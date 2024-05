«Opacidad» y «unilateralidad» del Ayuntamiento de Huelva para construir el nuevo albergue municipal

La Plataforma Parque Moret destaca que estaba destinada a un Centro de Interpretación Arqueológica según el Protocolo del Acuerdo de junio de 1997

Martes, 7 de mayo de 2024. La Plataforma Parque Moret de Huelva ha denunciado en un comunicado la «opacidad del Ayuntamiento» en el tema de la construcción de un albergue en la finca que fue de la familia Duclós» que, según sostiene la plataforma, «aumenta a medida que pasan los días y los meses».

«Es inadmisible y del todo repudiable la forma en que se está llevando, si es que continúan con la idea descabellada de construir en el Parque Moret. Desde luego, no pueden negar que están actuando con secretismo», añade el comunicado, en el que lamenta que haya habido contactos con algunos colectivos, «menos con la Plataforma Parque Moret, como si este fuera un asunto particular que no afectará para nada al Pulmón Verde».

En esta tesitura, y ante la que describen como «indefensión en que se encuentra el Parque Moret, provocada por aquellos que deberían mejorarlo en lugar de perjudicar, conservarlo en toda su extensión en vez de reducir, todo por la actitud obcecada de levantar un edificio que nada tiene que ver con el Parque en una parcela destinada a un uso dispuesto en el Protocolo del Acuerdo de junio de 1997 como Centro de Interpretación Arqueológica», así como la «ausencia de información al respecto, subrayando que es curioso que la concejalía que gestiona el Parque no estuviera informada de una iniciativa que pretende comerse parte del mismo, según se contestó a nuestras preguntas en la sesión del día 1 de abril», la Plataforma Asociación solicitó, el pasado 2 de mayo, la convocatoria de la Comisión de Planificación y Seguimiento del Pulmón Verde Parque Moret con carácter extraordinario en el plazo más breve posible, sin que hasta la fecha, el Ayuntamiento haya ofrecido información respondiendo a su requerimiento.

FUENTE: Plataforma Parque Moret