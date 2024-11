El antecedente de Caixabank: temporeras marroquíes de la fresa como víctimas de prácticas bancarias abusivas e ilegales

Este caso en Banco Santander recuerda otras prácticas fraudulentas similares que La Mar de Onuba desveló en 2022. CaixaBank estuvo, si es que no lo sigue haciendo, cobrando durante años seguros no autorizados a miles de temporeras marroquíes que trabajan en las campañas de la fresa en Huelva. Entre 2013 y 2019, CaixaBank impuso estos seguros sin proporcionar documentación ni facturas, drenando parte de los salarios de estas trabajadoras y generando deudas que las sumían en una situación financiera insostenible.

Este redactor llegó a poner estos hechos en conocimiento de los juzgados de Huelva en julio de 2022, detallando cómo CaixaBank imponía estos seguros a las temporeras sin su consentimiento. Sin embargo, las autoridades judiciales -ni otras- no han mostrado el más mínimo interés en investigar este fraude, y CaixaBank, que admite no poder refutar lo denunciado por esta revista, ha evitado iniciar una investigación oficial, manteniendo su impunidad, alegando que "no constan quejas" de las personas de cuyo dinero se ha estado apropiando ilegalmente durante años.

Patrón de abusos bancarios hacia trabajadoras migrantes y vulnerables

Estos casos en Banco Santander y CaixaBank demuestran un patrón de abuso financiero hacia clientes en situación de vulnerabilidad, como las trabajadoras marroquíes de la fresa. Las entidades bancarias aprovechan la falta de acceso a la información, las barreras idiomáticas y la precariedad laboral de estos clientes para imponer productos no solicitados y retener ingresos bajo conceptos de descubiertos y cargos adicionales.

La impunidad con la que operan entidades como CaixaBank y Banco Santander refleja una grave ausencia de protección para los consumidores más vulnerables. También una falla más en el control de las autoridades afectas a los programas de contratación en origen de personas temporeras. Una falta de acción que deja a miles de personas expuestas a abusos financieros que afectan directamente sus ingresos y su estabilidad económica.