Rossi critica que el PP “no abra una investigación por la aparición de la sal y romero en el Ayuntamiento de Huelva”

La portavoz de la Izquierda de Huelva asegura no comprender por qué tras más de 40 iniciativas en esta legislatura, “el PP utiliza un tono bronco, faltón y con inquina” con esta cuestión.

Miércoles, 31 de enero de 2024. La portavoz de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz) en el Ayuntamiento de la capital onubense, Mónica Rossi, ha lamentado la respuesta ofrecida por el equipo de Gobierno del PP en el pleno celebrado este miércoles a la pregunta sobre la noticia aparecida en prensa de la celebración de un “ritual de sahumerio” en las instalaciones municipales.

Rossi, ha lamentado el “tono bronco, faltón y con inquina” empleado por el portavoz del grupo popular, Felipe Arias, utilizando el “la mejor defensa es un buen ataque” ante la pregunta que si se había utilizado dinero público para pagar la sal y el romero que, como ha publicado un medio de comunicación local, habría aparecido en dependencias municipales el pasado 15 del mes de noviembre de 2023.

Rossi se pregunta por qué tras más de cuarenta preguntas, interpelaciones y mociones que ha presentado en el poco tiempo que va de legislatura, ha sido precisamente esta cuestión la que “ha puesto de esta manera” al equipo de gobierno de Pilar Miranda quien se “ha escondido tras su portavoz para no intervenir directamente en este controvertido asunto”.

Del mismo modo, la portavoz de la Izquierda de Huelva ha afirmado no comprender que “ante lo que está en los medios comunicación y en las calles de Huelva, el equipo de gobierno del PP no haya abierto un proceso de investigación para esclarecer la información y quieren pasar de puntillas sobre este asunto, tapándose los ojos y sin que la alcaldesa haya dado una respuesta seria y aclaratoria como los y las onubenses se merecen”.

FUENTE: IU Huelva