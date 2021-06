Una autoescala de salvamento en altura de los bomberos de Huelva permanece cinco meses inoperativa porque la empresa contratada por el Ayuntamiento no ejecutó completamente los trabajos de mantenimiento y reparación

El Ayuntamiento niega irregularidades en los trabajos de mantenimiento de la autoescala Magirus

En un breve comunicado remitido a La Mar de Onuba, el Ayuntamiento de Huelva sostiene que, «según ha puesto del manifiesto el Servicio de Contratación y el técnico del contrato en sus informes«, el servicio de mantenimiento decenal de la autoescala Magirus de 32 M «se adjudicó de manera correcta a la única empres presentada y atendiendo a la legalidad y al contenido de los pliegos en todo momento«. Respecto de las reparaciones no efectuadas, el comunicado asevera que «la empresa [Global Projets & Supplies] ha solucionado las deficiencias de la primera entrega, y los trabajos realizados en la revisión se han llevado a cabo correctamente y de acuerdo al expediente de contratación«.

El comunicado precisa que «el Ayuntamiento de Huelva sacó a licitación pública el servicio de revisión oficial de la autoescala Magirus del parque de Bomberos«, y que a esta contratación «sólo se presentó una empresa, que está homologada para el mantenimiento y revisiones oficiales de estos vehículos«. Este aspecto no se corresponde con la realidad, ya que Global Projects and Supplies, agente comercial autorizado de Magirus, carece de talleres y equipos especializadas para realizar estas tareas, que en España solo realizan de forma oficial las empresas Talleres Iturri y Talleres Sercoin. De hecho, esta última es la empresa que habitualmente realiza las tareas de mantenimiento y reparaciones de las autoescalas Magirus comercializadas en España por Global Projects and Supplies.

«Cuando la empresa finalizó el servicio«, añade la respuesta del Consistorio a La Mar de Onuba, «se detectó que no se había llevado correctamente, por lo que no se recepcionó la autoescala y se le pidió [a Global Projects and Supplies] el cumplimiento del servicio en los términos del contrato». El Ayuntamiento asevera que la empresa «solucionó las deficiencias y la autoescala ya se ha recepcionado por parte del Ayuntamiento».