucha y Mujeres 24H.

Al incorporarse a las empresas a las que son asignadas, las trabajadoras marroquíes contratadas en origen al amparo de la Orden Gecco, son frecuentemente inducidas a firmar, de forma irregular y sin obtener copias de lo firmado, documentación diversa cuyo contenido generalmente desconocen, y aparentemente relacionada con el contrato y la "toma de conocimiento" de normas sobre Prevención de Riesgos Laborales, Planes de Igualdad u otras. En ese trámite, las empresas calzaban entre los diferentes documentos los relacionados con la apertura de cuentas para el cobro domiciliado de nóminas en las entidades señaladas por las empresas.

Todos los datos y testimonios obtenidos indican que sólo en ese proceso cabe la oportunidad de hacer firmar a las marroquinas (nombre con el que se conoce a las temporeras marroquíes de la fresa onubense) los contratos por los que habrían subscrito, sin ser conscientes de ello, pólizas de seguro valoradas entre 28 y 200 euros, cuyos cobros ejecutaba la entidad bancaria a través de "cargo en cuenta".

Como también adelantaba La Mar de Onuba el pasado verano, un grupo de trabajadoras de Atlantic Blue / Atlantic Green llegó a concentrarse hace unos años en las oficinas de la empresa para protestar y exigir la devolución del dinero incautado de forma ilegal de sus cuentas bancarias. Sin lograr su objetivo.

Najat Bassit, ex trabajadora de Atlantic Blue e integrante de Jornaleras de Huelva en Lucha - Sindical Obrera Andaluza, explica cómo a las mujeres se les hacía contratar de forma involuntaria pólizas de seguros privadas de hasta 200 euros anuales para coberturas que no necesitaban

Najat Bassit, ex trabajadora de la empresa, de origen marroquí y residente en España desde 2005, explicaba por aquellas fechas en el programa Construyendo memoria de Radio Nacional de España que ella misma habló en persona y en nombre de sus compañeras con la entidad bancaria, para solicitar las bajas de las pólizas y la devolución de las primas cobradas de forma ilegal. Pero la persona que le atendió rechazó tal posibilidad, alegando que las pólizas eran resultado de un "acuerdo subscrito entre la empresa y La Caixa". Sin más detalles ni explicaciones. Por parte de las empresa tampoco se han ofrecido explicaciones a las trabajadoras afectadas, y las pocas que aseguran haberlas solicitado sostienen que se les dijo que "eso es algo obligatorio para las mujeres contratadas en origen como la Seguridad Social o el IRPF", y que tenían que pagarlo ellas.

Según todos los testimonios recabados, la entidad bancaria nunca ha entregado a las trabajadoras facturas o justificantes por los cargos realizados. Tampoco copia de los contratos que hubieren podido firmar, sin ser conscientes de ello, ni las correspondientes pólizas traducidas a su idioma (como exige toda la normativa que atañe a la contratación en origen), en las que se detallaren las coberturas contratadas y las prestaciones que estas hubiesen supuesto para las trabajadoras. A este respecto, cabe destacar que algunas de las mujeres afectadas han sufrido procesos de enfermedad común y/o accidente aboral, y aseveran que nunca se les ha informado de que tendrían derecho a algún tipo asistencia o prestación cubiertas por las pólizas abonadas.

En la mayoría de los casos documentados, analizados y constatados con trabajadoras afectadas y entrevistadas por esta revista, la escasa documentación concerniente a su estancia laboral en España, principalmente contratos y nóminas, solo les fueron entregados al finalizar la relación laboral y en las horas previas a emprender el regreso a su país. A este respecto, cabe destacar que muchas de las mujeres entrevistadas aseveran que les fueron retenidos sus pasaportes por las empresas durante su estancia en España, y que les fue devuelto junto el resto de la documentación citada en este mismo párrafo.

CaixaBank rechaza investigar las irregularidades en sus oficinas de Huelva

Por su parte, CaixaBank rechaza iniciar, al menos de forma oficial, una investigación ni ofrecerá explicaciones sobre el fraude con pólizas de seguros perpetrado entre los años 2011 y 2019, de forma acreditada por La Mar de Onuba, revista que desde el primer momento ha venido trasladando a la entidad -a nivel provincial y nacional- la información obtenida por esta redacción antes de publicarla.

La entidad bancaria considera que los testimonios y documentos revelados por La Mar de Onuba no constituyen, per se, un relato de hechos que resulte necesario investigar, al "no constar denuncias ni reclamaciones" de las víctimas de la apropiación indebida. Un dinero que, en algunos casos, llegó a suponer hasta un 10 % del salario ganado por las temporeras marroquíes en sus pocos meses de estancia anual en España.

No obstante, y de forma implícita, Caixabank sí reconoce haber hecho averiguaciones al objeto de poder responder o refutar a las graves informaciones reveladas por esta revista. En este sentido, la entidad sostenía en julio, sin haber modificado este mensaje a día de hoy, que «aún» no ha «encontrado» la documentación que permita acreditar que se han cumplido todas las normas legales y deontológicas exigibles a banca y compañías aseguradoras.

Durante años, las trabajadoras GECCO vieron cómo oficinas de Caixabank / La Caixa se quedaba, de forma sistemática, parte de su nóminas domiciliadas en la entidad. La única «documentación» al respecto de la que disponen las víctimas son meros apuntes bancarios en sus libretas de ahorro, en los que puede leerse «prima de salud«, «scc seguros» o «sc repatriación».