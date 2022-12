«¿Qué sabe esta mujer que los tiene a todos mudos?”, el PSOE lamenta el silencio de Moreno Bonilla ante las informaciones que vinculan al entorno de la alcaldesa de Marbella con el narcotráfico

La portavoz del Grupo Socialista rechaza el andalucismo “de postureo” del presidente de la Junta

Jueves, 1 de diciembre de 2022. La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz, Ángeles Férriz, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla que defienda la imagen de Andalucía “ante el escándalo de Marbella del que no quieren hablar y que quieren tapar por todos los medios”. “Qué temen Moreno Bonilla, el PP de Málaga, el PP de Andalucía y el PP de España? ¿Qué sabe esta mujer que los tiene a todos mudos?”, ha cuestionado.

Ángeles Férriz ha remarcado que Ángeles Muñoz “no puede ser alcaldesa ni candidata en Marbella por higiene democrática” y ha considerado que “la imagen de andalucismo de Moreno Bonilla no puede ser la alcaldesa de Marbella, con un cuñado ligado a la Cosa Nostra y un marido ligado a la mafia sueca”.

Ha alertado de nuevas publicaciones en medios que revelan que la alcaldesa y senadora del PP recibió una donación millonaria aparte del patrimonio de 12 millones “que no somos capaces de saber de dónde sale”, porque, según ha advertido, “nadie se cree” que haya amasado esas cantidades en su cinco años trabajando como médico de familia. “Y el PP no dice nada, Moreno Bonilla no dice nada ni ningún miembro del Gobierno andaluz”, ha criticado.

“Esto llega a límites inaceptables y cuanto más calla Moreno Bonilla más cómplice se hace de todo esto”, ha asegurado, y ha garantizado que el Grupo Socialista seguirá preguntando en el Parlamento sobre este asunto porque “nadie se cree que no pasa nada” en Marbella.

Andalucismo de 'postureo' del PP andaluz Ángeles Férriz también ha lamentado este jueves el que ha denominado "andalucismo de postureo” de Moreno Bonilla con el 4D. La dirigente socialista ha recalcado que “la historia ya está escrita por mucho que quieran reescribirla” y ha demandado “más respeto hacia el pueblo andaluz que luchó en la calle y hacia figuras protagonistas como Rafael Escuredo” en la consecución ciudadana y política del autogobierno andaluz. “Cada vez que tratan de manosear historia o ningunear a quienes protagonizaron aquel momento evidencian los complejos de Moreno Bonilla y de la derecha porque no estuvo” en el proceso autonomista, según ha afirmado. “Bienvenido el converso, pero la mejor manera de hacer andalucismo no es en Twitter ni con banderas, sino defendiendo a los andaluces y andaluzas”, ha resumido.

FUENTE: PSOE de Andalucía