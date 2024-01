Una mujer de 82 años espera 30 horas en un pasillo de Urgencias del Juan Ramón Jiménez

Su hijo, José Vázquez, denuncia que el enfermero de triaje «no fue capaz de ver la herida que tenía y la infección que había en la misma»

Lunes, 15 de enero de 2024. José Vázquez, alentado por el testimonio de la enfermera María Ángeles publicado por EL LIBRE el pasado 11 de enero, ha denunciado la mala experiencia que ha tenido en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ) de Huelva con su madre: «Estoy viviendo esa situación esta semana precisamente. Mi madre llega a Urgencias en ambulancia, derivada por el 061, por una grave infección en el único riñón que le queda. Tiene 82 años y pasó más de cuatro horas en la sala de urgencias hasta que la vieron por primera vez, porque el incompetente del enfermero que había en triaje no fue capaz de ver la herida que tenía y la infección que había en la misma. Después de que yo tuviera que ir a reclamar dos veces, conseguí que la vieran en consulta y, hasta pasadas las 30 horas, no la llevaron a la habitación donde debía de ingresar por no haber camas«.

«Es lamentable»

«Es lamentable, pero esa es la situación actual del SAS. Y la consecuencia es que una mujer de 82 años ha tenido que pasar 30 horas en una camilla en un pasillo«, remarca Vázquez, que ha decidido contar la triste realidad del Servicio Andaluz de Salud, que contrasta sobremanera con la versión de la consejera de Salud, Catalina García, y de la nueva gerente del SAS, Valle García, que se han enrocado en la versión sanitaria andaluza del «España va bien», popularizada por José María Aznar en los años 90. El SAS no va bien, porque se suceden las movilizaciones por parte de todos los sindicatos y de distintas asociaciones, que reivindican mejores condiciones laborales para los profesionales sanitarios, el desbloqueo de la bolsa, más contrataciones y acabar de una vez con el desastre organizativo asistencial, entre otras cosas.

Una solución para el problema de colapso sanitario en Huelva podría ser dotar al Hospital Infanta Elena de más personal y medios, pero, según la enfermera del HUJRJ María Ángeles, «ese hospital lo están desmantelando poco a poco«. Así es difícil cumplir con la eficacia que debe tener un servicio público básico.