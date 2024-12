Raquel Rendón recibe el Premio Periodista de Buena Tinta 2024 del CPPA en Huelva arropada por compañeros de profesión, familiares y amigos

Este reconocimiento muestra el afecto y respeto del gremio por la periodista absuelta del delito de revelación de secretos.

Rendón destaca el valor añadido del periodista capaz de revelar una información veraz que no es pública, pero sí de interés general.

Viernes, 13 de diciembre de 2024. La periodista isleña Raquel Rendón Rodríguez recibe el Premio Periodista de Buena Tinta 2024, concedido por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva, entre el afecto y arropo de compañeros de profesión, familiares y amigos, en un emotivo acto celebrado en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida.

Después de haber vivido momentos muy amargos en los últimos años, Rendón valora mucho más lo bueno que le pasa, y este premio es, sin duda, un aliciente para seguir luchando por sus sueños y sus objetivos: “Desgraciadamente, la nefasta situación de la profesión y los malos momentos vividos como consecuencia de ejercerla me van a alejar de ella. Pero seré periodista hasta que me muera, porque la vocación va impresa en el alma de una con tinta indeleble”, asegura.

La periodista, que tuvo palabras de reconocimiento para los colegas premiados en anteriores ediciones y compañeros del periódico donde trabajaba, ha destacado el valor añadido que tiene, en un mundo en el que imperan la búsqueda del clic y la nota de prensa, “el periodista que sea capaz de revelar una información veraz que no es pública, pero sí de interés general, como una actitud profesional elogiable, no como una excusa para enviarnos al cadalso”.

Rendón asegura haber pasado por años duros: “Me han absuelto, sí, pero la pena de banquillo no hay quien me la quite. Por el camino perdí el amor, el trabajo, el dinero y, lo más importante, la salud. He pagado una condena con creces. Un amigo me preguntó no hace mucho: “¿Y ahora a ti quién te paga lo que has sufrido?”. Nadie, le contesté. Nadie”.

Para el presidente del Colegio en Huelva, Juan Antonio Hipólito, el reconocimiento tributado a Raquel Rendón va más allá de la calidad del trabajo que ha realizado como profesional: “Este premio queremos que simbolice el respeto y el afecto de los compañeros, en un gremio nada corporativista, por todo lo que ha pasado durante los últimos años, deseando que sirva de revulsivo para que retome su carrera periodística, con fuerzas e ilusión renovadas, tras su absolución del delito de revelación de secretos al que fue condenada”.

Hipólito cree que, “con todos los respetos a la memoria de Laura Luelmo, a sus familiares y amigos, este caso luctuoso que conmocionó a toda España tuvo dos víctimas: una joven con un futuro prometedor, asesinada a manos de un monstruo, y otra enterrada en vida. En ocasiones, la verdad es dolorosa, pero por mucho que lo sea, la obligación del periodista es darla a conocer en aras de un interés general. Tendremos diferentes estilos para contar las cosas, con más o menos empatía, pero siempre caminamos en una única dirección: la verdad”.

El Colegio de Periodistas en Huelva decidió crear en 2018 este premio para reconocer la disposición a ayudar, a compartir y a mejorar la profesión como propósito personal y vocacional. Fermín Cabanillas, Sonia Vela, Paloma Jara, Rafael Ortega, Purificación González y Alfonsa Acosta, algunos de ellos presentes en la entrega del premio a Rendón, fueron dignos merecedores de esta distinción en ediciones anteriores.

Trayectoria profesional

Raquel Rendón es Graduada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y, en la actualidad, se encuentra pendiente de la defensa del Trabajo Fin de Máster en Patrimonio Histórico y Cultural por la Universidad de Huelva. Cuenta con una amplia experiencia profesional. Es experta en investigación criminal, manejo de documentación judicial y policial, y está especializada en información en Tribunales. Trabajó para el Huelva Información desde 2007 hasta 2021.

Su trabajo ha sido reconocido con varias distinciones: Premio Huelva de Periodismo 2018, Galardón de la Policía Local de Huelva a la labor divulgativa en Huelva Información en 2019 y Premio Constantino Ruiz Carnero a la Libertad de Expresión concedido por la Asociación de Periodistas de Granada en 2024. Además, es autora del libro ‘Los hijos que no enterramos. El escándalo de los bebés robados en Huelva’ (Pábilo Editorial, 2021).

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía