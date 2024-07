SOS Rural lanza una campaña de firmas para priorizar las tierras de cultivo frente a las macroplantas solares y eólicas

Viernes, 12 de julio de 2024. La plataforma SOS Rural ha iniciado una campaña urgente de recogida de firmas bajo el lema “No a las macroplantas solares o eólicas. ¡Nos estamos quedando sin campos de cultivo!”. La iniciativa busca frenar la proliferación de estas grandes instalaciones energéticas que, según la organización, están causando un grave deterioro en los ecosistemas y reduce día tras día las tierras de cultivo en España. En España, los parques fotovoltaicos ya ocupan 50.000 hectáreas de tierras de cultivo. Desde 2016, esta cifra ha aumentado en 31.000 hectáreas, un incremento del 166%. Además, los futuros proyectos de grandes instalaciones fotovoltaicas, evaluados positivamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en enero de 2023, sumarían 50.000 hectáreas adicionales, lo que llevaría la superficie total a cerca de 100.000 hectáreas si se ejecutan todos los proyectos. Esto supone una presión significativa sobre las tierras agrícolas, que son esenciales para la producción de alimentos​. A pesar de que la reciente aprobación de la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza por parte de la Unión Europea el 17 de junio de 2024 contempla la protección de los ecosistemas e incluye medidas específicas para restaurar tierras agrícolas, bosques y ecosistemas urbanos, en la ley ni siquiera se contempla que la instalación de estas macroplantas solares y eólicas suponen un grave riesgo en la degradación de los suelos de cultivo, el impacto paisajístico y la seguridad alimentaria del país y el futuro del campo español. “Es esencial que prioricemos el uso de las tierras de cultivo para lo que realmente deben ser utilizadas: producir alimentos de forma responsable, sostenible y segura”, afirmó Javier Poza Llorente, secretario general de SOS Rural. “No estamos en contra de las energías renovables, pero sí de la proliferación descontrolada de mega plantas que arrasan grandes cantidades de tierra fértil y nuestro entorno. Las mega plantas son una amenaza directa para nuestro campo y un medio rural vivo. En países como Italia ya se ha prohibido la transformación de tierras de cultivo en instalaciones solares. ¿Por qué España no puede hacer lo mismo?”, añadió. La situación es crítica: donde se instalan placas solares, la tierra queda inservible para la agricultura durante décadas. Las macroplantas eólicas, además de causar contaminación visual y ambiental, provocan la muerte de miles de aves protegidas cada año. SOS Rural solicita a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que actúe con urgencia para evitar lo que califican como un “suicidio agrícola”. La campaña busca reunir 30.000 firmas antes del 30 de julio de 2024, que serán entregadas en persona a la ministra en Madrid el próximo 31 de julio. “Estamos cambiando nuestros paisajes y los alimentos saludables que produce nuestra tierra por paneles fotovoltaicos, contaminantes, plásticos y tornillos”, añadió Poza Llorente. “Esto nos obliga a importar alimentos de otros países que no siempre cumplen con los estándares de calidad europeos. Estamos en una situación límite, Si no actuamos ahora, podríamos perder para siempre nuestras tierras de cultivo más valiosas Es una amenaza directa a comprometiendo irremediablemente nuestra seguridad alimentaria”. SOS Rural invita a todos los ciudadanos preocupados por el futuro del campo español a unirse a esta causa y firmar la petición online. La organización enfatiza que la transición energética debe ser compatible con la preservación de la agricultura y la protección del medio rural. Renovables, sí, pero no así. FUENTE: SOS Rural