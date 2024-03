«Veto expreso» en Canal Sur Málaga a cualquier noticia sobre la alcaldesa de Marbella y las acusaciones de tráfico de drogas contra su marido y su hijastro

Jueves, 7 de mazo 2024. Lo denuncia el Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión, que ha mantenido una reunión con la plantilla del Centro de Producción (CP) de Málaga. La primera conclusión que sacó del encuentro es que da igual el tamaño de la redacción o la dimensión de la ciudad: los principales problemas que tienen los profesionales de Canal Sur Radio y Televisión son comunes en todos los centros de trabajo

Preocupa la falta de personal y una de sus principales consecuencias: la pérdida del pulso informativo a la actualidad. Para evitarlo, los periodistas y demás categorías se ven obligados a un sobreesfuerzo o a realizar horas extras. «Lo primero provoca un mayor estrés personal y profesional que acaba afectando a la salud y a la calidad de las informaciones. Lo segundo, que el vacío en los departamentos sea mayor cuando se compensan», denuncia el Consejo. «Nos cuentan en la redacción del CP de Málaga que hay días en que te puedes cruzar con más colaboradores que trabajadores de plantilla«, aseveran.

En Canal Sur Radio preocupa en estos momentos la cobertura local de la Semana Santa malagueña y, por ejemplo, cómo las contribuciones a la cadena marcan el ritmo de la información local, precisamente por no contar con periodistas suficientes para abordar ambos planos informativos. Esta circunstancia es compartida con CSTV. Los compañeros han explicado que, con las redacciones tan mermadas, es cada vez más difícil afrontar sus obligaciones informativas. Sin profesionales es imposible afrontar la obligación como servicio público de vertebrar el territorio, ya que no se puede cubrir como se merece una provincia de la complejidad y la extensión de Málaga.

Los profesionales de Canal Sur también trasladaron al Consejo Profesional que no se sienten respetados por la Dirección de Informativos, que apenas tienen en cuenta sus criterios o que prefiere, en muchas ocasiones, casi siempre en temas políticos, que se envíen los brutos a Sevilla para ser elaborados por la redacción. La reunión no se centró en ideas generales, se pusieron sobre la mesa algunos ejemplos.

«Criterios alejados de la realidad»

«Nos comentaron cómo, habitualmente, los editores imponen los criterios de la Dirección de Informativos, desoyendo los puntos de vista de los profesionales que están sobre la noticia. Criterios muchas veces alejados de la realidad de un medio audiovisual. Así ocurrió con un corte de carreteras protagonizado por agricultores que no fue tal. El redactor al que se le encarga la noticia comprobó que tal corte no existía, pero, aún así, se le obligó a ir y realizar un in situ de noche y sin tractores. Decisiones como ésta les obliga incluso a cambiar los planes previstos para las desconexiones provinciales o, por ejemplo, a contraer un gasto para contratar un ENG externo«, pone de relieve el Consejo en un comunicado.

Más ejemplos: «En otra ocasión, se forzó a otra compañera a contar una noticia que había ocurrido hacía un mes, sólo porque lo había publicado un periódico local. Esa es otra circunstancia muy criticada, que el punto de partida para encargar una información sea una noticia publicada por unos medios de comunicación muy concretos. Una situación que roza el absurdo en el caso de la noticia sobre un club de fútbol que anunciaba en sus entradas un club de alterne. Esa noticia la dio en primicia Canal Sur Radio y no se emitió en ningún informativo en cadena de televisión hasta que se hicieron eco de ella la mayoría de los medios de comunicación de carácter nacional. Todas estas situaciones generan en ellos la sensación de falta de confianza y les desmotiva».

Manipulación informativa

El Consejo también ha constatado la preocupación entre la plantilla por la creciente instrumentalización política de los informativos. Entre los ejemplos, quizás el más grave es «el veto expreso a cualquier noticia relacionada con la alcaldesa de Marbella y las acusaciones de tráfico de drogas a su marido -ya fallecido- y a su hijastro». Preocupa la sobrerrepresentación de la Junta de Andalucía. Un ejemplo más de politización sería el ya referido de movilizar equipos para una manifestación inexistente de agricultores contra el gobierno central.

Durante la conversación, los profesionales de Málaga trasladaron al Consejo sus impresiones acerca de los pasos atrás que se están dando en el relato informativo de Canal Sur en temas como la igualdad, los derechos sociales, los problemas de la infancia o de la juventud. No son problemas nuevos. Por último, se abordaron otros asuntos, como las preguntas rogadas o la imposibilidad de hacer programas de radio en exteriores si no están patrocinados

«Desde este Consejo Profesional llevamos señalando la mayoría de estas malas prácticas por parte de la Dirección de Informativos prácticamente desde nuestra toma de posesión. Y así se las seguiremos haciendo llegar a la Dirección General y a la Dirección de Informativos, aunque no nos respondan«, subrayan en el comunicado.