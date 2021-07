“No se debió adjudicar el contrato”: un informe jurídico de la APTB aconseja no pagar la factura por el mantenimiento mal realizado de la autoescala 32 M de los Bomberos de Huelva

Lunes, 19 de julio de 2021. Un informe jurídico solicitado por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) con motivo de la información adelantada por La Mar de Onuba sobre las reparaciones no realizadas por la empresa Global Projects & Supplies (adjudicataria del concurso público convocado por el Ayuntamiento de Huelva) para el mantenimiento decenal de unos de los dos vehículos autoescalas para salvamento en altura de los Bomberos de Huelva, concluye que la adjudicación a la citada empresa nunca debió producirse

“La Administración, ante la ausencia por parte del contratista de tener el requisito necesario de detentar una homologación por parte del fabricante y estar así recogido en los pliegos”, escribe el letrado Ignacio Bautista Samaniego, “no debió a proceder a adjudicar el contrato y, en el caso, dejarlo desierto motivado por lo anterior y proceder a la convocatoria de una nueva licitación”.

Asimismo, el informe, fechado el pasado 13 junio y al que ha tenido acceso esta revista, sostiene que “la Administración no debe abonar la factura emitida por la empresa si es que ésta, y así se acredita ante la ausencia de un acto o informe formal de recepción y correcta prestación del servicio, no ha realizado en su integridad el servicio debido y obligado, so pena de asumir el vehículo en mal estado y que la empresa pudiera alegar, en caso de abono de la factura, su correcto cumplimiento, con el consiguiente perjuicio para la Administración”.

El abogado establece sus conclusiones tras hacer un análisis pormenorizado de la información publicada el 5 de junio por La Mar de Onuba. “Se trata de un contrato de servicio de mantenimiento para realizar el solicitado por el consistorio. Se saca a licitación dado que supera la cuantía del contrato menor para ese tipo de contrato. Según la noticia tan solo se presentó una empresa que, en principio, debiera cumplir los requisitos establecidos en el pliego. Se adjudicó por la cuantía de 35.995 euros (IVA excluido) con una rebaja en la licitación de 2.348 euros”.

“Se afirma que la empresa adjudicataria no dispone de instalaciones, se supone en España, para realizar este tipo de servicios”, añade el informe solicitado por la APTB. “Algunos pliegos de licitación de este servicio no señalan que sea requisito el tener talleres- solo indican la obligación de recoger los vehículos y llevarlos a los talleres- ya que eso pudiera suponer una vulneración del Principio de Libertad de Establecimiento establecido en la normativa comunitaria porque cualquier empresa de la UE pudiera sentirse, y así alegar, discriminada y desfavorecida en relación a otros licitadores con talleres en España. Dicha cláusula, y por excepción, se debe justificar mediante informe o en los propios pliegos alegando que son necesarios unos talleres ya que el requisito de proximidad permite atender con urgencia un mantenimiento y así evitar que el servicio se quede sin elementos suficientes. Eso sí, probando todos estos extremos”.

Por otra parte, “se afirma, y parece ser recogido en los pliegos, que la empresa debe disponer del certificado de homologación como mantenedor expedido por el fabricante de la superestructura de la autoescala para todos y cada uno de los modelos objeto del contrato en vigor durante la vigencia del mismo, que es como se suele recoger en los pliegos dicho requisito. Se trata, y así recogido en pliegos de licitación al uso, de un requisito específico exigido al contratista. Y se suele advertir en los pliegos que la ausencia del requisito constituye una causa de nulidad del contrato por falta de requisito esencial para contratar al no poder realizar el contrato con las necesidades y exigencias del servicio y para la Administración”.

“Como regla general”, continúa el informe, “en la licitación se suele solicitar al contratista la presentación del documento de declaración responsable de ostentar los requisitos exigidos en el procedimiento, en ese caso de licitación. Si con posterioridad, ya que es deber de la Administración comprobar la realidad de la declaración responsable una vez se realiza la adjudicación o bien con la propuesta de adjudicación, se detectara que no reúne dicho requisito no puede dicho contratista ser propuesto como adjudicatario”.

En el caso concreto de la autoescala objeto de la información revelada por La Mar de Onuba, “y ya que solo se presentó un licitador, la licitación debió quedar desierta y se debió proceder a una nueva licitación”, asevera el letrado Bautista Samaniego. “Urgencia no existía ya que no se declaró así en el expediente administrativo y menos aún por el retraso en la ejecución de la prestación, luego no debe ser ésta causa alegable en el caso en concreto para no proceder a una nueva licitación”.

Vehículo inoperativo durante más de 5 meses

“Se echa de menos en la información sobre los pliegos la existencia de cláusulas de naturaleza penal que sancionen, previo expediente instruido al efecto, las demoras o retrasos y máxime si afectan a un servicio esencial como es, en los entes locales, el de prevención y extinción de incendios”, argumenta el informe jurídico. “Son admisibles, previa justificación de la empresa, y así debe ser informado por técnico competente retrasos en caso de dificultad en encontrar piezas o tener que fabricarlas ya que no se trabaja con stock en la actualidad. Pero este retraso, en caso de no ser justificado incurriría en las responsabilidades que se suelen establecer para el caso y se recogen en las cláusulas penales indicadas”.

Respecto de la factura presentada al cobro al Ayuntamiento de Huelva, el abogado de la APTB destaca que “se emite factura por la empresa por la cantidad reseñada en la propuesta de adjudicación y en la posterior adjudicación. Pero dicha factura se debe emitir para el caso de que la prestación esté terminada. Y además se produzca un acto de recepción del objeto en el que se compruebe que la prestación debida está realizada y terminada conforme a lo indicado en los pliegos”, situación que no se ha producido a día de hoy, según fuentes de los bomberos de Huelva consultadas por esta revista.

“Tan solo de esta manera se debe proceder a la recepción del vehículo y mediante la firma de un informe o un acta en el que se dé fe pública de la correcta finalización de los trabajos”, asevera el informe jurídico. “De otro modo la factura no puede pagarse dado que no se ha acreditado la realización de las prestaciones en su totalidad”.

“De recibirse y ponerse en funcionamiento el vehículo sin haberse realizado la prestación íntegra pudiera suponer que el Ayuntamiento se aquieta y conforma con el estado del vehículo tal y como se recibió, pudiéndose provocar una lesión al interés público al recibirse un bien en mal estado, sin que se tuviera el deber de hacerlo. Y con la consiguiente obligación de ser reparado por su cuenta, si es que la empresa alegara que entregó el bien en perfecto estado”, concluye el abogado Bautista Samaniego.

A continuación se reproduce la información publicada por La Mar de Onuba el pasado 5 de junio, que dio pie al informe jurídico solicitado por la APTB

Una autoescala de salvamento de los Bomberos de Huelva permanece cinco meses inoperativa porque la empresa contratada por el Ayuntamiento no ejecutó completamente los trabajos de mantenimiento y reparación Los trabajos no realizados, esenciales para la seguridad y operatividad del vehículo de salvamento, suponían en torno a un tercio de la factura presentada al cobro al Ayuntamiento de Huelva. 🗞️ Elementos como el freno de cabrestante, depósitos de aceite o latiguillos para la movilidad de la escala no fueron sustituidos. 🚒 La empresa Global Projects & Supplies, agente comercial en España del fabricante, fue la única que concurrió a la oferta pública de licitación, pero carece de la certificación de la empresa alemana Magirus para manipular sus autoescalas, exigida en el pliego de condiciones. 🚒 En España solo hay dos empresas habilitadas por Magirus, Talleres Iturri y Talleres Sercoin. Global Projects and Supllies no dispone de instalaciones y recursos especializados para acometer ese tipo de trabajos. 📢 El Ayuntamiento sostiene en un comunicado que los trabajos realizados en la revisión de la autoescala «se han llevado a cabo correctamente y de acuerdo al expediente de contratación». Sábado, 5 de junio de 2021. Una de las dos autoescalas de salvamento en altura con las que cuenta el servicio de Bomberos de la capital onubense ha permanecido inoperativa entre el 17 de diciembre del pasado año y este 21 de mayo. El motivo, las reparaciones no realizadas por la empresa Global Projects & Supplies, adjudicataria del concurso público convocado por el Ayuntamiento de Huelva para el mantenimiento decenal del vehículo. Según el expediente del procedimiento, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, Global Projects & Supplies fue la única empresa que concurrió a la licitación, pero carece de la necesaria homologación de Magirus (fabricante alemán de la autoescala) para efectuar los trabajos contratados. Así, tras resultar adjudicataria de la licitación por un total de 35.995,00 euros (una mejora de algo más de 2.000 euros sobre los 38.343,31 inicialmente ofertados por el Consistorio onubense), Global Projects & Supplies recogió la autoescala Magirus en Huelva y la trasladó a Madrid para acometer las tareas de mantenimiento y reparación contratadas. El vehículo regresó el 17 de diciembre de 2020, sin que fueran sustituidos, entre otros elementos esenciales para su plena seguridad y operatividad, el freno de cabestrante (valorado en unos 6.700 euros), o las persianas laterales que protegen las herramientas y utensilios propios de las labores de salvamento (cuyo valor presupuestado supera los 6.800 euros). Tampoco fueron renovados uno de los depósitos de aceite de la cesta, y latiguillos interiores de conexión para la plena movilidad de la autoescala. Un informe técnico al que ha tenido acceso esta revista, destaca que sí fueron sustituidos los latiguillos exteriores, visibles en una inspección rutinaria. Inmovilizado cinco meses por los trabajos no realizados Las deficiencias en el trabajo de mantenimiento de la autoescala realizado por Global Projects & Supplies provocó que esta haya permanecido inoperativa durante más de cinco meses. El vehículo de salvamento en altura tuvo que ser nuevamente trasladado a Madrid a finales del pasado mes de abril, al objeto de que se efectuaran los trabajos del mantenimiento decenal no realizados. Finalmente, la autoescala se reincorporó al servicio activo en Huelva el pasado 21 de mayo. Fuentes del servicio de Bomberos consultadas por La Mar de Onuba sostienen que, aunque el vehículo se encuentra en condiciones óptimas para realizar sus cometidos de salvamento en altura, continúan sin haber sido realizados la totalidad de los trabajos de mantenimiento contratados por el Consistorio de la capital onubense a Global Projects & Supplies. Entre otros, siguen sin haber sido sustituidas las citadas persianas laterales, de las que han sido repuestas «solo algunas lamas». La renovación total de estas, que formaban parte de la licitación, suponen en torno a 7.000 euros del total del presupuesto. Global Projects & Supplies remite la factura la Ayuntamiento de Huelva Según ha podido constatar La Mar de Onuba, Global Project & Supplies remitió el pasado miércoles al Ayuntamiento de Huelva su factura por un importe de 43.553,95 € (35.995,00 € más IVA), correspondientes al total de los trabajos licitados, incluyendo los no realizados. El pago solicitado no cuenta con el visto bueno del máximo responsable del Servicio de Bomberos de Huelva, Emilio Camacho, quien ha declinado pronunciarse sobre este asunto y se ha remitido al informe remitido el pasado 25 de enero al Concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Albillo, sobre el estado del vehículo tras las incompletas tareas de mantenimiento realizadas por Global Project & Supplies. Según han confirmado fuentes municipales, el jefe de los bomberos ha expresado su negativa a dar el visto bueno al pago de la factura. «No es correcta. No se han finalizado los trabajos objeto de licitación», escribió Camacho a sus superiores en el Ayuntamiento el pasado miércoles.