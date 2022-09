UGT-A exige presupuesto para la Ley de Memoria Histórica andaluza en el reconocimiento a las víctimas de la Fosa de Pico Reja

Jueves, 8 de septiembre de 2022. Una representación de las dos ejecutivas de UGT en Andalucía y Sevilla, encabezadas por la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla y el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, han visitado este jueves la Fosa de Pico Reja que se encuentra en el cementerio de San Fernando de Sevilla, para hacer un reconocimiento a las víctimas allí enterradas. Según Carmen Castilla, «Europa es consciente de lo que ocurrió en España y de que hay un movimiento en España muy potente y esperemos que la ley estatal de memoria histórica, que ya se pone en marcha, que se ponga en funcionamiento con todas sus consecuencias y acompañamiento presupuestario y hacemos un llamamiento a la Junta de Andalucía para que también acompañe presupuestariamente a la ley andaluza de memoria, tan necesaria para esa verdad, justicia y reparación».

Hay que recordar que la Fosa se comenzó a usar en el verano de 1936 para enterrar a las víctimas del franquismo cuando comenzó la Guerra Civil y hasta el 20 de enero de 2020, tras un intenso trabajo preparatorio que se remonta a 2017, cuando el Ayuntamiento de Sevilla abre la Oficina de la Memoria Histórica y en colaboración con asociaciones memorialistas, se encarga a un equipo de historiadores las tareas de localización. En la actualidad se han encontrado más de 6.400 cuerpos, de ellos coinciden 1345 represaliados.

Es la mayor fosa común abierta en Europa occidental y se cree que pueden estar los restos de Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza y fusilado en agosto de 1936, además de los Diputados por la provincia de Sevilla también asesinados por el franquismo, Manuel Barrios Jiménez, Víctor Adolfo Carretero Rodríguez, José González y Fernández de la Bandera y José Moya Navarro.

Según Carmen Castilla, “en UGT tenemos una fundación que se dedica básicamente a buscar todo el legado de la memoria histórica y, de hecho, hace poco hemos presentado un libro donde hay una compilación de los caídos por la República, los diputados de 1936, por cierto, que coincide que en esta fosa de Pico Reja pudiera estar Blas infante y también un destacado diputado del pueblo de Écija que es Manuel Barrios Jiménez”

“Es necesario, dentro de todo el ruido mediático y la crispación política, que la memoria no se pierda y no se olvide, porque es necesaria la verdad, la justicia y la reparación. Me van a permitir que haga una reflexión, que hacía un senador estadounidense, Hiram Johnson, que decía que la primera muerte que había en la guerra era la verdad y por eso la verdad hay que contarla”, ha señalado.

“Hay que contar lo que ocurrió, había una constitución, una república y un golpe de estado, que no eran ni blanco ni grises contra azules, ni fascistas contra marxistas, eran, para que todo el mundo nos entienda, la lucha entre el totalitarismo contra el constitucionalismo y, después, 40 años de represión”, ha dicho la líder regional de UGT.

Carmen Castilla ha querido “dar las gracias al ayuntamiento de Sevilla por esta labor, porque han sido valientes y están dotando de presupuesto necesario para darle dignidad a estas personas, a estas víctimas que, ni de momento, ni en su muerte, fueron tratados con dignidad y es hora de devolvérsela. Esto no terminará hasta que no se le devuelvan todos los restos a las familias, entonces podremos pasar página”.

“Había una columna minera que venía de Riotinto y que fueron asesinados por un golpe de Queipo de Llanos y eran compañeras y compañeros de UGT que fueron asesinados y parece ser que aquí también hay restos en esta fosa de ellos. Es una forma de homenajearlos y darle las gracias a estos compañeros que dieron su vida por defender los valores de la República”, ha señalado.

“Hoy además, ocho de septiembre, en el Parlamento europeo se va a proyectar un documental sobre Pico Reja que se titula “Lo que la tierra esconde” de Remedios Malvarez. Yo creo que Europa es consciente de lo que ocurrió en España y de que hay un movimiento en España muy potente y esperemos que la ley estatal, que ya se pone en marcha, que se ponga en marcha con todas sus consecuencias y acompañamiento presupuestario y hacemos un llamamiento a la Junta de Andalucía para que también acompañe presupuestariamente a la ley andaluza de memoria, tan necesaria para esa verdad, justicia y reparación”, ha concluido.

FUENTE: UGT Andalucía