Del niño acogido por el Estado al ‘inmigrante irregular’: la vergüenza jurídica que amenaza al joven cachonero Kevin

Lunes, 16 de diciembre de 2024. El caso de Kevin encarna uno de los mayores disparates jurídicos y administrativos que pueden encontrarse en el Estado español. Criado por una familia española, la única familia que conoce, y tutelado por la Administración pública desde que era un bebé, ahora se le exige, a los 24 años, que abandone España bajo una orden firmada por la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. Una decisión que desafía la lógica más básica, que cuestiona principios fundamentales del Estado de Derecho y de protección de la infancia.

Kevin nació en Salamanca en 2000 y fue inscrito en el Registro Civil con el nombre de Kevin Christian Bouragba, utilizando el apellido de su madre biológica, una mujer de origen marroquí que lo entregó, nada más nacer, a la casa de acogida Beatriz de Suabia en la capital salmantina. Con apenas un año, pasó a ser acogido por Dolores y Aurelio, quienes, junto a otra hermana adoptada, conforman su familia y su único y verdadero hogar. Hasta los nueve años en Beleña (Salamanca), donde las noticias de Kevin también ha causado estupor e indignación, y desde esa edad en Galaroza (Huelva). Kevin no conoce otra patria que España.

Según me cuenta Dolores, ella y Aurelio, su esposo, que siempre le han considerado su hijo, topa desde hace años con impedimentos jurídicos para iniciar los trámites para adoptarlo legalmente, una decisión que no sólo reafirma el vínculo afectivo que tienen con él, sino que también le permitirá acceder a derechos como la herencia familiar, entre otros beneficios legales. Un gesto de amor que contrasta con la decisión fría, mecánica, de la Subdelegada Rico.

Kevin ha crecido y vivido como un joven más en España. Su situación jurídica estuvo bajo la tutela de la Junta de Castilla y León hasta los 18 años, como cualquier otro menor en acogida institucional. Después de los 18, la administración prorrogó la acogida hasta los 21, aunque ya sin tutela formal, pero con la entrega de un Número de Identificación de Extranjero (NIE) que le permitía identificarse como residente legal.

Al cumplir los 21 años, empero, Kevin se encontró sin protección legal, sin nacionalidad reconocida y sin posibilidad de regularizar su situación. La misma Administración que le ofreció tutela, acogimiento y educación, decide dejarlo a la deriva, con la única opción de salir de España con destino forzoso a un país que no es el suyo, cuyo idioma desconoce y en el que carece de contactos y domicilio.

Imponerle una nacionalidad extranjera, un disparate nulo de pleno derecho

En 2015, cuando Kevin tenía 16 años, la Administración pública decidió de forma unilateral cambiar su nombre. Pasó de ser Kevin Christian Bouraga a llamarse Abdul Bouraga, aplicando el criterio de que, por ser hijo de madre marroquí, le correspondía la nacionalidad de Marruecos. Esta decisión, que afecta a su identidad personal, no solo fue impuesta sin su consentimiento, sino que además ignora el hecho de que Kevin nunca ha vivido en Marruecos ni ha tenido ningún vínculo con ese país. La Administración española no es competente para cambiar nombres o apellidos de extranjeros, ya que se rigen por su ley personal (artículo 219 del reglamento del registro civil); no es competencia del registro civil español el cambio que se ha hecho.

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todo menor tiene derecho a un nombre y una identidad propia. Imponerle la identidad de «Abdul» y asignarle la nacionalidad marroquí sin su consentimiento podría interpretarse como una forma de violencia institucional, que atenta contra la dignidad personal del joven y viola las obligaciones internacionales de España.

Arraigo, identidad y protección infantil: principios básicos ignorados por Mª José Rico

El 29 de abril de 2024, la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, firmó la orden de expulsión de Kevin. Se le notificó que tenía 15 días para abandonar España. Esta decisión fue tomada a todas luces sin atender a los argumentos elementales sobre arraigo ni considerar el principio de proporcionalidad.

¿Valoró María José Rico personalmente el caso de Kevin? O, por el contrario, ¿fue una más de las decenas de firmas que estampa a diario en expedientes similares, sin mirar más allá de la hoja que tiene delante? Es una pregunta que debe responder la propia Subdelegación del Gobierno. El Gobierno de España, al que Rico carga la responsabilidad de una eventual deportación del joven cachonero.

Desde el pasado viernes, esta revista ha intentado, por varias vías, obtener una explicación de María José Rico o de la Subdelegación sobre esta polémica decisión. Se ha solicitado una respuesta que aclare si efectivamente se valoraron los elementos de arraigo, la identidad y la situación personal de Kevin antes de dictar la orden de expulsión. Hasta el momento, no se ha recibido ninguna respuesta. Desde que Manuela Parralo fue sustituida por Rico, la Subdelegación del Gobierno hace aviesos oídos sordos a los llamados, consultas y solicitudes de La Mar de Onuba. Al mismo tiempo, remite a nuestra redacción casi a diario (hoy mismo dos) notas de prensa y álbumes repletos de imágenes de la intensa agenda de la Subdelegada.

El mirandismo es tónica. Falta de explicaciones, silencio institucional, que se agrava cuando el caso ya ha generado una alarma social significativa en la comunidad afectada y en la opinión pública, en general. Prueba de ello, en el caso que nos ocupa, es la iniciativa de una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org bajo el lema «Ayudar a Kevin«, o que otros medios de comunicación comiencen a hacerse eco de la kafkiana situación de ‘limbo’ jurídico sobre su nacionalidad en la que vive el joven Kevin. Nacido en Salamanca y residente en Galaroza desde los nueve años, al que el Gobierno deniega la nacionalidad española y María José Rico ha invitado a abandonar el territorio nacional.

El Estado tutela a un niño, lo cría, lo educa, y lo integra en una familia española. ¿Cómo se justifica que luego le trate como «extranjero irregular»? María José Rico debe responder.

Perico Echevarría es editor y director de La Mar de Onuba