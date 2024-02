Peligro en la Avenida Manuel Siurot de Huelva

Problemas de accesibilidad, falta de barandillas y circulación de vehículos a alta velocidad.

Miércoles, 7 de febrero de 2024. Desde Andalucía Por Sí Huelva La Voz de los Barrios, queremos denunciar el continuo pasotismo del Ayuntamiento de Huelva hacia las necesidades de los usuarios que transitan por la Avenida Manuel Siurot y, más aún, hacia los vecinos de la Barriada Parque Moret, quienes se sienten ignorados ante sus quejas.

Hemos podido comprobar lo peligroso que es andar en muchas ocasiones por el acerado de esta avenida debido a las altas velocidades que alcanzan los coches. Estos no discriminan tanto en el uso del carril bici para realizar adelantamientos como en el uso de la propia acera, lo que ha provocado que ciudadanos tengan que ir con mucha precaución para no caer ladera abajo o ser atropellados. Esta situación se da desde que concluyeron las obras para la realización del carril bici y la nula acción de reparación del acerado izquierdo, el cual está completamente destrozado e inutilizable, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Por otra parte, en la zona del mirador cercana a la Asociación Arrabales, una estructura metálica con suelo de madera, se han dejado diversos huecos que pueden provocar caídas, y otros han sido tapados usando redes, lo cual tampoco es una solución efectiva, dada la falta de mantenimiento que reciben las Laderas del Conquero

Una de las medidas de seguridad que estaba asociada a este proyecto era la colocación de barandillas en buena parte de su recorrido para reducir al máximo el riesgo de caídas ladera abajo, las cuales vemos que no se han implementado. Esto deja zonas con peligro evidente de caída a la suerte de que no sean invadidas por vehículos desde el acerado o el carril bici. Además, no ayuda que el suelo para peatones cercano al carril bici sea una especie de hormigón con guijarros de río, lo que dificulta caminar por él.

Con este fin, solicitamos una reunión con la Concejala Mª de los Milagros Rodríguez Sánchez de la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana para poder expresar mejor estas quejas y proponer la colocación de pasos elevados y badenes para reducir la velocidad, así como elementos que limiten la posibilidad de que los vehículos invadan el carril bici. No debemos olvidar la necesidad urgente de instalar barandillas en ambos aceros para evitar caídas.

Andalucía Por Sí Huelva