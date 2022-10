Vence la presión ciudadana y Huelva tendrá el hospital materno infantil público que el PP le negaba

El PSOE destaca que el nuevo Materno Infantil 'es un proyecto reducido, con 6.000 metros cuadrados menos que el aprobado y consensuado por el Gobierno socialista en 2018'

"El PP se ve obligado a rectificar con el Materno Infantil por la presión social, pero aún es insuficiente". Así se ha pronunciado el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, tras la rectificación anunciada por la consejera de Salud, Catalina García, de hacer un nuevo edificio para este hospital.

«Una decisión que adopta la Junta debido a la presión unánime de la sociedad en estos últimos meses al oponerse claramente a que Huelva tuviera un Materno Infantil reducido en el ala de Consultas Externas del Juan Ramón Jiménez», ha apuntado. En este sentido, Gaviño ha subrayado que «a pesar de la hoja de ruta del Gobierno de Moreno Bonilla de desmantelar la sanidad pública y no querer que esta provincia tuviera un hospital en igualdad de condiciones que el resto de las provincias andaluzas, no ha podido soportar la reclamación social».

No obstante, el parlamentario andaluz ha incidido en que, “pese a esta rectificación, el Materno Infantil proyectado por la Junta es insuficiente, puesto que nace ya como un proyecto reducido, con 6.000 metros cuadrados menos que el aprobado y consensuado por el Gobierno socialista en 2018, que contemplaba una superficie de 21.000 metros cuadrados, la habilitación de 107 camas y una inversión de 29 millones de euros.

Sin duda, el que dejamos era el mejor Materno Infantil para Huelva”. “Estaba todo listo y preparado para su construcción y puesta en marcha”, ha remarcado Enrique Gaviño, quien ha criticado “todo el retraso de la Junta en esa cerrazón de no aceptar el anterior proyecto, solo porque venía de la mano de un Gobierno socialista. No podemos consentir más recortes ni más tomaduras de pelo a esta provincia. Huelva merece más y estaremos vigilantes porque no es la primera vez que el PP miente con el Materno Infantil”, ha incidido.

Además, “la construcción del hospital Materno Infantil se traduciría en mejoras en la calidad hospitalaria del Juan Ramón Jiménez, con más espacio para Oncología, Hospital de día, dispositivos de alta resolución, cuidados intermedios, entre otros servicios, no solo necesario por sí mismo, sino por las oportunidades que generaría para el conjunto de la atención hospitalaria de Huelva”, ha concluido.

Izquierda Unida felicita a la sociedad onubense por su lucha en defensa del Hospital Materno Infantil que “Moreno Bonilla no quería para Huelva”

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Huelva por Izquierda Unida y portavoz de UP en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha calificado el anuncio de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, según el cual dicha Consejería tiene previsto ubicar el Hospital Materno Infantil en un edificio adosado al Hospital Juan Ramón Jiménez, como “un logro que le corresponde celebrar a la sociedad onubense, por haberle torcido la mano al PP de Moreno Bonilla, que se negaba a que Huelva tuviera el Hospital Materno Infantil que nos corresponde”.

Rossi ha remarcado que “no le quepa a nadie ninguna duda de que el anuncio de la Consejería de Salud se debe a la movilización que ha protagonizado la sociedad onubense, reivindicando sin descanso un Hospital Materno Infantil de nueva construcción como nos corresponde a Huelva, mientras se enfrentaba a la decisión del PP de reducir su instalación” al lugar donde se encuentran las consultas externas del Hospital Juan Ramón Jiménez.

Por ello, Rossi felicita a todas las personas, sindicatos y colectivos que “en la calle, en las redes sociales y en cualquier ámbito a su alcance, nunca se han rendido y han reclamado el Materno Infantil que le corresponde a Huelva”. Rossi le ha dedicado un “reconocimiento especial” al trabajo de la Asociación Onubense en Defensa de la Sanidad Pública (Onusap), “siempre a la vanguardia en esta lucha”. Rossi añade que este logro colectivo “demuestra que ante las decisiones injustas, la movilización ciudadana en las calles resulta muy útil y sirve de verdad para cambiar las cosas”.

No obstante, Rossi añade que teniendo en cuenta la larga trayectoria de “anuncios para la galería que luego se quedan en nada a los que nos tienen acostumbrados los dirigentes del PP, esperamos a que se pongan en marcha las correspondientes licitaciones para comprobar en que consiste detalladamente este proyecto de Materno Infantil y si se lleva a cabo sobre el terreno, sin bajar la guardia ante cualquier incumplimiento”. Rossi precisa que en Izquierda Unida “seguiremos pendientes de este asunto y del resto de reivindicaciones que tiene Huelva”, tanto en sus infraestructuras sanitarias, como son los Chares cerrados y el centro de salud del Distrito 3 de Huelva, como con el resto de carencias que arrastra esta provincia, para lograr que se hagan realidad, “tal y como hemos hecho con el Hospital Materno Infantil, participando en las movilizaciones que se han celebrado para reivindicarlo y usando los medios institucionales con los que contamos”. Izquierda Unida ha presentado varias iniciativas relativas a este asunto que han sido aprobadas, tanto por el Ayuntamiento de Huelva como en la Diputación Provincial.

Izquierda Unida recuerda que el proyecto original del Hospital Materno Infantil de Huelva iba a ocupar una parcela de 22.000 metros cuadrados, localizada junto al Hospital Juan Ramón Jiménez, e iba a estar dotado con 121 camas, 20 camas más de urgencias, 35 consultas, siete quirófanos, nueve unidades radiológicas, 20 UCIs pediátricas y 24 más para neonatos, para lo que disponía de un presupuesto de 29 millones de euros.