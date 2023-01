“Propaganda falsa” de Moreno Bonilla frente a la “insoportable situación» de la sanidad pública andaluza

El PSOE critica “esa pose ensayada y esos discursos falsos” del presidente andaluz y sostiene la situación que atraviesa la sanidad pública “no tiene nombre”.

Miércoles, 4 de enero de 2023. La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado hoy la “situación insoportable” de la sanidad pública andaluza y la “propaganda falsa” del gobierno de Moreno Bonilla asegurando que funciona bien cuando, asegura, no es así, “la sanidad pública no funciona bien”.

Férriz, que ha criticado “esa pose ensayada y esos discursos falsos”, ha asegurado que la situación por la que atraviesa la sanidad pública andaluza “no tiene nombre”. “No sé si Moreno Bonilla piensa que la gente no se pone mala en Navidad, pero es insoportable que un niño o niña se ponga malo y no tenga posibilidad de ir a un centro de salud para que lo atienda un medico y no tenga más remedio que verse empujado a ir a un medico privado”, ha subrayado la secretaria general del PSOE-A, para quien “no hay padre que soporte ver a un hijo malo y lo tenga en casa un día y otro sin que nadie lo atienda”. “Es una vergüenza auténtica”, ha añadido.

Férriz, que ha recordado que hay más de un millón de andaluces en lista de espera para operarse o ver a un especialista, ha asegurado que “no es que falten sanitarios, es que los que hay se van a otras comunidades”. “La manera de retener a la gente es con buenas condiciones laborales y salariales”, ha destacado la secretaria general de los socialistas andaluces, que se ha preguntado si Moreno Bonilla “gobierna con la frialdad del mármol o con el corazón helado”.

FUENTE: PSOE de Andalucía