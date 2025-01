Una técnico de cuidados auxiliares de enfermería sufre una crisis de ansiedad en el Juan Ramón Jiménez por saturación laboral

Según ha podido saber EL LIBRE, la TCAE tuvo que tomarse un Alprazolam para reducir su nivel de estrés intenso después de asumir el lavado de 25 pacientes entre ella y otra compañera en la planta de Medicina Interna del HUJRJ

Martes, 14 de enero de 2025. Cuando los profesionales sanitarios decían aquello de «menos aplausos y mejores condiciones laborales» durante la pandemia de covid, sabían perfectamente de lo que hablaban. Pues bien, se les sigue regalando el oído, pero continúan sufriendo explotación laboral en muchos centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En la planta de Medicina Interna del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ), sucedió ayer algo que está íntimamente relacionado con la mala gestión que la actual consejera, Rocío Hernández, está realizando de la sanidad pública andaluza (en la estela de sus antecesores, Jesús Aguirre y Catalina García): un ataque de ansiedad de una técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Y no es el primero que se da en este centro por falta de personal. La causa fue que tuvo que afrontar el lavado de 25 pacientes y sólo estaban ella y otra compañera para toda la planta (y el celador compartido).

«Algunos familiares se pusieron a chillarles»

«Acabaron de lavarlos a las cinco y media de la tarde y se tuvo que tomar un Alprazolam (fármaco de la familia de las benzodiacepinas que se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad, especialmente en las crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso), porque, además, algunos familiares se pusieron a chillarles», desvelan fuentes cercanas a la TCAE afectada.

Hoy la cosa no ha mejorado. Cuando ya eran casi las 11:00 horas, no tenían todavía ni una sábana en la planta de Medicina Interna, por lo que los 25 lavados se han retrasado, provocando el malestar de pacientes y familiares, aunque en esta ocasión supieron ver que el problema está en la gestión, según comenta una trabajadora del hospital: «Alguno ha dicho de poner reclamación, pero no contra nosotros. Y otro se puso a despotricar de Moreno Bonilla«. Hoy se han terminado los lavados a las 15:05 horas.

La supervisora y la representante del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) dicen que van a tomar cartas en el asunto, pero el problema sigue ahí. Una fuente sindical advierte de que «Servicios Centrales no contrata a nadie para no descuadrar los números en el Departamento de Recursos Humanos, aunque la plantilla se haya quedado obsoleta». Y es una realidad que el HUJRJ es uno de los hospitales andaluces más necesitados de personal de toda Andalucía.