Green Soil Solutions SL y Tratamientos Ecológicos del Noroeste SL, dos empresas que comparten administradores y los residuos como negocio.

La Asociación Cheiros NON de Touro, envía a Riotinto y la comarca, su mensaje de no fiarse de promesas que no cumplen, se trata del mismo perro con distinto collar, como diría el refrán.

Sábado, 20 de agosto de 2022. Green Soil Solution SL se constituye con fecha 14 de julio de 2020 mediante escritura pública con un capital social inicial de 3.000 € y domicilio social en el v de su constitución en Lugar la Dehesa SN (Minas de Riotinto- Huelva). La empresa indica que el objeto de su actividad es la recogida, transporte y gestión de valorización, eliminación u otras, de todo tipo de residuos, tanto urbanos como industriales y subproductos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de gestión y vertido.

No es un futuro que deseemos a los habitantes de la cuenca de Riotinto, Nerva y alrededores: Lo que aquí nos sucede se va a quedar en mera anécdota, ya que se plantea más del doble de toneladas a recoger

Tratamientos Ecológicos del Noroeste SL, con sede en Touro- A Coruña, creada en 2004 para el tratamiento de residuos y con el fin de ser una parte de la restauración de los terrenos degradados por la agresiva minería a cielo abierto y el drenaje ácido de mina de la explotación minera cerrada en 1988.

La realidad es que a fecha de hoy, no se ha visto cumplido tal cometido y acumula quejas, denuncias, sanciones y una revisión de la AAI en estudio sin que la tal prometida restauración exista ni en los terrenos ni en las aguas y menos aún se cumpla uno de los requisitos principales, la ausencia de olores que molestan a a población. Las actividades que se realizan en TEN, al igual que las que pretende en Riotinto con su nueva empresa de escaso capital es lo que se denomina “valorización de residuos no peligrosos mediante operaciones de compostaje que permiten obtener compost y suelos artificiales (tecnosuolos) destinados mayoritariamente a la regeneración de la antigua mina” algo que en más de 20 años no se ha cumplido, y la “valorización de residuos no peligrosos en una line de pretriturado, selección y clasificación manual, combinado con un sistema de higienización con el fin de garantizar la ausencia de patógenos y la generación y la ausencia de malos olores” otra cuestión no conseguida y de la que dan constancia las quejas diarias de los vecinos y los registros de las actas municipales que lo atestiguan y el proprio parlamento gallego en mayo de 2021 en la Comisión 7, los propios representantes de la Consellería de Medio Rural confirman las denuncias existentes durante años, las quejas vecinales

Otra cuestión sobre la que nos gustaría alertar a la buena gente de Riotinto, es sobre el gran consumo de agua que este tipo de plantas requieren, entre otras cuestiones si quieren evitar las nubes de polvo (potencialmente contaminado) y nebulizadores para minimizar los olores a la población y dignificar al menos el trabajo de los empleados que se verán obligados a tratar directamente los residuos, así como para la extrema limpieza de todos los camiones que acudan a la planta a llevar los residuos que deberán salir lavados para evitar el traslado de contaminantes por la calles, por las carreteras que usen de tránsito hasta la nave donde se sitúe la planta de compostaje. Por no hablar del continuo trasiego de estos camiones de gran tonelaje por las calles hacia la nave y que los viandantes y conductores tendrán que soportar e incorporar en su día a día.

Esta empresa lo único que entienden es hacer caja.

Los días con temperaturas más altas, los días de buen tiempo, ahora en época de más sequía, las pilas de residuos amontonados al lado de caminos de tierra al paso de los enormes camiones que los depositan levantan enormes nubes de polvo que se expande a km de la zona, cargados de mal olor y partículas que desconocemos los elementos potencialmente contaminantes que podamos estar respirando cada día. Estos días son los peores también, ya que podemos estar día y noche sin poder abrir ventanas o puertas para ventilar en nuestras casas sin riesgo de inundar la vivienda de malos y penetrantes olores pestilentes, ya ni hablar de salir a caminar es algo impensable.

No es un futuro que les deseemos a los habitantes de la cuenca de Riotinto, Nerva y alrededores y que, por los datos del proyecto que les proponen en esas tierras, lo que aquí nos sucede se va a quedar en mera anécdota, ya que se plantea más del doble de toneladas a recoger, para extender en mucho más terreno a las puertas de sus localidades, lo que supondrá más consumo de agua, más transporte de camiones de gran tonelaje a diversas horas del día o la noche, mayores episodios de polvo en suspensión y malos olores teniendo en cuenta que los episodios de lluvia en esas tierras nada tienen que ver con los que de momento aún se tienen en Galicia en buena parte de las estaciones, sin obviar los continuos avisos de merma en los caudales de agua y desertización fruto del cambio climático.

Es por ello que les hacemos llegar esta información para no fiarse de promesas que a la vista está no cumplen, se trata del mismo perro con distinto collar, como diría el refrán, que una vez que le permites la entrada, es imposible sacárselo de encima.

Asociación Cheiros Non de Touro