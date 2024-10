Qué pasa en Minas de Riotinto, cómo “regalan” una carretera a Fundación Riotinto?

Domingo, 6 de octubre de 2024. Fundación Riotinto solicitó este verano al Catastro de Huelva poner a su nombre el tramo final de la carretera HV-5015 en Zarandas, parcela 9005 del polígono 6, VT Vía de Comunicación de Dominio Público, de la que figuraba como titular el Ayuntamiento de Minas de Riotinto. El Catastro, siguiendo el protocolo establecido, comunicó al Ayuntamiento la pretensión de Fundación, y ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, ha creado dos parcelas: una privada con el nº 50 a nombre de Fundación, que ocupa el 90% de la anterior, y otra pequeña que sigue con el mismo número que la original, pero que no tiene continuidad.

Lamentamos que el Ayuntamiento de Minas de Riotinto no defienda los intereses patrimoniales de sus vecinos, como es su obligación legal, haciendo, como mínimo, una clara dejación de sus funciones.

Desde Febrero de 2023, desde La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, delegación de Huelva (a petición de vecinos de la zona) venimos defendiendo el carácter público de la carretera HV-5015, que atraviesa una antigua zona industrial, que une Nerva y Minas de Riotinto, a través de la Naya, con Las Delgadas por un lado y Zarandas/Vía del FFCC/Río Tinto/Molinos harineros de río/Estaciones del tren, por otro, y además con pueblos como Berrocal y El Madroño (éste de Sevilla) al otro lado del río.

Dicha carretera está cerrada por una cancela en la unión del tramo de Minas de Riotinto Y Nerva, rodeando el Cabezo del Pie de la Sierra y Cerro Madroñal, y otra a la entrada de Zarandas, una vez pasado el desvío de las Delgadas.

Ninguna administración quiere hacerse cargo de la carretera HV-5015, que, por su nombre, debe ser de Diputación o del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, y que Fundación dice que no existe y que es un camino privado dentro de una finca privada. Pero no tenemos constancia de que haya aportado ninguna prueba. Por nuestra parte, tenemos muchos indicios de que es una carretera pública, que aparece desde el primer mapa oficial de carreteras de España de 1.959 al actual, en los mapas catastrales y especialmente en la revisión del IGN de 1.986 con la conformidad del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, en un plano del territorio realizado por la Junta de Andalucía de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento (precursora de los actuales PGOU) y que sigue vigente, en todos los planos oficiales del IGN, en el mapa de carreteras de la provincia de Huelva de 2006, en el actual plano callejero de Andalucía, en el Geoportal del Colegio de Registradores, en el portal del Ministerio de Transporte, en capas shape del IGN y del Instituto de Cartografía de Andalucía, etc. etc. Y en muchas de estas aportaciones figura como carretera secundaria, asfaltada, en servicio, de acceso libre, etc., pero no es cierto que tenga acceso libre.

También aparecen referencias en fincas registrales de Fundación Riotinto, que fueron cedidas y regaladas por la empresa Riotinto Minera SA, que lindan con la carretera de Riotinto a Zarandas. Por otro lado, en el desvío a Las Delgadas, cerca de la Naya hay un letrero de Diputación anunciando el camino rural HV-5015 y una limitación de 40 km/h. Y en la carretera A-476 un cartel nos anuncia la carretera a Las Zarandas.

Hay un conflicto de intereses de la alcaldesa de Minas de Riotinto y el Presidente de la Diputación de Huelva con la Fundación Riotinto, ya que ambos forman parte del órgano de gobierno de la Fundación, como representantes institucionales. Y han renunciado a iniciar un expediente de investigación de la titularidad de la carretera HV-5015 que le hemos solicitado repetidamente, aportando importante información y prestándonos a colaborar.

Hemos detectado además, una serie de irregularidades llevadas a cabo por Fundación Riotinto, como la falta de solicitud de licencia urbanística de algunas actuaciones que han llevado a cabo.

Fundación justifica el cierre de la carretera para evitar expolio de activos industriales que tiene abandonados desde hace muchos años cerca de las vías del tren, pero en Febrero de 2023 colocó una alambrada a un lado de la carretera, con lo que las cancelas sobran. El verdadero motivo es la explotación turística de toda la zona, como ha hecho con “Marte en la Tierra”. Fundación ya no es ni sombra de lo que empezó siendo.

¿Qué pasa en Minas de Riotinto con los concejales? Hay “marejada” de fondo entre algunos de ellos. Y nosotros nos preguntamos, si están todos enterados de lo que está pasando con Fundación Riotinto.

Desde la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, seguimos reivindicando la recuperación de todos los ramales que forman la HV-5015 como de dominio y uso público.

Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos