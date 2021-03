La orden del comandante de puesto de la Guardia Civil paralizó el protocolo de protección a víctimas tras la violación de una joven marroquí en Moguer

Subdelegación del Gobierno: 'Una cuestión de procedimiento cuestionada por una asociación de corte sindical'

La solicitud de investigación de las «irregularidades en la atención a una víctima de violación» fue remitida por AUGC a la Subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, y al Coronel Jefe de la Comandancia de Huelva, Andrés López García, el pasado 23 de febrero, tres días después de haberse producido la violación, confirmada por los servicios sanitarios del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y tras haber tenido conocimiento la asociación progresista de guardias civiles de que la víctima había retirado los cargos contra su presunto agresor.

Sin embargo, las fuentes de AUGC consultadas por La Mar de Onuba son bastante pesimistas respecto de que su petición sea atendida y el caso sea debidamente investigado. «A nosotros el jefe no nos ha contestado todavía, pero ya te digo yo lo que nos va a contestar», dice un portavoz de la asociación.»Nosotros ponemos denuncias… pues en el año 2020, 40 y 50, y él siempre contesta que este tema de servicio no está dentro de las de las competencias de las asociaciones profesionales, entonces no no nos da ningún tipo de explicación», lamenta. «Somos una asociación de corte sindical, ni siquiera somos un sindicato, y como asociación profesional dentro de la Guardia Civil, tenemos muchísimas cosas limitadas».

«Ese es el motivo también de dar el comunicado de prensa», añade el portavoz de AUGC. «Porque a nosotros no nos contesta, y probablemente no haga nada si no sale en la prensa. Ahora que ya ha salido algo, pues igual habrá tenido que dar explicaciones en algún sitio y habrá tenido que pedirle explicaciones al oficial, y se habrá abierto algún tipo de investigación interna, pero a la que no vamos a tener acceso nadie. A lo mejor vosotros [por los medios d e comunicación], o algún político de la oposición o alguien consigue que se informe y se vea todo lo que ha ocurrido, pero para nosotros, la verdad, es que es muy difícil entrar ahí. Y encima con el riesgo de que te puedan abrir cualquier expediente disciplinario sólo por presentar el escrito».

«No constan irregularidades»

Una fuente autorizada de la Subdelegación del Gobierno aseguró el pasado miércoles a esta revista que «no constan» irregularidades en el caso de la denuncia de violación tramitada en Moguer la noche del 19 al 20 de febrero. «Hubo una denuncia y se actuó en consecuencia. El agresor fue detenido y puesto a disposición judicial, y la mujer fue custodiada y asistida por agentes de la Guardia Civil en todo momento». Respecto de la solicitud de investigación formulada por AUGC, la fuente autorizada de la Subdelegación del Gobierno en Huelva responde que se trata de una «cuestión de procedimiento cuestionada por una organización de corte sindical», y que esta debe ser resuelta en el seno de la Guardia Civil»., por lo que se descarta una investigación impulsada por la Subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo.

Por su parte, en términos similares se pronuncia el Instituto Armado. Fuentes de la comandancia onubense coinciden el mismo argumento que la Subdelegación. Hubo denuncia, detención, protección de la víctima y resolución judicial. Las mismas fuentes recuerdan que la Guardia Civil es un cuerpo jerarquizado, y que los comandantes de puestos son las personas facultadas para decidir en cada momento cómo se deben instruir los atestados, y que están debidamente informadas y capacitadas para actuar en cada situación. En cualquier caso, según ha asegurado un portavoz de la Dirección General del Guardia Civil a La Mar de Onuba, se hará una «averiguación» interna -que «no será rápida» y de la que «no se dará información a la prensa»- para responder al escrito de la AUCG.

«Si la presunta víctima no está satisfecha con el trato recibido en el cuartel de Moguer, esta en su derecho de poner una reclamación», añade el portavoz de la Dirección General de la Benemérita.