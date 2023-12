Rociana acoge las supercapacidades de dos heroínas en los campos de la literatura y la pintura

Lorena Bogado y Ana María Carrasco son dos mujeres que han superado sus limitaciones físicas y sensoriales para imponer su arte.

La escritora ha dado vida a su quinto trabajo literario titulado “La poeta no escuchada”.

Carrasco expone en las paredes del centro cultural unos oleos que rezuman romanticismo y dulzura.

Miércoles, 13 de diciembre de 2023. La Sociedad Cultural Casino de Rociana acoge este viernes otra de sus jornadas artísticas con la presencia de dos heroínas como Lorena Bogado y Ana María Carrasco, quienes han despuntado, respectivamente, en los campos de la literatura y la pintura.

La escritora onubense desembarca en el municipio Condal después de consolidarse en el mundo de las letras con novelas como “La poeta no escuchada”, donde vuelve a dejarnos pinceladas de su historia personal, de cuyas experiencias nos deleita con su dulce y afinada lírica.

A pesar de sufrir una severa parálisis cerebral, la joven ha demostrado que ello no es óbice para desarrollar una prolifera carrera literaria. Con su empuje y fortaleza espiritual ejemplifica que ciertas discapacidades no son excusa para desarrollar una vida plena y, más aun, consolidarse como artista dando vida a los sueños más profundos que, como en su caso, tenían a las letras y la poesía en particular como protagonista.

En cuanto a la exposición de Ana María Carrasco, la joven, licenciada en Bellas Artes por la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, evoca en sus trabajos a los grandes expresionistas alemanes y franceses, al rezumar ese romanticismo y dulzura a través de unos trazos que llenan de colorido sus lienzos.

La propia Carrasco se define como una artista con “trazo inquieto y lleno de expresión” con los que ‘juega’ para conquistar del espectador las más intensas emociones.

José Antonio Cabrera, presidente de la Sociedad Cultural Casino de Rociana, pone en valor cómo sendas artistas, a pesar de sus diferentes capacidades físicas y sensoriales, han sido capaces de dejar atrás sus limitaciones e imponer su talento regalándonos sendos trabajos que, tanto en el ámbito literario como en el pictórico, son capaces de lograr lo que persigue toda obra de arte: pellizcar el corazón del espectador, obsequiándole con un puñado de sentimientos a través de la palabra o los trazos en un lienzo.

FUENTE: Sociedad Cultural Casino de Rociana