Un partido andalusí bien visto por Marruecos logra a Blas Infante como bandera

Alejandro Delmás Infante, nieto del Padre de la Patria andaluza, nombrado “Miembro de Honor” del Consejo Nacional Andalusí.

Viernes, 3 de marzo de 2023. Que el Corán original que fue de Blas Infante cruzara nuevamente -tras muchas décadas- el Estrecho de Gibraltar, llevado esta vez en una mochila por alguien que en el norte de Marruecos algunos le empiezan a conocer como “el heredero”, uno de sus nietos, ha activado una operación política, de largo alcance y no exenta de interés político electoral, particularmente en Andalucía.

El sagrado libro que fue del notario de Coria del Rio, asesinado por sicarios falangistas de Queipo de Llano en agosto del 36, que contiene anotaciones manuscritas del Padre de la Patria Andaluza, desvelados en agosto de 2018 desde Confidencial Andaluz, era la prueba incontestable que se esperaba en la otra orilla, en Marruecos, para canalizar el apoyo sin complejos al movimiento andalusí operativo desde hace tiempo en parte del territorio andaluz. Oficialmente apoyo en la actividad cultural, al margen de la política al uso.

Pero en Marruecos solo una persona iba a poder tocar con sus manos el libro de Infante, Ali Raisuni, sobrino-nieto del sultán Mulay Ahmed Raisuni; actualmente Raisuni es miembro del Consejo Personal de Mohamed VI como su asesor cultural, un personaje de gran influencia en el país desde su ‘reino’ de Xauen donde vive, muy respetado por la intelectualidad y por Palacio.

Un siglo después, las ansias de un nieto en la búsqueda de la vida, pasión y muerte de su abuelo, han conseguido que se reedite de forma simbólica aquella imagen de 1924 que protagonizaron el propio Blas Infante y el sultán Raisuni, pero esta vez los que posaban eran sus nietos, con el viejo Korán al que se le caen las hojas a cachos, pidiendo a gritos una restauración que finalmente ha sido comprometida por Raisuni sin coste para su propietario legítimo.

De la importancia que tenía en Marruecos tocar con los dedos el libro sagrado de los musulmanes que fue propiedad de Blas Infante, dio cuenta el propio Raisuni con estas palabras a mediados de enero pasado en su charla junto a Delmas ante una cámara:

“Blas Infante, Blas Infante es un pensador, pensador español que en 1918 puso su primer ladrillo para construir y comprender el pensamiento islámico del sur de Al Ándalus, en 1918, pero apareció Franco y lo asesinó a él y a otros tantos que vivían en Sevilla” (…)“Blas infante tenia este libro en su biblioteca además de estar escrito por puño y letra de Blas infante en los márgenes, también hay una nota a Mahatma Gandi un hombre de paz. Blas infante se carteaba con Mahatma Gandi” (…) “y dejo claro que no hablamos de política, solo de cultura poesía y cultura, no digo esto por temor sino porque es mi esencia” (…) “Blas Infante, sin más, Blas Infante es un hombre de los españoles que aman Marruecos y tiene escritos muchos libros. Y yo he visitado el lugar donde se supone está enterrado, he visitado su tumba con Alí Kettani que Allah le otorgue misericordia, visitamos su tumba acompañados de varios andaluces”.

Al escuchar estas palabras muchos podrán comprender como la figura de Infante es conocida, respetada y casi venerada por sectores de la élite política y cultural de Marruecos, especialmente en el norte, en la Yebala.

Los contactos desarrollados durante meses de forma discreta y sin prisas han dado sus frutos. El muy focalizado movimiento andalusí en territorio andaluz, con la religión musulmana como aglutinador y el deseo de recuperar los lazos culturales entre las dos orillas, ha logrado contar con algo más que con un mascarón de proa, han conseguido la gran bandera ansiada por ellos: el apellido Infante.

Efectivamente, el periodista Alejandro Delmás Infante, nieto de don Blas, hijo de Maria de los Angeles, ha aceptado ser y figurar como “Miembro de Honor” de un nuevo proyecto político que será presentado en sociedad a finales de abril que se denomina Consejo Nacional Andalusí, (CNA son sus siglas), cuyo máximo líder es el algecireño Dris Mohamed Amar. Dris también acompañó en enero pasado el viaje del centenario ejemplar del Korán de Infante hasta Xauen, (Chaouen o Chefchaouen).

El lugar elegido para la presentación en sociedad de la nueva formación no es casual, será en Algeciras con su candidato a la alcaldía, donde hace seis años se estimaban en 6.000 los residentes musulmanes en la ciudad procedentes solo de Marruecos. Y donde tras el asesinato del sacristán de la Iglesia de La Palma a manos de un joven marroquí sometido a examen psiquiátrico, que se hallaba con orden de devolución a su país, la voz del líder andalusí Dris Mohamed Amar fue de las primeras y más contundentes en la repulsa y condena del asesinato.

El que será candidato del CNA a la alcaldía de Algeciras, también dirige el movimiento andalusí a nivel regional con intención de competir en las municipales de mayo en aquellos lugares donde la población musulmana sea capaz de ser movilizada electoralmente. La localidad de El Ejido, uno de los municipios españoles con mayor número de musulmanes en su territorio (14.000 se contabilizaron hace quince años, en 2008), también figura como objetivo del nuevo partido. ¿Ceuta, Melilla? curiosamente en este punto lo que plantean es que ambas ciudades autónomas se integren en la comunidad de Andalucía, tesis no coincidente con las que viene sosteniendo la oficialidad marroquí, entre ellos Al Raisuni.

Durante meses el líder algecireño del movimiento andalusí ha mantenido contactos con Alejandro Delmás, mostrándole desde el principio al nieto de Infante su interés por contar con el simbólico apellido Infante en su proyecto. Paralelamente Dris también mantenía el contactos con el palacio de Xauen donde habita Ali Raisuni, el otro nieto de la imagen reeditada, el influyente Consejero Real del Rey Mohamed VI.

Alejandro Delmas, que lleva años investigando la vida y la obra de su abuelo, dice estar ilusionado con la idea de ayudar a estrechar lazos culturales entre las dos orillas, máxime ahora que a su juicio la nueva política ha empezado a desnaturalizar y manipular escandalosamente el significado real del andalucismo que defendió y promovió el Padre de la Patria Andaluza.

Pepe Fernández es p eriodista. Editor y Director de Confidencial Andaluz.