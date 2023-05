Salvemos Doñana: una gran movilización en Sevilla para defender el parque natural de las políticas de la Junta de Andalucía

La Plataforma Salvemos Doñana convoca a la ciudadanía a participar el domingo en Sevilla en un acto de protesta contra la ley de regadíos que la Junta de Andalucía promueve porque, «llama al engaño a los agricultores sobre la disponibilidad de agua, fomenta la deforestación en Doñana y, por tanto, supone incrementar el grave deterioro en que se encuentra el Espacio Natural Doñana y su acuífero». La Junta de Andalucía ha suspendido la tramitación de la ley hasta después de las Elecciones Municipales y la Plataforma Salvemos Doñana anima a la ciudadanía a mostrar a los Gobiernos competentes su rechazo a la ampliación de los regadíos y al uso abusivo del agua que se está haciendo, perjudicando gravemente el Espacio Natural Doñana, sus ecosistemas y la excelencia de la Marca Doñana. Salvemos Doñana exige la retirada de la proposición de ley, que se cumpla estrictamente el “Plan de la Fresa”, un impulso a los procesos de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en las empresas agrícolas y la restauración de los sistemas hídricos subterráneos y superficiales de Doñana y de sus ecosistemas degradados (forestales, marismas, río Guadiamar, estuario del Guadalquivir)

Miércoles, 10 de mayo de 2023. El próximo domingo 14 de mayo tendrá lugar una manifestación en Sevilla convocada por la Plataforma Salvemos Doñana, en la que la sociedad civil reclamará a los Gobiernos sus responsabilidades con Doñana. La cita comienza en la céntrica Alameda de Hércules, en las columnas ubicadas en la confluencia de las calles Trajano y Amor de Dios, y se trasladará por las calles sevillanas hasta la puerta del Parlamento de Andalucía, institución que representa la voluntad de la ciudadanía andaluza. Salvemos Doñana espera gran afluencia de personas provenientes de todos los puntos de Andalucía y muchas del resto del país.

En la situación actual de calentamiento global, el agua lleva décadas siendo un recurso muy escaso. El modelo económico de nuestros días es decimonónico y está lejos de adaptarse a la nueva situación de escasez de agua. El espacio protegido de Doñana está atravesando una situación de crisis de diversidad sin precedentes debido a los efectos de la sobreexplotación y a un ciclo seco que dura ya doce años. En este escenario que es el actual y es el futuro, es necesario adaptarnos e ir juntos todos los habitantes de la comarca, los agentes implicados y las administraciones. Hay que remar en la misma dirección, hacia un nuevo modelo económico de solidaridad colectiva que tenga la conservación de Doñana en el centro, porque de otra forma, no habrá agua, no habrá futuro, no habrá Doñana, no habrá agricultura, no habrá turismo y la Marca Doñana habrá perdido su excelencia y distinción.

Se seca Doñana y la Junta de Andalucía, lejos de ser coherente con la situación de pertinaz sequía y deterioro del acuífero, los ecosistemas y la especies de Doñana, propone aprobar una ley para “perdonar” a quienes están cometiendo graves infracciones: fincas de secano que están robando agua del acuífero desde hace años y cultivos creados con la destrucción ilícita de zonas forestales que también roban agua. Todos amnistiados, pero sin derecho al agua. La Junta ha tramitado antes de las Elecciones Municipales la ley por segunda vez, recordemos que la primera fue antes de la últimas Elecciones Autonómicas, por la vía rápida para soslayar la participación pública y los informes preceptivos y evitando, por tanto, que se conozca en profundidad lo que se quiere hacer y exactamente cómo, así como las consecuencias.

Quieren hacer pensar a los andaluces y andaluzas que construyendo infraestructuras que en realidad sirven a otros fines económicos que nada tienen que ver con Doñana, como la presa de Alcolea para embalsar agua procedente de la minería histórica que no es aceptable para los ecosistemas de Doñana ni para la salud de las personas, se solucionaría todo. Pero la cuestión es que no hay agua, y en Doñana tampoco.

La Plataforma Salvemos Doñana y las 41 entidades que componen su Coordinadora, ha recobrado su espíritu de lucha y movilización porque estamos convencidos y convencidas de que uniéndonos y movilizándonos podremos “Salvar de nuevo Doñana” de la sinrazón y de los intereses creados en torno al recurso agua que no reportan mejora de la calidad de vida ni garantizan la conservación de sus valores a Doñana. Desde esta iniciativa pretendemos dar a la ciudadanía la voz que les ha sido usurpada al no haber podido hacerse alegaciones y. con acciones y movilizaciones, haremos llegar las peticiones que recoge nuestro Manifiesto sobre el agua de Doñana publicado en salvemosdoñana.es, que está siendo apoyado por miles de personas y cientos de entidades mediante su firma en esa web. El documento está traducido a varios idiomas porque Doñana es de Andalucía y es Patrimonio de la Humanidad, para que puedan sumarse personas de otros países que lo compartan y quieran exigir la protección de Doñana, su agua, sus valores y con ello, su futuro. Salvemos Doñana invita a las entidades de toda índole y a la ciudadanía a hacerse escuchar con su firma de apoyo en defensa de Doñana.

La manifestación del domingo próximo, día 14 en Sevilla estará acompañada por la batucada Yemú Yembá de mujeres percusionistas y finalizará con la lectura de la síntesis del manifiesto por personas reconocidas y queridas por el pueblo andaluz, seguida de un acto poético ofrecido por la Asociación Sociocultural La Dhákira.