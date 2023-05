Pablo Luna, el joven candidato andalucista que aspira a llevar «la voz de los barrios» al Ayuntamiento de Huelva

Viernes, 16 de mayo de 2023. Pablo Luna, 28 años, nacido en la barriada de Santa Marta, estudió en la Escuela de Arte León Ortega y actualmente termina un Grado Superior de Diseño Industrial Inmobiliario ene lmimso centro. Como tantos jóvenes onubenses de su edad, busca trabajo. En su caso a poder costearse el grado de Diseño de Productos. Muy activo en las redes sociales, asegura sentirse «especialmente sensibilizado» con los problemas de las barriadas, y le preocupan mucho los peligros sobre el patrimonio arqueológico onubense. Encabeza, como candidato a Alcalde, la lista de Andalucía Por Sí, formación andalucista que en los anteriores comicios municipales alcanzó un 1,13 % en las preferencias electorales de los andaluces, sumando 104 actas de concejal a la representación institucional del todavía joven partido. El domingo esperan mejorar ese resultado.

Pablo Luna.- «Ya hace un año una encuesta realizada en Huelva y Cádiz nos daba un concejal que, en Huelva, quitábamos a Mesa de la Ría. Nos daba hasta un 5,4 % en la capital. Desde entonces no hemos parado, y vemos cómo cada vez son más las vecinas y vecinos que nos llaman a nostros para expresar sus quejas. En las redes sociales, es cada vez más la gente que también nos menciona. Cada vez tenemos más índice de conocimiento, y se nos van uniendo más personas. Pensamos que podemos llegar a ese concejal.

La Mar de Onuba.- Estas son una elecciones que algunos dan de resultado imprevisible, y nadie se atreve a aventurar quién será el próximo alcalde o alcaldesa. Si ese concejal fuera determinante e hiciera inclinar la balanza…

PL.- Lo principal es que sería un voto muy caro para las dos partidos. Porque tanto el PSOE como el PP ya han hecho lo que les ha dado la gana, ya sea a nivel municipal o autonómico. Iba a ser bastante caro para cualquiera de los dos.

LAMDO.- ¿Por ejemplo?

PL.- Un compromiso firme de la Junta de Andalucía con el Hospital Materno Infantil, o el tema de los cabezos. Y acabar con la marginalidad en ciertos barrios. No puede ser que un barrio pueda estar un mes sin barrendero, por ejemplo. Y asuntos como los problemas que hay en el Parque de Bomberos, que son tan graves. Estos temas se tienen que acabar. Se va a acabar con los enchufes en áreas municipales, por ejemplo.

LAMDO.- Cualquiera que os siga a través de las redes sociales, que no son pocas personas, puede obervar que estáis especialmente empeñados e denunciar la conservación del patrimonio urbano y advertir sobre el futuro urbanístico de la ciudad de Huelva. Entiendo que son pilares fundamentales de vuestra propuesta electoral.

PL.- Hemos hecho un programa centrado en varios grandes bloques. Un bloque es entero sobre los problemas y soluciones de las barriadas que nos son el centro de Huelva. Otro bloque es de Patrimonio, tanto arqueológico como arquitectónico. Y llevamos propuestas para el desarrollo. Por ejemplo, si hablamos del turismo que se pueda atraer a Huelva, pues hay que pensar en turismo arqueológico.

LAMDO.- Sobre esto del turismo, el actual Equipo de Gobierno ha desarrollado grandes campañas, como Huelva te saluda, Huelva original, etc… Pero, ¿de verdad está Huelva como para erigirse en destino turístico?

PL.- Hay que tener claro cuáles son nuestro activos. En principio, tendríamos que parecernos más a modelos como… a lo mejor Santiponce, en Sevilla, que tiene un buen conjunto histórico romano, o al de Baelo Claudia en las playas de Bolonia.

LAMDO.- Una de vuestras señas de identidad, como decíamos antes, ha sido estos años la constante denuncia del patrimonio descuidado y en peligro. Algunos exigen atencion inmediata…

PL.- Si, claro. El yacimiento del seminario, por ejemplo, que tiene las vallas normalmente caídas. Yo he podido hacer fotos de donde estaban los restos con toda tranquilidad. Se suben fotos de la valla caída y al día siguiente la ponen otra vez, pero no hay vigilancia ninguna. También sería especialmente de interés de poner en valor ya el tema de la Isla de Saltés. Un yacimiento que se sabe ya que fue una ciudad con mil habitantes, con una fortaleza, con un gran valor histórico. Y tenemos que cuidar mejor del «legado inglés», que está bastante abandonado. Por ejemplo el cementerio ingles.

LAMDO.- Huelva se encuentra las puertas de todo un nuevo desarrollo urbanístico. Sobre todo si miramos hacia el Ensanche Sur, pero parece que nadie tiene muy claro cómo se va aprovechar realmente ese espacio.

PL.- Estuvimos en su día hablando con la Plataforma Afectados por la Hipoteca y se nos comentó que en Huelva hay una grandísima carencia de vivienda de protección oficial. Que muchas personas que aspiran a tener una vivienda en Huelva, o se van fuera de la capital o tienen que intentar ver en sus barrios de origen se hay alguna vivienda libre, porque ahora mismo los precios de la vivienda que hay no son asequibles para casi ningún ciudadano. El Ensanche Sur puede ser una respuesta para promociones de viviendas nuevas, más allá de intentar hacer mucho más dinero sacando grandes proyectos que luego se quedan tirados, y al final solamente queda un bloque construido de todo lo que se iba a construir.

LAMDO.- Mirando un poco más allá del Ensanche Sur, lo que si parece que hay son muchos planes de reindustrialización.

PL.- Vemos otra vez que parece que la industria se va a renovar un poquito la imagen blanca o buena que tiene. A lo mejor evitando hablar, por ejemplo, de que el Puerto de Huelva es ahora mismo el más grande de España. Que está sobredimensionado, y que tendría que ir cediendo terreno a la ciudad. Ya que, por normativa, no puede tener más tamaño el Puerto que la ciudad, entonces tendría que ir cediendo terreno. Y sobre todo, hay que ver si la nueva industria va ser de verdad verde, o si va a ser industria que vuelve a incumplir las normas y las leyes que hay. Por ejemplo, según las leyes, no puede haber ese tipo de industria donde hay un Puerto, y ningún puerto en España tiene industria que no sea la auxiliar propia en su zona.

LAMDO.- Aquí quedó pendientes aquello que se conoció como los Acuerdos del 91, y se suponía que a medida que iba muriendo la vieja industria se iba a ir recuperando terreno para la ciudad, aunque volviera a tener un uso industrial, pero de otras características, más sostenibles. ¿Creéis que se está avanzando en ese sentido?

PL.- No. No mucho. Principalmente porque ya en 2020, creo, acabó la concesión que tenía Atlantic Copper para poder seguir y para poder seguir en ese sitio. Lo lógico sería que esa industria se fuera de ahí y ese terreno volver otra vez a la ciudad. Al igual que pasa, por ejemplo, con las Marismas del Pinar, que hasta hace 60 o 70 años era terreno público del Ayuntamiento de Huelva, y llega un momento que desaparecen los papeles y se vuelve terreno privado, justamente del Puerto de Huelva. Se utilizaba para tirar vertidos químicos y ahí nadie dice nada de recuperarlo.

LAMDO.- En Huelva, hablando de utilizar las marismas para arrojar vertidos nos remite necesariamente a los fosfoyesos de Fertiberia. ¿Esta es una causa perdida?

PL.- No. Nosotros andamos ahora de conversaciones de continuamente con la Asociación Mesa de la Ría y compartimos la misma idea. Que esto se resuelve. Vamos a dejar ya de hablar del tema de intentar condenar vía medioambiental, porque los informes y los contrainformes son continuos, e irnos a lo más fácil. Que es hablar del incumplimiento administrativo, que el contrato se ha incumplido, que no se han respetado las condiciones. Eso lo tendrán que arreglar tanto las administraciones como la propia empresa. Ahí da igual el tipo de residuo, sino que se ha incumplido un contrato. Se tiene que rehacer. La Ley de Costas se incumplía ya hace 30 años, y se seguía echando sustancias cuando se sabía. Ahí lo que se tiene que hacer es retirar la sustancia que hay y devolver la marisma a su estado original.

LAMDO.- Pero seamos realistas. ¿Se puede o no se puede? Nos tratan de decir desde todas las instancias que no, que no se puede, porque sería una obra de tal calibre que resulta fantasioso por parte de quienes defendéis, o quienes defendemos, porque yo me sumo, que sí sería posible llevarse los fosfoyesos. Incluso llegó a presupuestarse la obra. 2.551 millones de euros costaría hace unos 10 años. Entonces, ¿es falta de voluntad política, es imposible o qué?

PL.- Esto es falta de voluntad política. Si hubiera pasado en el País Vasco, o en Cataluña, sus diputados ya habrían usado su poder y lo habrían arreglado. Pero aquí como parece que no pasa nada, se puede tirar todo lo que sea y luego te dicen cosas como que es muy caro limpiarlo. Bueno, es muy caro para la empresa, y a lo mejor para los políticos que han estado mirando para otro lado. Es muy caro para ellos, pero retirar eso es posible antes de que un posible terremoto o tsunami acabe extendiendo muchísimo más toda esa suciedad. No sé yo hasta cómo de caro sería eso.

LAMDO.- Hay otros clásicos de Huelva que tienen que ver mucho con la gestión municipal. ¿Qué vamos a hacer con el Recre?

PL.- Queremos una auditoría. Que las cuentas se publiquen en la propia página del Ayuntamiento, y que se vea día a día lo que se está gastando. Y sobre todo, quitar todos los cargos que haya de libre designación. Todos los cargos ocupados por políticos van fuera. Ahí solamente van a estar administradores que sean elegidos, pero que no sean cargos políticos, ni consejos administrativos llenos de políticos cobrando para nada. Queremos una gestión un poquito más transparente, y sobre todo tener poner fecha a cuándo se va a quitar el equipo de la entidad pública; sobre todo a la hora de ir un poquito de acuerdo a la Ley, y no utilizándolo continuamente para enfrentar al ciudadano.

LAMDO.- El ciudadano enfrenta problemas más acuciantes, ¿no? El principal, sin ninguna duda, sería el paro. Las cifras, sobre todo de paro juvenil, son auténticamente alarmantes en la capital.

PL.- Un informe reciente indica que las tres líneas de trabajo en Huelva son limpieza, hostelería, y campo. Las tres eran las que más solicitudes de trabajadores tenían. Hay que profesionalizar un poco mejor el mercado laboral. Apoyando un mejor turismo, como hablamos antes, que no sea sólo de sol y playa, sino que apueste por la cultura, que aprovechemos nuestra historia para intentar romper un poquito esa diana. Y sobre todo en la parte económica, apostamos por atraer empresas tecnológicas para ir cambiando un poco Francisco Montenegro. Pasar de empresas que necesitan la ría para deshacerse de sus basura y cambiar eso hacia empresas tecnológicas. Parecernos un poquito más a Málaga,por ejemplo, y tener un polígono tecnológico en condiciones que traiga empleo de calidad en industrias sostenibles.

LAMDO.- Veo que te gustan las referencias de modelos que ya se han probado en otros sitios.

PL.- Claro. Para qué vamos a intentar inventar si ya tenemos los modelos. El polígono Tecnológico de Málaga, tan potente que ha superado a Sevilla, es un modelo que podemos intentar atraer. Tenemos compañeros que trabajan justamente en ese sector, y se siguen asombrando. Pero vemos al Ayuntamiento de Huelva que mira estas cosas con pasotismo a la hora de aspirar a temas tecnológicos. Huelva es una ciudad tranquila, y tenemos mucho terreno, servicios con un buen clima y playa cerca. Podemos atraer bastante este tipo de nuevas empresas que buscan sitios más tranquilos.

LAMDO.- Y a nivel cultural, ¿cómo ves la ciudad? Da la impresión de que hay una agenda muy agenda prolifica y diversa, pero a la hora de la verdad, y como dijo el cásico, parece que «siempre van los mismos».

PL.- Es un poco elitista, sí.

LAMDO.- ¿O es que faltan otras propuestas, otro modelo de propuestas culturales?

PL.- Sobre todo en verano, cuando Huelva está prácticamente muerta. Si en agosto ya es casi imposible encontrarte gente por la calle. Hay que diversificar la oferta cultural hacia los barrios, ya que siempre está casi todo concentrado en el centro, y en los barrios también hace falta.

LAMDO.- Que algunos barrios de Huelva se sienten discriminados respecto del centro es un hecho, y volvemos al ejemplo de las redes sociales. ¿Está justificado ese enfado?

PL.- Mira, estuve el otro día en Cardeña y vimos exactamente lo mismo que vi hace un año, cuando estuve. Bueno, no, lo mismo no. Está peor. Y así en todos lo sitios que hemos visitado.