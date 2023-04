Agricultores y ganaderos de toda España valoran presentar candidaturas propias en las próximas elecciones

La nueva Asociación de Agricultores Onubenses apoya la inminente constitución de un partido inspirado en el derechista holandés BBB, que se convirtió en primera fuerza de Países Bajos tras arrasar en los comicios provinciales del pasado 15 de marzo.

Viernes, 14 de abril de 2023. La recientemente constituida Asociación de Agricultores Onubenses (AAO) va a apoyar la constitución de «un partido político del sector primario a nivel nacional», según se aprobó este jueves en una reunión con agricultores celebrada en Moguer. «La mayoría pensamos que la mejor opción es constituirnos como partido», ha confirmado este viernes por la mañana el portavoz de la nueva asociación, Ginés Parra, a sus integrante través de los canales de comunicación de AAO. Parra ha anunciado que en los próximos días «vamos a seguir visitando localidades a fin de conseguir el apoyo provincial», y ha asegurado que «antes de que termine este mes estaremos constituidos».

La idea de formar un nuevo partido que compita electoralmente con las actuales fuerzas políticas responde al «descontento generalizado que se palpa en el sector primario y en la mayoría de la sociedad, al no verse reflejado que nuestros políticos realmente atajen nuestros problemas reales», según se puede leer en un documento titulado «Ideario Político Movimiento Rural Español» (VER), al que ha tenido acceso La Mar de Onuba y que ha sido difundido por el propio Ginés Parra a los asociados de AAO.

El texto sostiene que el «fracaso de los partidos políticos tradicionales a la hora de satisfacer las demandas y dar respuesta a las sensibilidades del mundo rural está claro«, por lo que «pensamos que la única manera de defender nuestros intereses es integrándonos en las instituciones, que es dónde se deciden las cosas«.

Objetivos del movimiento

Ideario político Movimiento Rural Español

Así, los objetivos de la nueva formación política se centrarían en nueve puntos -muy-básicos que van desde la «dignificación y visualización de la importancia del sector primario» que ponga fin a «esa imagen que han creado sobre nosotros de explotadores, ilegales«, al rechazo frontal a la denominada Agenda 2030 (basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la Asamblea General de Naciones Unidas), que los promotores del nuevo partido consideran «que solo beneficia a grupos de élite y las multinacionales«, y «que va a hacer que perdamos nuestras libertades«.

El ‘ideario’ del movimiento reivindica «una España fuerte y con peso y voz en Europa», y que «nuestras políticas agrarias no vengan dirigidas desde países europeos que desconocen nuestras circunstancias y necesidades«. En este sentido, el documento reclama que la Política Agraria Común (PAC) sea «justa y real» y que «premie y fomente la producción, no a la superficie«. Los promotores de la nueva formación sostienen que las ayudas de la PAC deben beneficiar, preferentemente, a «agricultores en activo«, y que, «sobre todo«, debe facilitar el acceso a los fondos a nuevos agricultores. «Necesitamos que la agricultura sea un medio de vida rentable y digna», «que haga que las poblaciones permanezcan en los pueblos y no se vean obligadas a emigrar», y que «no se pierdan nuestras tradiciones«, añade el ‘ideario’ en su apartado dedicado a «Defensa del mundo rural y una agricultura sostenible».

Igualmente, el incipiente Movimiento Rural Urbano se proclama como «verdaderos representantes de las inquietudes y necesidades de los ciudadanos de a pie en las instituciones«, así como únicos defensores de «esa España abandonada a su suerte, maltratada y olvidada» en detrimento de provincias como Madrid y Barcelona, «las dos provincias que se llevan las grandes infraestructuras e inversiones«. «¿Quién ha oído hablar últimamente de las necesidades de Soria? ¿O Cuenca? España es mucho más que Madrid y Barcelona«, se asegura a este respecto en el documento al que ha tenido acceso esta revista.

Infraestructuras para la provincia de Huelva y lucha contra la «competencia desleal de terceros países»

En lo referido a la provincia de Huelva, el Ideario Político Movimiento Rural Español se pregunta «¿cómo es posible que en algunas partes de España sobre agua y en otras falte, y no se haga nada al respecto?». Sobre este asunto, el documento difundido por el portavoz de AAO denuncia «falta de inversiones en infraestructuras» y lamenta situaciones como la de la presa de Alcolea, que «lleva paralizada varios años solo porque unos ecologistas han puesto en duda la calidad de las aguas, a pesar de haber informes serios de que el agua es apta para el riego».

También se plantea la necesidad de «lucha contra la competencia desleal de países terceros«, y se destaca que «no podemos permitir que, por ejemplo, en Portugal esté autorizado el uso de desinfectantes de suelo, y en Huelva esté prohibido«.

La Mar de Onuba ha tratado este viernes de recabar más información sobre los planes para creación de la esta nueva formación política a través de coordinadores locales de la Asociación de Agricultores Onubenses, así como de su portavoz provincial, Ginés Parra, si haber obtenido respuesta.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

El reciente y exitoso ejemplo de los agricultores holandeses La puesta en marcha de una nueva formación política liderada por agricultores y ganaderos e independiente de los partidos tradicionales es una idea que se había venido planteando de manera informal en las grandes movilizaciones protagonizados por empresarios de la agricultura en los últimos años, y que está cogiendo fuerza tras el espectacular resultado electoral obtenido el pasado 15 de marzo del Movimiento Campesino Ciudadano9 (Boer Burger Beweging o BBB), que, con menos de 5 años de existencia, sorprendió convirtiéndose en la fuerza más votada del país y dibujando un nuevo escenario político y de Gobierno. La formación logró acumular cerca del 20% de los votos, y paso a convertirse en la mayor fuerza del Senado holandés, tras ganar gran popularidad tanto en el campo como en la ciudad al oponerse radicalmente a las regulaciones medioambientales propuestas por el Gobierno de Países Bajos. Especialmente, aquellas que buscan reducir las emisiones de nitrógeno un 50% para 2030, y que para los agricultores y ganaderos reunidos entorno al BBB significaría “la quiebra para muchas familias que se dedican al sector, dado que tanto el ganado como los fertilizantes emiten grandes cantidades de nitrógeno”. En este sentido, y sintiéndose señalados por las autoridades estatales como "los grandes contaminantes del país", en 2019 tomaron la iniciativa y fundaron el BBB para "formar parte de la toma de decisiones en un territorio como Holanda", que a pesar de su pequeño tamaño (con una extensión similar a la de Extremadura) es el segundo mayor exportador de alimentos del mundo. Los resultados del joven partido lo han situado em posición de unir fuerzas con otras formaciones políticas para oponerse a los planes de la coalición cuatripartita liderada por el liberal Mark Rutte. En Países Bajos, los ganaderos cuentan con el apoyo de una parte de la población. Las banderas neerlandesas al revés, que se han convertido en símbolos de su protesta, han florecido por todo el pequeño país de casi 18 millones de habitantes, donde la extrema derecha se había apoderado de esta reivindicaciones. Tras la exitosa irrupción del BBB en el Senado neerlandés, el populista Foro para la Democracia (FvD) del líder Thierry Henri Philippe Baudet ha sufrido un considerable retroceso. cayendo de 12 a 2 escaños en los comicios provinciales del pasado 15 de marzo.