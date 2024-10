Sospechas de nepotismo sobre el delegado de Medio Ambiente de la Junta en Huelva por la autorización de una balsa de residuos en tóxicos a la empresa en la que trabaja su hermano

La Junta de Andalucía y la sombra del conflicto de intereses

La Junta de Andalucía ha defendido la autorización de este proyecto, afirmando en comunicaciones oficiales que el depósito de residuos cumple con todas las normativas aplicables y argumentando que la relación laboral en MATSA del hermano del delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Huelva, Pedro Yórquez, no supone un conflicto de intereses.

Pedro Yórquez Sancha empezó su carrera política como asesor del alcalde de Aljaraque (Huelva) del Partido Popular Juan Manuel Orta entre 2003 y 2007, según consta en su currículo alojado en el Ayuntamiento de localidad onubense. A partir de 2007 pasó a ser concejal del PP en el municipio hasta 2022. Llegó a ser segundo teniente de Alcalde. De ahí pasó a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta.

Su hermano, pro su parte, es ingeniero técnico de minas y aparece actualmente como técnico facultativo. En un correo electrónico remitido a elDiario.es afirma que empezó a trabajar para MATSA en 2012. “Mi contratación fue por méritos propios y no estuvo relacionada con ningún tipo de relación personal o familiar. Tampoco he sido promocionado, ascendido ni se ha incrementado mi salario desde que una persona de mi familia ostenta las responsabilidades públicas que refieren. No he tenido ninguna participación ni intervención, de ninguna manera, en el proyecto de instalación de gestión de tailings”, recoge el diario digital este lunes.