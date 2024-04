«Tengo un problema en la mandíbula y llevo esperando tres años a que me operen», las dramas humanos que esconden las listas de espera del SAS

Noelia tuvo que pagarle a un osteópata; María del Mar lleva esperando desde enero una operación urgente de un tumor maligno; y Fabián Esteban sufre una demora de 450 días para ser intervenido de una sinusitis. Son sólo tres de los miles de personas que sufren las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud

Lunes, 22 de abril de 2024. Tras el aluvión de mensajes que ha recibido este periódico de usuarios afectados por el pésimo funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Noelia también ha decidido contar su caso en EL LIBRE: «Tengo un problema en la mandíbula y llevo esperando tres años a que me operen. Todo viene como secuela de un tumor del cerebro«.

«Estoy harta de no poder abrir la boca, de no poder comer bien, de no poder arreglarme la boca, de que los dentista no puedan hacer su trabajo porque no tengo apertura y de tener que buscarme yo la solución pagando a un osteópata y suplicar una operación», denuncia Noelia.

María del Mar: «Llevo esperando desde enero una operación urgente de un tumor maligno y no me llaman»

Por su parte, la paciente María del Mar está desesperada, porque, hasta ahora, no le ha servido de nada estar en lista quirúrgica preferente. «Llevo esperando desde enero una operación urgente de un tumor maligno y no me llaman. ¿A qué esperan, a que se extienda más y ya no haya solución? Esto es de vergüenza, en lista de espera preferente. Increíble, pero cierto. Vamos de mal en peor: un año me ha llevado esperar una eco para un bulto que tenía que ha resultado ser un tumor maligno y aquí sigo, esperando la cita de cirugía. Vergonzoso todo».

Manuel Harana: «Llevo desde agosto de 2022, cuando me infiltraron, esperando una cita para volverme a infiltrar»

Manuel Harana conoce perfectamente lo duro que es vivir con dolor por tiempo prolongado. La culpa es del colapso de la sanidad pública andaluza: «Yo también tengo mi historia, con la Unidad del Dolor de Puerto Real (Cádiz). Una vergüenza: llevo desde agosto de 2022, cuando me infiltraron, esperando una cita para volverme a infiltrar. Me mandaron una resonancia y no me han dado los resultados, me recomendaron unas sesiones de radiofrecuencia y esperando estoy desde hace 20 meses. Lo mismo se creen que ya no tengo dolor. Al final, lo que quieren es que me vaya al privado y me gaste el dinero, pero la Seguridad Social sí me la cobran todos los meses».

José Miguel Díaz: «He estado 19 meses liado con la cadera izquierda y casi un año esperando para operarme»

El usuario del SAS José Miguel Díaz también ha padecido la inoperancia del SAS: «He estado 19 meses liado con la cadera izquierda (tengo enfermedad de Perthes) y casi un año esperando para operarme. Al final, me intervinieron el 12 de abril de este año y ahora vamos con la recuperación. No sé si es una alegría o no, pero me habían comentado que había personas esperando año y medio sólo para operarse. Habrá que estar agradecido de que me tocara operarme antes».

Diego: «Alguien debe ser responsable de que una persona quede lisiada en el siglo XXI«

Diego cuenta las penurias que está pasando con su mujer enferma: «Es cierto que la situación sanitaria andaluza no va bien, pero lo peor es que se está degradando cada vez más. Una de las especialidades más complejas para que te atiendan adecuadamente es Traumatología. Lo sé por el calvario que está pasando mi mujer que, para que la atiendan dentro de unos parámetros normales a su problema, hemos tenido que acudir dos veces al Defensor del Pueblo. Y reclamaciones a los centros de especialidades ni cuento, y aún no tiene resuelto los problemas o estamos llegando tarde por el tiempo que echamos».

«Evidentemente, esto se estudiará cuando se finalice todo en la asesoría jurídica y en los tribunales. Alguien debe ser responsable de que una persona quede lisiada en el siglo XXI por no tener un duro para ir a la privada o no tener conocidos, que esa es otra», agrega.

Fabián Esteban lleva esperando 450 días para operarse de sinusitis

Un total de 450 días. Es el tiempo que Fabián Esteban lleva en lista de espera para una operación de sinusitis. «La incompetencia de los responsables de la gestión de la sanidad pública andaluza está siendo cubierta con la mentira más descarada», denuncia.