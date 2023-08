«Racismo institucional», la acogida de emergencia para personas afectadas por el incendio forestal de Lucena del Puerto y Bonares excluye a los asentamientos chabolistas

«Es muy grave que haya un plan municipal de emergencias y a los migrantes no se les diga absolutamente nada», denuncia la Asociación Multucultural de Mazagón.

Domingo, 6 de agosto de 2023. «¿Le parece normal, señor Juanma Moreno? La Guardia Civil ha evacuado a todos los españoles y a los negros no. ¿No podían dar una granja de cerdos o de gallinas para poder pasar la noche? ¿Es que ellos no están en peligro? ¿Es que ellos no son personas?».

Así comienza un mensaje de audio difundido este sábado por una persona a través de grupos WhatsApp y dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras constatar que los recursos de emergencias habilitados para socorrer a las personas afectadas por el incendio desatado en la tarde de este sábado en las localidades onubenses de Lucena del Puerto y Bonares eran restringidos al uso exclusivo de vecinos de la localidad, y que residentes en los asentamientos chabolistas cercanos al fuego no eran invitados a compartir con aquellos las instalaciones habilitadas por los ayuntamientos ante el riesgo de que sus domicilios fueran cercados por el fuego ante un eventual empeoramiento de la situación.

Según informaron ayer ambos consistorios, desde que se conoció la gravedad el incendio, declarado de Nivel 1 por la Junta de Andalucía pasadas las tres de la tarde del sábado, se activó un dispositivo en el que participan Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Huelva, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma, los servicios de emergencias del 061 en prevención, Cruz Roja, Policía Local y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). En total, más de 200 profesionales.

En el incendio de Bonares han desalojado el asentamiento de El Bosque. Pero a las personas migrantes las han dejado en… Publicada por Pepa Suarez en Sábado, 5 de agosto de 2023

Sin embargo, la atención a las personas residentes en el asentamiento del paraje conocido como El Bosque se limitó a una orden de desalojo inmediato por parte de agentes de la Guardia Civil. «Sólo un rato antes», destaca Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón, que se desplazó al poblado tras saber del incendio, las personas desalojadas se esforzaban en evitar que el fuego alcanzara a las casas colindantes con el poblado y se extendiera a sus chabo

Los agentes de la Benemérita se limitaron a ordenar la evacuación sin indicar a las personas afectadas un lugar para refugiarse en una tarde de agosto de temperaturas asfixiantes y con el fuego a escasa distancia. Cuando, gracias a un providencial cambio de viento, se consideró que el asentamiento no corría peligro, se permitió a sus residentes regresar a sus chabolas. Según algunos testimonios de testigos presenciales, en esta ocasión ni siquiera la Cruz Roja ha aparecido para ofrecerles agua, ropa y/o artículos de higiene y primera necesidad, como suele hacer en otros incendios que solo afectan a los asentamientos.

La indignación por esta forma de proceder quedaba reflejada en un post publicado en la red social Facebook por Pepa Suárez en torno a las 22,00 horas. «En el incendio de Bonares han desalojado el asentamiento de El Bosque. Pero a las personas migrantes las han dejado en medio del campo tragando humo. Era un gasto tremendo sacar a la gente de allí y abrir una nave para que duerman hoy hasta que la tierra se enfríe. Lo de siempre. Racismo institucional», escribía la presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón.

«Es muy grave que se haya activado un plan de emergencias en el que hay un espacio para los evacuados y a las personas migrantes no se les dice nada», asegura Suárez muy indignada a esta revista. «No les han dicho absolutamente nada, excepto que se fueran a Lucena. Sí, muy bien, pero a Lucena a dónde. Porque la gente de los pueblos que ha sido evacuada ha tenido donde ir, pero estas personas no, y estaban sin agua y sin nada. Es realmente muy grave».

Suárez añade que el incendio de este sábado refleja muy bien el «racismo institucional» que sufren los trabajadores agrícolas residentes en asentamientos chabolistas. «Esta vez se ha visto más claro porque son blancos nacionales y migrantes afectados, pero sólo se ha ofrecido alternativa a los nacionales».

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112, alrededor de una decena de personas han sido realojados en el pabellón municipal de Bonares y una docena en una cooperativa de Lucena del Puerto. En el asentamiento que más cerca ha estado este sábado de volver a ser pasto de las llamas residen en este momento unas sesenta personas.

Alfonso Romera, de la Asociación La Carpa de Sevilla, entidad que lleva varios años organizando expediciones semanales de ayuda humanitaria para los asentamientos chabolistas de Huelva y denunciando el abandono de las Administraciones Públicas a las cientos de personas (trabajadoras agrícolas de origen africano y piel negra en su mayoría) que residen en estos poblados de infraviviendas, ha adelantado este domingo a La Mar de Onuba que volverá a solicitar el lunes la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz ante un caso que también describe, sin ambages ni medias tintas, como «racismo institucional».