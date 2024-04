MUCHA AMNISTÍA Y POCA ANDALUCÍA EN CANAL SUR

El Consejo Profesional de Canal Sur publica 350 casos de manipulación informativa al servicio del PP andaluz y contra Gobierno de España en la radio televisión pública andaluza

Consejo Profesional de RTVA

Lunes, 29 de abril de Este informe semestral del periodo comprendido entre octubre de 2023 y marzo de 2024 de los informativos más seguidos de Canal Sur TV, N1 y N2, elaborado por el Consejo Profesional de la RTVA, constata la preocupante situación por la que pasan los Servicios Informativos de la cadena pública andaluza y la peligrosa deriva, de la que ya avisábamos en anteriores informes, y que ahora muestra toda su crudeza en sus espacios de noticias.

La falta de independencia, la ausencia de pluralismo, la quiebra de la neutralidad y la imparcialidad y la falta de rigor y veracidad en las informaciones, para poner los informativos de Canal Sur al servicio de intereses ideológicos en temas capitales como la amnistía, la investidura, la sequía, la corrupción, o la situación de la sanidad ha quebrado la obligación de servicio público encomendado a la RTVA.

No se trata de una opinión de este Consejo Profesional, la sustentamos en datos. En concreto en las 350 malas prácticas periodísticas e incumplimientos de la Ley de la RTVA y el Estatuto Profesional que ponemos a continuación a disposición de la opinión pública.

4 MINUTOS DIARIOS PARA LA AMNISTÍA EN CANAL SUR, 2 SEGUNDOS PARA LISTAS DE ESPERA, 13 SEGUNDOS PARA EDUCACIÓN.

1.-La amnistía ha monopolizado los informativos de Canal Sur en el periodo objeto de análisis, a pesar de ser la preocupación número 40 entre la ciudadanía según el CIS. En los últimos seis meses se han dedicado 605 minutos y 54 segundos a informaciones sobre amnistía. Más del triple del tiempo dedicado a la sanidad en Andalucía en el mismo periodo, 183 minutos y 51 segundos. O casi 15 veces más del tiempo dedicado a la educación en Andalucía, 42 minutos y 31 segundos, segunda y séptima en el ranking de preocupaciones respectivamente. Más de 100 veces el tiempo dedicado a las listas de espera sanitarias en seis meses o al problema de la vivienda en un año, 6 minutos.

2.-El tiempo dedicado a la amnistía, 605 minutos, es casi diez veces más del tiempo dedicado a la infancia andaluza en los informativos de Canal Sur TV, 63 minutos y 28 segundos. Es más de 20 veces el tiempo dedicado a los mayores andaluces, 26 minutos y 09 segundos, y casi 15 veces el dedicado a la juventud andaluza, 48 minutos y 25 segundos.

3.-La amnistía ha ocupado más de 200 minutos en los informativos N1 y N2 en un solo mes, en noviembre. Esto es más del triple de tiempo dedicado al medio ambiente en Canal Sur TV en seis meses, 64 minutos y 33 segundos.

4.-En una semana, entre el 12 y el 19 de noviembre, la amnistía ha ocupado 57 minutos y 56 segundos. Esto es 5 veces más del tiempo dedicado a la salud mental en Andalucía durante el semestre objeto de este análisis, 10 minutos y 39 segundos.

5.-En un solo día, el 13 de noviembre, se dedicaron a la amnistía 15 minutos y 46 segundos. Eso es más que todo el tiempo dedicado por la Dirección de Informativos al problema de la vivienda en Andalucía en los informativos N1 y N2 en los últimos dos años.

6.-Los actos convocados por el PP contra la amnistía durante un solo mes, noviembre, han tenido un tiempo de pantalla de 44 minutos y 44 segundos. Esto es casi el doble de todo el tiempo dedicado a la discapacidad en estos seis meses, 27 minutos y 16 segundos.

7.- 20 minutos y 22 segundos dedicó Canal Sur TV solo a la primera concentración del PP contra la amnistía del 12 de noviembre. Esto es casi cinco veces el tiempo dedicado a la siniestralidad laboral en el semestre objeto de este análisis, 4 minutos y 18 segundos.

8.-La ley de amnistía ha ocupado siempre la portada y lugares de inicio en todos los informativos, con directos, paneles, vídeos, colas y totales. No hay tema que se pueda comparar al despliegue realizado con este asunto.

9.-Con este importante tratamiento al tema de la amnistía, sin embargo, cuando el 11 de febrero se conoce que el PP habría negociado con Junts un posible indulto a Puigdemont, la noticia solo tiene 29 segundos de tratamiento en los informativos de Canal Sur. Sin reacciones, ni vídeos, ni directos, ni total alguno, no entra en portada y ni siquiera se menciona que las fuentes del PP veían poco recorrido a las acusaciones de terrorismo contra Puigdemont o que los populares valoraron la amnistía durante 24 horas. Fue el tema de portada en todos los medios nacionales y regionales del país durante días, pero no volvió a entrar en las escaletas del N1 o del N2 de Canal Sur jamás.

10.-El 8 de febrero cuando Puigdemont declara en Bruselas, que si hubiese apoyado la investidura de Alberto Núñez Feijóo no se le estaría investigando por terrorismo y amenaza con un “todo se sabrá”, para Canal Sur TV, que ha convertido a Puigdemont en personaje habitual de sus informativos, esta vez no considera relevantes esas declaraciones y no se informa sobre ellas.

11.-El 13 de febrero se descubre que el PP también negoció la investidura con ERC. Tan solo se ofrecen unas colas de 30 segundos. Tampoco hay reacción alguna al tema, ni explicaciones sobre los asuntos que se negociaron.

12.-El 1 de marzo cuando se conoce el informe preliminar de la Comisión de Venecia reconociendo la idoneidad de la Ley de Amnistía como herramienta política, ese informe tan solo ocupa 28 segundos en los informativos N1 y N2 de Canal Sur. El 15 de marzo, cuando el informe preliminar se convierte en definitivo avalando la amnistía, únicamente se le dedican 16 segundos en colas, sin reacción alguna.

13.-El 20 de febrero la justicia suiza suspende la comisión rogatoria cursada por el juez García Castellón y cuestiona su investigación por terrorismo a líderes independentistas calificándola de investigación política. Canal Sur resume esta información en dos colas, de 31 segundos en el N1 y 22 en el N2. Ni una sola reacción o explicación de la noticia, que para Canal Sur TV se limita a que la justicia suiza se niega a localizar a Marta Rovira. Por supuesto no entra la información en portada.

INFORMACIÓN DE ARGUMENTARIO, SIN CRITERIOS PERIODÍSTICOS

14.-El 26 de octubre se conoce el malestar en el PP por unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo diciendo que respeta a Puigdemont y admite que hubo contactos indirectos con él. Esta polémica interna de los populares no forma parte de las escaletas de Canal Sur TV.

15.-El 3 de enero se conoce que PP y Junts exploraron un pacto antes de constituirse la Mesa del Congreso. El tema no existe para los informativos de Canal Sur TV.

16.-En el trámite de enmiendas a la Ley de Amnistía, el PP propone la ilegalización de los partidos independentistas. Se forma una enorme polémica que concluye con la marcha atrás de los populares sobre las ilegalizaciones propuestas. Canal Sur TV no dedica ni un segundo a esta polémica que estuvo durante semanas en el foco de la actualidad política.

17.-No hay posicionamiento contra la amnistía que no tenga eco en los informativos de Canal Sur TV. El 10 de noviembre se emiten informaciones críticas con la amnistía desde el CGPJ, el presidente de Castilla La Mancha o el sindicato de inspectores de Hacienda. El 1 de noviembre se dedican dos colas de 1 minuto y 11 segundos con la postura de la mayoría conservadora del CGPJ contra la amnistía. El 27 de noviembre se ofrece el comunicado de los profesores universitarios de Granada contra la amnistía.

18.-No hay líder socialista que critique la amnistía que no tenga su hueco en los informativos de Canal Sur TV. El expresidente Felipe González tiene un tiempo de palabra de 4 minutos y 26 segundos en estos seis meses con sus críticas a la amnistía. El apoyo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se limita a dos totales, 46 segundos, en seis meses.

19.-El 29 de enero se ofrece un total de Nicolás Redondo Terreros contra la amnistía de 32 segundos. El 4 de octubre se ofrecen dos totales del expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra contra la amnistía de 30 y 21 segundos. El 27 de octubre se dedica un minuto a totales de Alfonso Guerra contra la amnistía. El apoyo de todos los secretarios provinciales actuales del PSOE de Andalucía a Pedro Sánchez, el 1 de octubre, tiene un tiempo de información de únicamente 40 segundos.

20.-El 28 de octubre se dedican 1 minuto y 30 segundos a Emiliano García Page criticando la amnistía con colas y totales. Se da la circunstancia que ese mismo día a Pedro Sánchez, defendiendo sus pactos, se le dedican solo 47 segundos.

21.-El 2 de noviembre se emiten unas colas de 40 segundos con la existencia de voces críticas dentro del PSOE contra la amnistía, sin identificar esas voces. Ese día se entrevista a Javier Solana, que se ha posicionado a favor de la amnistía, sin embargo, al veterano socialista se le selecciona un total sobre la situación en Gaza.

22.-Canal Sur no informa el 6 de noviembre cuando medios extranjeros como Financial Times o The Guardian apoyan la amnistía. Tampoco cuando “Jueces y Juezas para la Democracia” se desmarcan de las concentraciones de la judicatura. No se ha ofrecido ni una sola valoración a favor de la amnistía. Ni siquiera se ha dado el comunicado “Por la amnistía, la democracia y la convivencia” que firmaron miles de juristas españoles el 14 de noviembre.

23.-El 23 de noviembre se dedican 3 minutos y 55 segundos a la petición de Juan Carlos Campos de no participar en el Tribunal Constitucional si tiene que votar sobre la Ley de Amnistía. Se realizan vídeos y paneles señalando los vínculos con sectores progresistas de otros miembros del constitucional, en ningún momento se mencionan los vínculos conservadores de los magistrados elegidos por el PP.

24.-El 5 de febrero se dedican casi 2 minutos de información al cambio de opinión del fiscal del Tribunal Supremo sobre la acusación por terrorismo a Puigdemont tras una reunión con el fiscal general del Estado, que se convirtió en el tema del día para el PP. Cuando los protagonistas desmienten dicha información, Canal Sur le dedica 15 segundos al desmentido.

25.-El 4 de diciembre se cumplían 5 años de bloqueo del CGPJ, Canal Sur TV ha sido el único medio del país que no le ha dedicado ni un solo segundo a este asunto. Se han ocultado incluso las declaraciones del comisario Reinders, pidiendo su renovación inmediata antes de afrontar cualquier reforma legal. Toda mención a este asunto por los periodistas de Canal Sur en colas o cualquier texto sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha sido borrado por la Dirección de Informativos.

DESEQUILIBRIO INFORMATIVO

26.-De los 605 minutos 54 segundos que la amnistía ha ocupado en los informativos N1 y N2 de Canal Sur TV, más de 500 minutos se han dedicado a críticas y testimonios contrarios a la ley. Ejemplos:

27.-Durante la semana del 12 al 29 de noviembre de los 57 minutos y 55 segundos dedicados a la amnistía, 48 minutos y 07 segundos son para posiciones críticas, 9 minutos y 48 segundos a quienes la defienden.

28.-El 28 de enero se dedican 10 minutos y 26 segundos a la nueva manifestación convocada contra la Ley de Amnistía. Se dedican 8 minutos y 27 segundos a voces críticas con la ley, 1 minuto y 59 segundos a opiniones a favor de la medida.

29.-El 8 de octubre se celebra en Barcelona la manifestación de Sociedad Civil contra la amnistía. Se le dedican 8 minutos y 52 segundos. 6 minutos y 57 segundos a voces en contra de la amnistía, 1 minuto y 55 segundos a voces a favor.

30.-El 7 de marzo, en que se llega a un acuerdo para aprobar la Ley de Amnistía, se dedican 13 minutos y 32 segundos. 9 minutos y 10 segundos a voces críticas y ataques al acuerdo y a la ley, 4 minutos y 22 segundos a defenderlo.

31.-El 14 de marzo, día en que se aprueba la Ley de amnistía, se le dedican 12 minutos y 50 segundos, 9 minuto y 06 segundos a criticarla, 3 minutos y 44 segundos a voces que la defienden.

32.-Durante ese mes de marzo, en que se aprueba definitivamente la ley, se han destinado a la amnistía 90 minutos y 40 segundos. 70 minutos a argumentos críticos con la ley, 20 a voces y argumentos a favor de la medida.

33.-El 19 de octubre se celebra en el Senado un debate sobre la amnistía con la presencia de los presidentes autonómicos del PP. Al debate se le dedican 7 minutos y 49 segundos, 5 minutos y 06 segundos a críticas a la amnistía y 2 minutos y 13 segundos a voces a favor. Juan Espadas actuó como portavoz socialista y ocupa un tiempo en pantalla de 1 minuto y 01 segundo. La presencia en el Senado de Juanma Moreno tuvo un tiempo de 5 minutos y 46 segundos.

34.-El 22 de noviembre se celebra un pleno sobre la amnistía en el Parlamento Europeo. Se le dedica un tiempo de 9 minutos y 24 segundos. Casi 8 minutos se dedican a criticar la amnistía y apenas 1 minuto y 30 segundos a argumentos a favor de la medida.

35.-El 26 de noviembre se celebra un acto del PSOE en Madrid para celebrar la llegada al gobierno. Se resume en unas simples colas y total de 46 segundos. Solo se da total de Sánchez sin mención al expresidente Zapatero que también intervino. En el acto del PP contra la amnistía del 12 de noviembre, se le dedicaron 20 minutos con totales de Feijóo, Aznar y Rajoy.

36.-Durante la sesión de investidura exitosa de Pedro Sánchez, el candidato tuvo un tiempo en pantalla de 7 minutos y 57 segundos. En el caso de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, el candidato tuvo un tiempo de 12 minutos y 39 segundos.

37.-El 15 de noviembre, mismo día de la investidura de Pedro Sánchez, PP y Bildu firman tres acuerdos en Vitoria. Canal Sur TV no informa del tema que destacan todos los medios.

38.-El 1 de noviembre se anuncia el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC y solo valora la noticia el portavoz del PP, Miguel Tellado. Se dedican a explicar el acuerdo 9 minutos y 21 segundos. 8 minutos con argumentos críticos, en paneles y vídeos, con los puntos negociados.

39.-El 2 de noviembre Oriol Junqueras y Félix Bolaños explican ese acuerdo de investidura. Ocupa en los informativos N1 y N2 de Canal Sur casi 10 minutos. Tres a las explicaciones de los protagonistas y casi siete minutos a criticarlas.

40.-El 9 de noviembre se explica el pacto de investidura entre el PSOE y Junts. Canal Sur TV le dedica, en sus informativos N1 y N2, 15 minutos y 22 segundos. 4 minutos y 22 segundos se dedican a los actores que defienden el acuerdo y 11 minutos a quienes lo critican.

41.-El 31 de octubre se presentan los presupuestos del gobierno andaluz para 2024. En los informativos de Canal Sur TV se dedican 7 minutos y 12 segundos a las explicaciones y defensa de las cuentas de la Junta y solo 1 minuto y 27 segundos a las críticas de la oposición.

42.-El 21 de diciembre se aprueban los presupuestos para 2024 en Andalucía. Se dedican 5 minutos y 13 segundos a defenderlos y 3 minutos y 13 segundos a las críticas de toda la oposición.

43.-El 29 de noviembre se celebra el debate sobre el estado de la Comunidad. Se dedican 12 minutos y 16 segundos a los argumentos defendidos desde el gobierno andaluz y 2 minutos y 56 segundos a los de los partidos de la oposición.

44.-El 30 de noviembre se cierra el debate sobre el estado de la comunidad con las votaciones, las únicas valoraciones son del presidente andaluz, Juanma Moreno, y el portavoz del PP, Toni Martín. No hay voces de la oposición en esta segunda jornada.

45.-El 23 de noviembre se desconvoca la huelga en RENFE y se resume con unas colas de 29 segundos. Cuando fue convocada, fue incluso en portada del informativo, vendida como la primera huelga contra el nuevo gobierno Sánchez.

46.-El 3 de diciembre, a las manifestaciones reivindicativas por el 4D se le dedican menos de una cuarta parte que a las de la amnistía ese mismo día, 2 minutos y 10 segundos.

47.-El 5 de diciembre se dedican 2 minutos y 06 segundos a la marcha de Podemos al grupo mixto. El 6 de diciembre, 6 minutos y 36 segundos. No ha recibido esta atención mediática la formación morada en los informativos de Canal Sur TV en dos días nunca, incluso estando en el gobierno. Ni en un año los líderes nacionales de Podemos han tenido 8 minutos y 44 segundos de pantalla explicando sus propuestas en la televisión pública de Andalucía en sus dos informativos de referencia.

48.-El 28 de diciembre se produce la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Canal Sur TV le dedica 5 minutos y 36 segundos. En portada solo se incluye a la alcaldesa cesada de UPN y se dedican más de cuatro minutos a criticar el acuerdo PSOE-Bildu, y apenas un minuto y medio a los que justificaban la moción por la parálisis en el ayuntamiento.

49.-El 9 de enero se dedican 9 minutos y 33 segundos a la aprobación de dos de los tres decretos anticrisis del gobierno y el rechazo de un tercero y a las dificultades para lograr apoyos. 1 minuto y 39 segundos se dedican a voces favorables a la aprobación de los decretos, 7 minutos y 54 segundos a criticarlos y cuestionar la debilidad del ejecutivo.

50.-El 23 de enero el líder del PP Esteban González Pons acusa al Tribunal Constitucional de ser “el cáncer del Estado de Derecho en España”. Las declaraciones no pudieron ser escuchadas por los espectadores de Canal Sur porque la Dirección de Informativos no las consideró relevantes para ser emitidas. No ha habido crítica de los independentistas catalanes o miembros de partidos como Sumar, PSOE o Podemos a los jueces que no haya sido ampliamente recogida en los informativos de la televisión andaluza.

51.-El 14 de diciembre, el senador del PP José Antonio Monago acusa al juez de Prada de cometer lawfare en la sentencia del caso Gürtel. Canal Sur TV no recoge esas declaraciones, ni toda la polémica posterior. Cada crítica de los portavoces de partidos independentistas, como Miriam Nogueras, a los jueces ha tenido amplio eco. Por ejemplo, el día 15 de diciembre se dedican 1 minuto y 08 segundos a las críticas de la portavoz de Junts a la judicatura acusándola de lawfare.

52.-El 18 de diciembre el juez de Prada pide amparo al CGPJ por las acusaciones del senador del PP José Antonio Monago. No se da esta información en Canal Sur TV. Cualquier reunión o pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces contra las críticas a García Castellón, Llarena o Aguirre han sido cubiertas con directos e incluso han ido en portadas de los informativos.

INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA DE LA INFORMACIÓN

53.-El caso Koldo ha ocupado un tiempo en pantalla de 76 minutos y 14 segundos durante el mes de febrero y otros 63 minutos y 19 segundos durante el mes de marzo. En total el caso de corrupción iniciado con la detención del asesor del exministro Ábalos ha tenido una cobertura de 139 minutos y 33 segundos. Canal Sur TV tan solo dedicó en estos seis meses 2 minutos y 24 segundos al caso Kitchen, con el procesamiento de toda la cúpula del anterior Ministerio del Interior, con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza, y declaraciones en sede judicial de exministras como Dolores de Cospedal.

54.-El caso Koldo ya ha ocupado 200 veces más tiempo en la televisión pública de Andalucía que el dedicado a informar de las tres sentencias firmes del caso Gürtel.

55.-En este mismo periodo, Canal Sur TV no ha considerado necesario informar del último juicio a Rodrigo Rato por el origen de su fortuna, del nuevo juicio a Eduardo Zaplana por el caso Erial, de la Operación Cataluña con el espionaje y fabricación de pruebas falsas contra adversarios políticos, la confirmación del uso del ministerio de Hacienda por el exministro Montoro para la actividad de su despacho privado o al juicio por la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana entre otros asuntos. Ni un segundo se ha dedicado a estos temas en Canal Sur.

56.-El 12 de marzo cuando se descubre que la Fiscalía investiga dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental por parte del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, todas las informaciones se resumen en 42 segundos, solo con colas y un total de Ayuso. Sin reacciones de otros líderes políticos, sin directos, sin paneles, sin vídeos, como sí se han utilizado en el caso Koldo diariamente. Incluso ese día no se hace directo en el Consejo de Ministros, marcado por las reacciones a la noticia de la Fiscalía y el novio de la presidenta de la comunidad de Madrid. El equipo de la delegación de Madrid que debía haber ido a Moncloa, se envía a un reparto de fresas por las protestas de agricultores.

57.-El 13 de marzo Canal Sur TV se suma al discurso de Ayuso y dedica 2 minutos y 25 segundos a la denuncia de la Fiscalía por delitos contra la Hacienda Pública de su novio. La televisión pública de Andalucía presenta el tema como una persecución de Moncloa a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Solo ofrece la versión de Ayuso, con colas y total en el N1 y un vídeo en el N2, sin testimonio alguno del resto de fuerzas políticas. Solo en la información sobre la sesión de control al gobierno en el Congreso se hace referencia en un rifi rafe entre Sánchez y Feijóo de manera indirecta al tema.

58.-La denuncia al novio de Ayuso desaparece de las escaletas de Canal Sur hasta el 15 de marzo en que se retoma el tema con unas colas de 30 segundos informando de tres denuncias que prepara el abogado del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid contra la Fiscalía por revelación de secretos. La televisión pública andaluza no ha informado de las comisiones millonarias recibidas por mascarillas, ni del piso pagado con el dinero defraudado, ni ha explicado los dos delitos contra la Hacienda Pública y el de falsedad documental, la trama de facturas falsas, las sociedades en Panamá, las adjudicaciones millonarias a Quirón o el Marserati comprado por la pareja de Ayuso.

59.-Sin embargo, Canal Sur sí ha recogido todos los días las acusaciones del PP contra la esposa del presidente del gobierno por su relación con Air Europa y el rescate del gobierno. Canal Sur, el 4 de marzo, dedicó un video de 1 minuto y 58 segundos a ese tema, utilizando el condicional en todo el video y basado en artículos periodísticos de otros medios. Lo mismo sucede con varias colas en días posteriores con una duración total de más de 2 minutos.

60.-Curiosamente el 16 de marzo, en que el Instituto de Empresa descarta relación comercial alguna con Air Europa o sus sociedades filiales como Globalia con la cátedra de la mujer del presidente del gobierno, no se ofrece información alguna en los informativos N1 o N2 de Canal Sur. Ese mismo día los informativos de Canal Sur dedican 1 minuto y 50 segundos a una jura de bandera civil en El Rocío.

61.-Sí se retoma el tema el 18 de marzo con unas colas de más de un minuto entre los dos informativos sobre una presunta reunión del CEO de Air Europa con Begoña Gómez. El 25 de marzo el dueño de Air Europa descarta conocer a Begoña Gómez y declara que “el tema quedará en nada porque no hay nada”, se ocultan las declaraciones a la audiencia de Canal Sur.

62.-Los informativos N1 y N2 de Canal Sur informan durante dos días de la denuncia del PP contra Pedro Sánchez en la Oficina de Conflicto de Intereses por el rescate de Air Europa, con un tiempo cercano a los dos minutos, cuando los populares anuncian la denuncia y cuando la presentan. El 18 de marzo, cuando la Oficina resuelve que la actuación del presidente fue correcta, la Dirección de Informativos le dedica 8 segundos, al final de unas colas y con el rótulo en pantalla: “El CEO de Air Europa se reunió con Begoña Gómez. Para tratar de posibles relaciones comerciales”.

63.-En el periodo en que coinciden en tiempo los casos Koldo y el del novio de Ayuso, desde el 12 de marzo, los N1 y N2 de Canal Sur TV dedican 11 minutos y 56 segundos al caso Koldo y 4 minutos y 11 segundos al que afecta a la pareja de la presidenta madrileña. El caso Koldo abre informativos y va en los primeros bloques del informativo siempre. No hay ni una sola portada con la imputación de Hacienda al novio de Ayuso. Canal Sur ha dedicado el doble de tiempo a las insinuaciones sobre las relaciones comerciales de la esposa de Pedro Sánchez, más de 9 minutos, que a las noticias confirmadas sobre la pareja de la presidenta madrileña.

64.-En un solo día, el 27 de febrero, el caso Koldo llega a ocupar 18 minutos y 05 segundos, más de cuatro veces el tiempo total dedicado a las comisiones cobradas por el novio de Ayuso desde el 12 de marzo en que estalló el escándalo. No ha habido aspecto en este caso de corrupción que no haya tenido su amplio reflejo en los informativos de la televisión pública de Andalucía. Cualquier referencia a Salvador Illa, a Ángel Víctor Torres, a Francina Armengol, desde Baleares a Canarias, ha tenido cumplida explicación en paneles, rótulos, vídeos y directos.

65.-Sin embargo, Canal Sur TV no ha dedicado ni un solo segundo a la aparición del portavoz del PP, Miguel Tellado, en el sumario. Tampoco a la referencia a “Alberto” que habría provocado la reunión con la trama en Génova de donde saldría la paralización del expediente en Baleares por el gobierno de la popular Marta Prohems para que no se devolviera el importe de las mascarillas que había abierto la anterior presidenta Armengol. No se ha dedicado ni un segundo a explicar esta derivada del caso Koldo.

66.-El 26 de febrero se dedica al caso Koldo en Canal Sur TV 7 minutos y 06 segundos. Incluyendo unas declaraciones vía telefónica del abogado Ramiro Grau, afirmando que ya avisó hace cinco años por carta al presidente del gobierno del caso. El abogado es autor de libros como “Galería de listos contemporáneos”, muy crítico con Pedro Sánchez, Salvador Illa o el propio José Luis Ábalos, “Escritos joseantonianos”, “El feminismo y otras mentiras” o “El golpe de Estado catalán”. Y artículos como “El manicomio español, el horizonte penal de Sánchez y su gobierno”, “Pedro Sánchez es un presidente legal, pero ilegítimo” o “El día de la traición del PSOE a España”. Este suele ser el perfil de los expertos y testimonios recabados por la Dirección de Informativos de Canal Sur TV en cualquier tipo de temas.

67.-Durante el mes de marzo el caso Koldo ha tenido una atención de 63 minutos y 19 segundos. 50 minutos y 59 segundos a acusaciones de corrupción al gobierno y al partido socialista. 12 minutos y 20 segundos a voces del ejecutivo o del PSOE defendiéndose de esas acusaciones.

68.-El 2 de marzo se dedican casi tres minutos a la participación en el caso Koldo de dos socialistas cordobeses a través de contrataciones con la trama. Solo se ofrecen las acusaciones y peticiones de explicaciones del PP de Andalucía y en ningún momento la postura del PSOE andaluz. Curiosamente Canal Sur no ha informado nunca de las contrataciones del Ayuntamiento de Motril, gobernado por el PP, con empresas de la trama donde trabajaba la mujer de Koldo. Sí se hace referencia, el 6 de marzo, a dos contratos de Adif con esa misma empresa o el 18 de marzo, 1 minuto y 47 segundos, sobre la participación de un exasesor del delegado del Gobierno en Andalucía.

69.-Tras la imputación por tres delitos al novio de Isabel Díaz Ayuso, se conoce que de los otros cuatro imputados tres son andaluces, uno de ellos llegó a ir como número 11 en las listas electorales del PP en las municipales. No se ha realizado ninguna información sobre las ramificaciones andaluzas en este caso. Tampoco cuando se conoce que la Junta de Andalucía firmó un contrato de un millón de euros con una de las empresas para la que ejercía como comisionista la pareja de la presidenta madrileña.

70.-Canal Sur TV no ha dedicado en sus informativos N1 y N2 ni un solo segundo a las amenazas del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a periodistas y medios de comunicación por informar sobre el novio de la presidenta madrileña, que fueron noticia de portada en todos los medios del país durante días. Ni a los bulos filtrados sobre periodistas encapuchados que intentaban entrar en la vivienda de la presidenta de Madrid.

71.-Al asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha, se le ha dedicado 150 minutos y 52 segundos durante poco más de una semana en febrero. Esto es casi 10 veces más tiempo que el dedicado en los últimos seis meses en cadena, en Canal Sur TV en sus informativos N1 y N2, a la situación en Barbate y en todo el Campo de Gibraltar, poco mas de 15 minutos.

72.-De los 150 minutos dedicados en Canal Sur TV al doble crimen de Barbate, el 90% del tiempo es dedicado a críticas por falta de medios y peticiones de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Por ejemplo, el 12 de febrero se le dedicaron al tema 30 minutos y 10 segundos, 1 minuto y 52 segundos a voces y argumentos defendiendo la actuación del gobierno en el Campo de Gibraltar y 28 minutos y 18 segundos a críticas. El 13, se dedican al tema 21 minutos y 48 segundos, 2 minutos y 25 segundos con voces del gobierno, 19 minutos y 23 segundos a voces y argumentos críticos. El 14 de febrero se dedican 7 minutos y 56 segundos, el 15 de febrero 8 minutos y 47 segundos, sin dar voz al ministro del Interior o a cualquier otro miembro del ejecutivo para contrarrestar esas peticiones de dimisión. El 16 de febrero, 16 minutos 40 segundos, solo 1 minuto y 12 segundos a voces del ejecutivo. El 17 de febrero, 20 minutos 01 segundo, solo 1 minuto a voces del gobierno.

73.-Coincidiendo con el primer mes de los asesinatos en Barbate, el 9 de marzo, se dedican a recordar los hechos 15 minutos y 07 segundos. El 20 aniversario del 11M, dos días después, ocupa un tiempo en pantalla de 10 minutos y 01 segundo.

74.-Las protestas de los agricultores españoles ocupan en febrero un tiempo de 187 minutos y 47 segundos en los informativos N1 y N2 de Canal Sur. En marzo otros 26 minutos y 52 segundos. Esto es más del triple del tiempo dedicado en seis meses al medio ambiente, 64 minutos y 33 segundos. O más de cinco veces el tiempo dedicado a los agentes sociales en el semestre, 39 minutos y 09 segundos.

75.-De los 214 minutos y 39 segundos dedicados a las protestas de los agricultores, casi 200 minutos se dedican a las demandas del sector y las críticas al gobierno. No llega a los 15 minutos el tiempo dedicado a las propuestas y voces del Ministerio de Agricultura o del resto del gobierno.

76.-El 6 de febrero, por ejemplo, se dedican 15 minutos y 54 segundos a las protestas de los agricultores. A la subida del Salario Mínimo por parte del gobierno central se le dedicaron 55 segundos.

77.-El 1 de febrero se dedican 5 minutos y 48 segundos a las protestas de agricultores en Sevilla. Los manifestantes entregan sus demandas reclamando infraestructuras hídricas en San Telmo y en la Delegación del Gobierno. La información de Canal Sur muestra las imágenes en Plaza de España y no hay ninguna referencia al gobierno andaluz.

78.-El 14 de febrero los agricultores bloquean la Asamblea de Murcia y zarandean el coche del presidente popular de la región, Fernando López Miras. Esas imágenes no fueron ofrecidas a la audiencia de Canal Sur, que ha visto con todo detalle todas las protestas hasta de los payeses catalanes contra el gobierno central.

79-Las manifestaciones ante las sedes socialistas durante el mes de noviembre a causa de la amnistía han tenido una cobertura de 42 minutos y 02 segundos. Los informativos de Canal Sur han ocultado imágenes como Esperanza Aguirre cortando la calle Ferraz el 4 de noviembre o una esvástica desplegada por los manifestantes e informaciones como la pistola requisada a un militar que se manifestaba. Mientras desde la edición y los presentadores hablaban de manifestaciones multitudinarias, pacíficas y espontáneas, los periodistas en vivo enseñaban los objetos lanzados a la policía y las agresiones a periodistas, confirmaban la presencia de miembros y grupos de ultraderecha e ideología nazi y mostraban el escaso seguimiento de las protestas.

80.-El 20 de marzo se produce una concentración ante la sede del PP en la calle Génova pidiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso tras las revelaciones financieras sobre las comisiones cobradas y los delitos contra la Hacienda Pública de su novio. Canal Sur ni la cubre, ni le dedica un solo segundo.

81.-El 17 de diciembre se dedican 10 minutos y 34 segundos al accidente de dos trenes en El Chorro en Málaga. Se dedican 10 minutos y 20 segundos a responsabilizar del accidente a la falta de inversiones y mantenimiento por parte del gobierno central y 14 segundos a la opinión del ejecutivo. Se incluye en las informaciones un tuit crítico de Juanma Moreno, pero no se incluye la respuesta del ministro, Oscar Puente, que se viralizó en redes.

82.-El 18 de diciembre se dedican otros 7 minutos y 40 segundos a criticar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía por parte del gobierno central, sin darle voz al ejecutivo.

83.-El 9 de noviembre disparan en la cara al exdirigente del PP y Vox Alejo Vidal Cuadras. El atentado es incluido en el bloque de investidura como si estuviese relacionado con el intento de Pedro Sánchez de ser presidente y no se menciona en ningún momento del perfil sus vinculaciones con la oposición iraní que finalmente parece estar detrás del intento de asesinato.

84.-El tema es sobredimensionado en las escaletas de Canal Sur TV. Se le dedica más tiempo en pantalla que a cualquier líder político andaluz de la oposición durante ese mes de noviembre, incluso la suma de todos juntos, Juan Espadas, Inma Nieto, Manuel Gavira y José Ignacio García, con 24 minutos y 54 segundos, apenas llega al tiempo dedicado al atentado.

85.-El 24 de noviembre con la salida del hospital de Vidal Cuadras se abre el informativo y se hace hasta una reconstrucción del atentado con un tiempo de 5 minutos y 22 segundos, casi el mismo tiempo que el dedicado al líder de la oposición en Andalucía en todo ese mes, que tuvo 5 minutos y 46 segundos.

86.-El 9 de noviembre, sin embargo, se zanja con unas colas de 22 segundos y un tuit de 13 segundos de Pedro Sánchez la agresión al líder del PSOE en Sanlúcar de Barrameda y se saca fuera del bloque de actualidad política.

87.-La crisis de los pellets en las playas gallegas en enero, en víspera de las elecciones en esa comunidad, ocupa un tiempo en pantalla 4 minutos y 41 segundos, cuando durante casi todo el mes fue portada en todos los medios y durante semanas marcó la actualidad política. Únicamente se hace un vídeo sobre el tema y otro sobre cómo se fabrican esos pellets, el resto, colas y totales de pescadores. Se pasa de puntillas sobre la batalla política en víspera de las elecciones y no se ofrecen testimonios de partidos sobre la gestión del gobierno gallego de la crisis ecológica.

88.-El traslado de migrantes por el gobierno a Torrox, el 24 de octubre, tiene un tiempo en pantalla de 3 minutos y 53 segundos. Solo se ofrecen totales de ciudadanos criticando la llegada.

89.-Solo entre los días 24, 25 y 26 de octubre se dedican a la crisis migratoria y el reparto de migrantes desde Canarias a la Península 14 minutos y 53 segundos. Estos tres días suman la quinta parte de todo el tiempo dedicado a la inmigración en el último semestre en Canal Sur TV, 70 minutos y 40 segundos.

90.-No se emiten las declaraciones del concejal del PP en el Ayuntamiento de Torrox acusando al gobierno de traer migrantes con enfermedades como el tifus y pidiendo marcar a esos migrantes.

91.-Sin embargo, el 26 de octubre, se ofrecen las disculpas del concejal por unas declaraciones que no se han emitido en Canal Sur.

92.-El 3 de octubre se mezcla en el paso del presentador el encargo del rey a Pedro Sánchez para someterse a la investidura con el discurso de 2017 por el desafío independentista en Cataluña.

93.-El 8 de octubre se ofrecen datos de criminalidad en España que únicamente son valorados por el sindicato Jupol.

94.-El 18 de febrero se hacen directo y totales sobre la muerte de tres ancianas en un incendio en una residencia de Aravaca en Madrid. Cuando el tema deriva sobre las condiciones en las residencias públicas, el tema desaparece de las escaletas de Canal Sur.

95.-Canal Sur TV nunca ha tenido como parte de su relato informativo la revelación de actas policiales sobre las residencias en Madrid durante el COVID donde murieron 7.291 ancianos sin atención médica y que fue noticia destacada durante días en todos los medios del país. Tampoco se ofrecen a la audiencia de Canal Sur TV las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, justificando la falta de atención médica en las residencias y las no derivaciones a hospitales porque se iban a morir igual. Ni las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias que establece que 4.000 vidas de ancianos se pudieron salvar en Madrid.

ESCALETAS IDEOLÓGICAS

96.-El 15 de enero se conoce que el gobierno de Mariano Rajoy investigó al margen de la ley a partidos independentistas durante cinco años. No existe la información en Canal Sur TV.

97.-El 22 de enero la Fiscalía abre una investigación por la Operación Cataluña por espionaje y fabricación de pruebas falsas contra adversarios políticos durante el gobierno de Mariano Rajoy. La noticia no figura en los informativos de Canal Sur TV.

98.-El 17 de noviembre se ofrecen unas colas de 37 segundos sobre el caso de espionaje Pegasus al presidente de la Generalitat durante el gobierno del PSOE. El 26 de enero se dedican 3 minutos y 14 segundos a la declaración de la exdirectora del CNI por este caso Pegasus. Contrasta el tratamiento del tema con la ausencia de información alguna de la operación Cataluña bajo el gobierno del PP

99.-El 10 de enero se archiva el caso Maracena por el intento de secuestro de una concejal en la localidad. Se dedican 1 minuto y 35 segundos en un vídeo al archivo en el N1 y colas de 49 segundos en el N2. Al tema se le dedicó más de 12 minutos en un día, coincidiendo con el cierre de la campaña electoral de municipales en mayo, más de 40 minutos en una semana, con directos, paneles, vídeos, colas, totales y presencia en portada en todos los informativos. El archivo no merece portada, ni directo alguno, ni en Maracena, ni en el tribunal granadino que toma la decisión.

100.-El 18 de octubre Canal Sur es la única televisión autonómica o nacional que cubre en Madrid el acto de la Fundación Danaes para presentar una nueva protesta contra la Ley de amnistía.

101.-El 13 de octubre se decide abrir juicio oral contra el ministro de interior del PP, Jorge Fernández Díaz, por el caso Kitchen. El tema se resuelve en colas de 33 segundos, en la recta final del informativo N1 y en la segunda mitad del N2, camuflado entre temas como el acoso de una mujer a un hombre en Málaga y las elecciones en Gibraltar a mediodía, y entre la llegada de cayucos y un minuto de silencio por víctimas de Hamas por la noche, lejos de la parte política del informativo y por supuesto sin valoración o contexto alguno.

102.-El 7 de noviembre el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz pide acusar al PP en el juicio por el caso Kitchen. Canal Sur TV oculta esta noticia a su audiencia.

103.-El 9 de enero sí se dedican 28 segundos a la nueva imputación del socialista Rafael Velasco.

104.-El 20 de marzo se abre juicio oral y se le impone una fianza de 3 millones de euros por un fraude de 2.5 millones al líder de Vox en 2018, Francisco Serrano, cuyo apoyo llevó a Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta. La noticia no es relevante para Canal Sur y no le dedica ni un segundo.

105.-El 8 de noviembre se zanja con unas colas de 22 segundos al final del informativo la citación de María Dolores de Cospedal como testigo por el caso Kitchen

106.-El 28 de noviembre la declaración de Cospedal como testigo en el caso Kitchen se resume en colas de 28 segundos en el N1 y no se da nada en el N2.

107.-El 12 de diciembre se da una información de 39 segundos sobre la petición de explicaciones del PP al PSOE por la acusación por prevaricación a la alcaldesa socialista de Peñarroya.

108.-El 21 de diciembre la Audiencia de Sevilla absuelve al exalcalde socialista de Burguillos por presuntas irregularidades urbanísticas. No se informa de este asunto.

109.-El 22 de enero se conoce que el ayuntamiento del PP en Mairena del Alcor tiene vetado un tanatorio público mientras autorizó uno privado de la familia de otro alto cargo popular. El escándalo es ocultado a los espectadores de Canal Sur TV.

110.-El 19 de enero se zanja con dos colas de 29 y 32 segundos la imputación del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el caso Kitchen.

111.-El 21 de noviembre se dedican vídeos y totales, con una duración de 2 minutos y 27 segundos, a la nueva condena al rapero Valtonyc.

112.-El 15 de diciembre comienza el juicio a Rodrigo Rato por el origen de su fortuna. No existe para las escaletas de Canal Sur TV.

113.-El 21 de marzo se retoma el juicio contra Eduardo Zaplana por el caso Erial. El inicio del juicio al exministro tampoco existe para los informativos de Canal Sur.

114.-El 19 de marzo, Esperanza Aguirre declara en el juicio por las irregularidades millonarias en la Ciudad de la Justicia de Madrid. No se emite información alguna en la televisión pública de Andalucía.

115.-El 8 de enero se dedican 3 minutos y 48 segundos al inicio del juicio del chofer de los ERES.

116.-El 23 de enero la UCO ratifica, durante la celebración del juicio, la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2011. No se dedica ni un segundo a este juicio en la televisión pública andaluza cuando se convirtió en tema de apertura a nivel nacional.

117.-El 29 de enero se dedican 4 minutos y 01 segundos al inicio del juicio a UGT Andalucía.

118.-El 22 de enero se oculta en Canal Sur TV el nombramiento de la hermana del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, como nueva jefa de RRHH de los Reales Alcázares. Al día siguiente sí se ofrecen unas declaraciones del alcalde defendiendo el nombramiento del que no se ha informado.

119.-El 16 de enero el jefe de Policía de El Puerto de Santa María es detenido por cohecho. Durante la pandemia se había destacado por sus graves acusaciones al gobierno de la nación. Esto hace que el tema adquiriese repercusión nacional. Canal Sur TV esconde la detención en sus informativos de referencia.

120.-El 25 de octubre se conoce que el ministerio de Hacienda en tiempos de Cristóbal Montoro investigó a periodistas que habían denunciado que el despacho privado del ministro se valió de influencias en el ministerio. La noticia fue destacada en todos los medios del país salvo Canal Sur TV, que no le dedicó ni un solo segundo. Ni cuando el juez abrió la investigación el día 19, ni al conocerse las represalias contra periodistas.

121.-El 18 de enero el Tribunal Constitucional tumba la reforma del Impuesto de Sociedades de Cristóbal Montoro y el Gobierno del PP en 2016. La decisión produce un quebranto de 4.500 millones de euros a las arcas públicas. La noticia se omite en Canal Sur TV.

122.-El 26 de octubre Macarena Olona acusa a Vox de desviar 11 millones de euros a través de la fundación Disenso. No se ofrece ninguna información de este tema.

123.-El 28 de diciembre se conoce la contratación del marido del líder del PP, Javier Maroto, en el Ayuntamiento de Madrid. No se da.

124.-El 10 de febrero dimite una consejera del PP en Baleares por un grave desfalco. No se le dedica ni un segundo en Canal Sur.

125.-Canal Sur TV no ha informado en sus espacios de noticias de la eliminación de la Oficina Anticorrupción en Baleares, ni de cualquiera de las Leyes de Memoria Democrática derogadas en Aragón, Castilla y León o Valencia a pesar de adquirir interés nacional en todos los medios.

126.-El 12 de diciembre la justicia da carpetazo al caso Neurona contra Podemos. Canal Sur TV le dedica 23 segundos en todo el día. El caso, durante su desarrollo judicial, ocupó minutos y minutos de televisión en los informativos de Canal Sur con directos y vídeos explicativos de cada movimiento del juez.

127.-El 22 de febrero el juez Pedraz acepta abrir una investigación a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy por investigaciones irregulares y la fabricación de pruebas falsas contra Podemos. Canal Sur TV dedica al tema 28 segundos. Las investigaciones y pruebas ahora consideradas falsas e investigadas por el juez tuvieron amplio eco en Canal Sur.

128.-El 16 de enero el Tribunal Supremo anula la condena al ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Canal Sur TV dedica al tema unas colas de apenas 20 segundos. Cuando fue condenado se dedicaron varios vídeos y minutos a la condena al diputado y la pérdida de su escaño.

129.-El 13 de diciembre se dedican 2 minutos 25 segundos a la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona. Canal Sur TV no ha informado ni un solo segundo en cadena de las mociones de censura en ayuntamientos andaluces de las provincias de Almería, Málaga o Granada presentadas por PP y Vox.

130.-El 28 de diciembre la alcaldesa de Pamplona hace unas declaraciones en que prefiere fregar escaleras que pactar con Bildu, que adquieren repercusión nacional. Canal Sur TV no las emite.

131.-El 10 de octubre es detenido el acosador al portavoz del PSOE durante la investidura de Feijóo, Oscar Puente, por coacciones y allanamiento de morada. Canal Sur no se hace eco de la noticia. Sí informó extensamente del incidente en el tren entre Puente y su acosador.

132.-El 24 de noviembre se dedican 38 segundos a las declaraciones de Oscar Puente sobre su comparación “chusca” de la ley de amnistía con una boda de “penalti”.

133.-El 17 de diciembre Almeida llama macarra y mamporrero a Oscar Puente. Esas declaraciones no existen para la televisión pública andaluza.

134.-El 19 de diciembre el vicepresidente de la comunidad valenciana agrede a un diputado socialista. No se da la noticia en Canal Sur.

135.-El 16 de enero se dedican 22 segundos al tuit de Engracia Romero, diputada de Sumar, llamando subnormal a Feijóo.

136.-El 19 de octubre es sobreseído el caso por agresión sexual contra un diputado autonómico madrileño del PSOE. No se informa del sobreseimiento, cuando el 22 de septiembre sí se dio la noticia de su acusación y detención.

137.-El 1 de octubre es imputado un concejal del PP en Toledo por ir de copiloto en un atropello que se convirtió en un asesinato machista. No se da el tema en los informativos de la televisión pública de Andalucía.

138.-El 26 de febrero ingresa en prisión el ex concejal del PP en Ponferrada, Pedro Muñoz, condenado a 16 años por dejar a su mujer parapléjica en 2020 y cuya historia se convirtió en noticia nacional. La Dirección de Canal Sur no la consideró relevante para incluirla en sus informativos.

139.-El 5 de noviembre se dan unas colas de última hora de 33 segundos sobre la detención del hijo del magistrado Conde Pumpido por agresión sexual. Al día siguiente se conoce que es puesto en libertad al no haberse producido ninguna agresión. Canal Sur no informa de esto último.

140.-El 23 de diciembre el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, agrede al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño. Los informativos de Canal Sur TV no recogen la agresión que se convierte en la noticia política del día. Al día siguiente, con el tema en todas las portadas nacionales y regionales, con reacciones y peticiones de dimisión desde todos los foros políticos, la televisión pública de Andalucía lo resume en unas colas de 29 segundos. Canal Sur TV dedicó cinco veces más tiempo, el 28 de septiembre, cuando un diputado socialista, en el mismo pleno, le tocó la cara al alcalde de Madrid.

141.-El 5 de diciembre se dan unas colas con unos payasos que en ETB piden en un vídeo, con niños cantando, la excarcelación de presos etarras. Canal Sur TV ha escondido y no ha mostrado nunca las esvásticas o las muñecas hinchables como ministras socialistas en las manifestaciones en Ferraz.

142.-El 16 de octubre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirma en Nueva York que Madrid es la capital del flamenco, originando una enorme polémica. Polémica que no ha existido para Canal Sur.

143.-El 25 de febrero el alcalde de Sevilla anuncia su intención de cobrar por visitar la Plaza de España, lo que abre una profunda polémica a la que Canal Sur tan solo dedica ese día 32 segundos, sin ninguna reacción cuestionando la decisión del alcalde. Al día siguiente, con el tema convertido en el asunto del día en Andalucía, ocupa un tiempo de 3 minutos y 45 segundos, centrado en el debate sobre la tasa turística y no en la privatización de un espacio público, como hicieron todos los medios.

144.-El 13 de marzo se conoce la guerra interna entre alcaldes del PP y la Junta de Andalucía por la tasa turística que algunos alcaldes piden y la Junta rechaza, pero se abre a debatir. En esta ocasión no se habla de discrepancias, como suele ser habitual en el gobierno central, sino de negociación.

145.-El 14 de febrero se decreta el camino de “La Desbandá” como lugar de memoria democrática. El tema no forma parte de las escaletas de Canal Sur.

LA SANIDAD EN ANDALUCÍA. SIN LISTAS DE ESPERA, NI PROBLEMAS PARA CANAL SUR

146.-En los seis meses objeto de este análisis los informativos N1 y N2 de Canal Sur TV dedican a la sanidad andaluza 183 minutos y 57 segundos. Menos de seis minutos se dedican a la situación de las listas de espera, 7 minutos a las dimisiones en el SAS, seis minutos a agresiones a médicos y seis minutos a las protestas de los sanitarios andaluces. El resto del tiempo, 160 minutos, se tratan de noticias más cercanas a la propaganda que a la información: avances médicos, nuevos tratamientos, congresos, anuncios gubernamentales o el día del cáncer, de la ELA y del resto de enfermedades.

147.-El 22 de noviembre, cuando se conoce la situación de las listas de espera en la sanidad andaluza, los informativos N1 y N2 de Canal Sur le dedican al tema 3 minutos y 01 segundo en el N1 y nada en el N2. Se dedican 45 segundos a las críticas de los partidos de la oposición y 2 minutos y 16 segundos a la defensa del gobierno andaluz. Las listas de espera no han ido en portada, donde sí fueron temas como una convocatoria de huelga en RENFE o el anuncio de un congreso sobre obesidad ese mismo día. En el desarrollo va en el minuto 26 de 30 de informativo, por detrás de la detención de un gurú budista o el 60 aniversario del asesinato de JFK. No se menciona que Andalucía lidera las listas de espera a nivel nacional y que en un año han aumentado un 227% los andaluces por encima del plazo legal de atención, que destacaron todos los medios.

148.-El 18 de noviembre se emite un total de la consejera de Salud de 50 segundos en el N1 y repetido en el N2 anunciando un aumento del 60% de las consultas externas en la sanidad andaluza. La noticia de la que Canal Sur no informa ese día es que se conoce que Andalucía es la comunidad de España con más lista de espera para la atención de un especialista.

149.-El 21 de diciembre Andalucía dispara un 55% las listas de espera tras revelarse que sus contratos para derivar pacientes a la privada no tienen anclaje legal. Esta información no figura en las escaletas de Canal Sur TV.

150.-El 9 de octubre CCOO denuncia que las listas de espera en la sanidad andaluza aumentan el triple que las listas en el resto del país. Los informativos de Canal Sur TV no se hacen eco de la denuncia.

151.-El 8 de marzo se abre informativo con Juanma Moreno anunciando una reducción del 6% de las listas de espera en un mes. Se le dedican 2 minutos y 01 segundo.

152.-El 13 de marzo se dedican 33 segundos al anuncio de la consejera de Sanidad de que se están doblegando las listas de espera quirúrgicas y que se reducirán en el 60%. No se ha encontrado ni una sola cifra de subida de esas listas de espera que ahora se doblegan y que no han formado parte del relato informativo de Canal Sur.

153.-El 21 de febrero se hace un video de 1 minutos y 23 segundos sobre el plan de choque contra las listas de espera quirúrgicas. Se ha dedicado el triple de tiempo a los planes y medidas del gobierno andaluz contra las listas de espera, que a explicar la situación real de esas listas de espera.

154.-El 15 de febrero se conoce que varios centros de salud en Sevilla no dan citas por falta de médicos y otros los demoran hasta 20 días. Canal Sur TV no lo considera noticia.

155.-El 1 de octubre se conoce que el gobierno andaluz ha concertado con la sanidad privada 734 millones para reducir listas de espera en cuatro años. El tema no aparece en los informativos de Canal Sur TV.

156.-El 23 de febrero se conoce que el plan de la Junta para reducir las listas de espera incluye contratos a dedo a clínicas privadas que la ley limita a casos “imprevisibles” por valor de 120 millones de euros sin publicidad ni concurrencia para derivar pacientes a la sanidad privada. Canal Sur TV oculta esta información a su audiencia.

157.-El 27 de diciembre se producen las dimisiones del viceconsejero de Salud y el gerente del SAS. Canal Sur TV dedica al tema 6 minutos y 18 segundos. 5 minutos y 54 segundos a hablar de normalidad, etapa nueva en la consejería y a considerarlas un revulsivo dándole un carácter positivo y 24 segundos a la mala gestión sanitaria que estaría detrás de las dimisiones. Solo valora la notica el portavoz del Gobierno andaluz y no se recoge ningún testimonio de la oposición.

158.-El 28 de diciembre se dedican solo 44 segundos a la resaca de las dimisiones en el SAS. Un minuto y 53 segundos a hacer el quinto resumen del caso ERES durante 2023, en este caso al cumplirse un año de la entrada en prisión de los primeros condenados.

159.-El 11 de enero se produce una nueva dimisión en el SAS, el Coordinador Adjunto a la Gerencia. No se da información alguna en la televisión pública.

160.-El 9 de octubre se conocen que la Oficina Andaluza Antifraude investiga el reparto de 7 millones de euros en ayudas a la salud mental por parte de la Junta de Andalucía. La noticia se oculta a los espectadores de Canal Sur.

161.-El 17 y 18 de marzo hay un cruce de declaraciones entre CCOO, que acusa a la Junta de recortar 13 millones de euros del hospital Virgen del Rocío, y la Junta de Andalucía, que afirma que el hospital tiene presupuesto y recursos suficientes. El tema no existió para Canal Sur.

162.-El 15 de enero se hace el único falso directo en un ambulatorio de Andalucía durante el semestre objeto de este análisis. Se hace con motivo de la vacunación sin cita previa decidida por la Consejería de Salud. Se dedica al tema 1 minuto y 21 segundos.

163.-El 11 de enero se producen concentraciones en todos los hospitales de Andalucía, se dedica al tema 53 segundos en el N1, con colas y un total. 23 segundos, solo colas, en el N2. Ese día se dedican 11 minutos y 38 segundos a las cesiones del gobierno a los independentistas por la aprobación de los decretos anticrisis.

164.-El 10 de octubre se celebra un pleno en el Parlamento de Andalucía sobre la situación de la sanidad. No se da nada. Solo se emite un total de la consejera de Salud anunciando el aumento de consultas para salud mental.

165.-El 28 de octubre las protestas en la sanidad andaluza sí abren el informativo. Se dan tres colas y tres totales. 2 minutos y 05 segundos en el N1 y 2 minutos y 17 segundos en el N2, 4 minutos y 22 segundos e todo el día.

166.-El 3 de marzo se conoce que Andalucía financiará los contratos a dedo y sin publicidad en la sanidad privada con 89 millones de la sanidad pública. La noticia no entra en las escaletas de Canal Sur.

167.-El 5 de marzo Andalucía autoriza prorrogar un año los contratos a dedo a clínicas privadas y duplicar el presupuesto hasta los 275 millones. No se informa de ello en Canal Sur TV.

168.-El 18 de marzo, Andalucía justifica más contratos a dedo con clínicas privadas hasta 2025 a través de una ley europea destinada a paliar los efectos de “catástrofes naturales”. Tampoco se recoge la noticia en los informativos de la televisión pública.

169.-El 12 de octubre el Sindicato de Médicos de Andalucía denuncia el cierre de quirófanos en hospitales públicos mientras se concierta con la sanidad privada. La denuncia no existe para la Dirección de Informativos de Canal Sur TV.

170.-El 27 de noviembre la justicia rechaza el contrato de 200 millones de euros con el que el SAS iba a hacer derivaciones a la sanidad privada. Canal Sur TV da la noticia a tres minutos del final de su informativo N1 y con unas colas de 28 segundos, hablando únicamente de un “retraso de 20 días en las derivaciones para agilizar las listas de espera” y no explica la decisión judicial para rechazar el contrato. En el N2 no se da la noticia.

171.-El 22 de noviembre el gobierno andaluz autoriza a impartir medicina a la Universidad Loyola a mitad de curso con la opinión en contra de todos los rectores andaluces. La polémica no existe para Canal Sur. Ese mismo 22 de noviembre se dedican 9 minutos y 24 segundos al pleno sobre la amnistía en el Parlamento Europeo.

172.-El 15 de noviembre se suspenden todas las consultas por falta de médicos en el Centro de La Luz de Málaga. El tema no se ofrece en cadena.

173.-El 25 de noviembre el alcalde del PP en Maracena critica la situación de la sanidad y la educación en Andalucía en unas declaraciones que se hacen virales. Canal Sur es el único medio que no las emite.

174.-El 25 de noviembre se monta un enorme revuelo por la campaña del SAS en Huelva, en los distritos de Huelva Costa y Costa Campiña, donde se compara las listas de espera en la sanidad con las colas en correos para recibir paquetes, para comprar una tortilla o pasteles. Aunque el tema adquiere relevancia nacional, no merece ni un segundo en las escaletas de Canal Sur TV.

175.-El 15 de diciembre se hace un vídeo de más de 1 minuto y 30 segundos con el anuncio de la renovación de 7.000 contratos sanitarios, dedicando al tema más de dos minutos.

176.-El 23 de enero esos 7.000 sanitarios denuncian que han sido engañados por la Junta y que no se han renovado sus contratos y organizan protestas, que Canal Sur TV resume en dos colas, de 24 segundos en el N1 y 21 en el N2. Sin embargo, se dedica el doble de tiempo a totales de la consejera de Salud explicando la situación de los sanitarios y que finalmente sí se van a renovar esos contratos. No se emiten las críticas de los profesionales sobre el número de renovaciones y que éstas son por mucho menos tiempo del año prometido.

177.-El 26 de enero se ofrecen 40 segundos de declaraciones de la consejera de Salud defendiendo que se ha hecho la mayor contratación de profesionales de la historia de Andalucía. Es en respuesta a una denuncia de varias asociaciones de médicos y sanitarios que Canal Sur TV no emitió.

178.-El 11 de marzo se tira un video sobre agresiones a sanitarios en Andalucía para informar de la victoria del subdirector de informativos de Canal Sur TV en un concurso de tortillas.

179.-El 19 de diciembre se hace el único directo que este Consejo ha detectado en un hospital andaluz en un año y es para enseñar cómo se ha pintado con motivos de la película Barbie el Hospital Infantil de Almería.

180.-El 21 de enero se dedican 28 segundos al éxito de la campaña de vacunación de la Junta con el texto: “En Andalucía vacunados contra la gripe el doble de personas que en 2023. Estos resultados positivos se deben en parte a la decisión del gobierno andaluz de inocular el suero sin cita previa desde el 15 de enero.”

181.-El 28 de enero se ofrecen dos vídeos con un tiempo de 4 minutos y 6 segundos sobre las cifras récord de las enfermedades de transmisión sexual en Andalucía. No se recuerda, ni Canal Sur TV informó en su día, el 11 de septiembre, de la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar el Centro de Tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual.

182.-El 28 de enero se dan unas colas de 28 segundos con el gran número de citas perdidas en la sanidad andaluza, responsabilizando a los usuarios. Nunca se ha realizado información alguna sobre el número de días que se tarda en conseguir una cita en la atención primaria.

183.-El 18 de enero salta a la primera página de la información andaluza el caso de un anciano de 82 años que estuvo durante 30 horas en un pasillo del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. La noticia no se dio en el N1 o N2 de Canal Sur.

184.-El 24 de febrero no se dedica ni un solo segundo a la multitudinaria manifestación en Osuna y comarca contra el mal funcionamiento de la sanidad pública. Ese mismo día se dedican 2 minutos y 11 segundos a una manifestación de la plataforma en defensa del Ferrocarril en Almería.

185.-El 2 de marzo 3.000 personas marchan en la campiña sur cordobesa contra el deterioro de la sanidad. Las cámaras de Canal Sur no cubren la protesta.

186.-El 26 de febrero una mujer con cáncer de útero denuncia que lleva 120 días esperando en Málaga a que la operen. La noticia salta a todos los medios andaluces salvo Canal Sur.

187.-El 20 de marzo un hombre de 86 años espera casi 24 horas en las urgencias del hospital Macarena antes de subir a planta. Ni está ni ninguna noticia similar ha sido emitida por los informativos de Canal Sur.

188.-El 27 de febrero se conoce que la Inspección de Trabajo evaluará los riesgos por la falta de personal en los centros del SAS en Almería. No hay información alguna en cadena en Canal Sur TV.

AGENDA INFORMATIVA AL SERVICIO DEL GOBIERNO ANDALUZ

189.-La información sobre las distintas consejerías del gobierno andaluz ha ocupado estos seis meses un tiempo de pantalla de 306 minutos y 05 segundos. Esto son cuatro veces más que toda la información sobre todos los partidos de la oposición en Andalucía juntos, 88 minutos y 15 segundos. 40 minutos y 23 segundos para el PSOE, 27 minutos y 04 segundos para Por Andalucía, 11 minutos y 27 segundos para Adelante Andalucía y 9 minutos y 21 segundos para Vox.

190.-La información al completo del gobierno andaluz, presidente, consejeros y el partido que les apoya, suma 686 minutos y 52 segundos. Casi diez veces más que toda la información ofrecida en este semestre sobre inmigración, 70 minutos y 14 segundos. 25 veces más que toda la información sobre discapacidad en los últimos seis meses, 27 minutos 16 segundos. O más de 60 veces toda la información sobre memoria democrática, que no llega a los 10 minutos, en el periodo objeto de este análisis.

191.-El 6 de marzo el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en una entrevista en La Mañana de Canal Sur Radio critica la actuación de los jueces del Campo de Gibraltar en su lucha contra el narcotráfico. Se levanta un gigantesco escándalo calificando de “disparate” las declaraciones del consejero. A pesar de que es el propio Canal Sur quien marca la agenda política del día con esa entrevista, Canal Sur TV esconde el tema y oculta esas declaraciones a sus espectadores en sus informativos N1 y N2.

192.-El 18 de diciembre se conoce que el Parque Nacional de Doñana ha sido sacado de la lista verde mundial. Se dedica al tema 2 minutos y 49 segundos sin mencionar la gestión de la Junta. Se dedica tres veces más tiempo, casi 9 minutos, a los problemas con los trenes en Andalucía por falta de inversión del gobierno central o el mismo tiempo a un belén submarino en Almería. El tema va sin reacciones, ni contexto y en la parte final del informativo, después de los elogios de Garamendi a la gestión del gobierno andaluz, el tercer foro Andalucía Futuro o la polémica entre el Gobierno y los jueces

193.-Curiosamente al día siguiente, 19 de diciembre, en que el gobierno andaluz concreta la compra de la finca Veta La Palma el tema sí abre el informativo, con mención en portada y ocupando 6 minutos y 17 segundos, más del doble que a la salida de Doñana de la Lista Verde.

194.-El 19 de diciembre se informa del Consejo de Gobierno con amplitud y con piezas de apoyo sobre la finca Veta La Palma y su importancia o el nuevo mapa de hidrógeno verde. Todos los asuntos que aprueba el gobierno andaluz ocupan lugares de privilegio en los informativos y una amplia cobertura con directos, totales, vídeos y paneles.

195.-Ejemplos. El 23 de octubre la recompra de los edificios vendidos por la Junta en la etapa socialista tiene un tiempo de explicación de 13 minutos y 50 segundos en un solo día. Esto es cuatro veces más que el tiempo dedicado a los problemas con el bono joven del alquiler en todo un año.

196.-El 8 de enero al plan de ahorro energético de la Junta de Andalucía se le dedican más de 5 minutos. Esto es el mismo tiempo que toda la información dedicada a la juventud andaluza en ese mes de enero, 5 minutos y 30 segundos.

197.-El 23 de enero la aprobación de medidas sobre residencias de mayores o el 29 de enero sobre el alquiler turístico o el decreto de patentes ocupan casi 10 minutos de televisión. Tres veces más tiempo en un día que todo el tiempo dedicado a los ancianos andaluces en enero, 3 minutos y 15 segundos, o el mismo tiempo que el dedicado a la gentrificación o la desindustrialización en Andalucía en seis meses.

198.-El 5 de febrero se ofrecen 6 minutos y 39 segundos sobre la presentación del decreto de simplificación administrativa en el Consejo de Gobierno, explicando sus beneficios para la economía andaluza.

199.-El 21 de febrero se dedican otros 2 minutos y 31 segundos a la previa de la aprobación en el parlamento del nuevo Decreto de Simplificación. El día de la aprobación, el Decreto Simplificación se convierte en el tema del día con directos, paneles y vídeos explicándolo, con presencia en portada y ocupando la mayor parte de los informativos N1 y N2.

200.-Sin embargo, las críticas a ese Decreto de Simplificación, como los recortes en la Ley de Igualdad al eliminar la fiscalización obligatoria de la perspectiva de género, nunca entran en las escaletas de Canal Sur.

201.-Las denuncias porque el Decreto de Simplificación reabre la crisis de Doñana al abrir la puerta de nuevo a legalizar regadíos, se suavizan y se pasa de puntillas por las críticas con apenas referencias informativas a las mismas y destacarse siempre la buena voluntad del gobierno andaluz para retirar el artículo objeto de la nueva polémica.

202.-El 26 de febrero se conoce que el gobierno andaluz autoriza por ley a empresas a validar proyectos urbanísticos sustituyendo a funcionarios públicos en ese Decreto de Simplificación. Este aspecto no es explicado a la audiencia de Canal Sur.

203.-El 2 de noviembre se dedican al spot publicitario para promocionar Andalucía de la Junta 2 minutos y 25 segundos, el mismo tiempo que el dedicado a las tasas de pobreza en seis meses. El 19 de diciembre se dedican 1 minuto y 47 segundos a la promoción que de Andalucía se va a hacer en partidos de la NBA, el doble de tiempo del dedicado a la situación de la dependencia en Andalucía en el último semestre.

204.-Sin embargo, el 23 de octubre se conoce que 36 millones de euros de fondos europeos han servido para financiar la llegada de los premios Grammys o la copa Davis a Andalucía. No se dedica ni un segundo a la noticia en los informativos de la televisión pública de Andalucía.

205.-El 14 de marzo se hace balance del primer año tras la firma del pacto social. Los sindicatos son muy críticos y todos los medios destacan las declaraciones en que consideran que el pacto hace aguas. Canal Sur TV utiliza totales más amables de los secretarios generales de CCOO y UGT, hablando de pequeños avances.

206.-Los temas que pueden perjudicar la imagen del gobierno andaluz o ser polémicos se esconden o eliminan de los informativos, El 13 diciembre la Junta considera sostenible que Sierra Nevada pida agua para cañones de nieve lo que genera una enorme controversia en plena sequía. No se recoge la noticia en Canal Sur TV. El estreno del Telesilla, en la estación invernal por parte de Juanma Moreno, sin embargo, tuvo un tiempo de 2 minutos y 59 segundos el 4 de enero.

207.-El 21 de diciembre se conoce que Andalucía usó menos del 10% de los fondos europeos que recibió en 2022 para reforzar su economía post COVID según el Tribunal de Cuentas. Este informe ha sido ocultado a la audiencia de Canal Sur TV.

208.-El 23 de octubre un informe de la Unión Europea sitúa a Andalucía en la cola de ejecución de los fondos europeos. La noticia tampoco se ofrece a la audiencia de Canal Sur TV.

209.-El 25 de marzo se conoce que la Junta de Andalucía ha devuelto 119 millones de euros de fondos europeos para guarderías públicas al considerarlos innecesarios y proteger la red de centros privados. El tema no entra en las escaletas de Canal Sur.

210.-El 29 de febrero un informe de ESADE sitúa a Andalucía a la cola del reparto de fondos Next Generation por habitante. Este informe no forma parte del relato informativo de Canal Sur.

211.-El 9 de enero se conoce el aumento del gasto farmacéutico en un 29% en Andalucía. El tema no existe para los informativos de Canal Sur. Sin embargo, se dedican 9 minutos y 33 segundos a la fragilidad parlamentaria del gobierno por la aprobación de los decretos anticrisis.

212.-El 28 de febrero el PP nombra director del Patronato Cultural García Lorca a Antonio Membrilla, que en su día calificó de “memez histórica” la memoria democrática. La sobrina de García Lorca abandona el Patronato por este nombramiento. La polémica obliga a la dimisión de Membrilla. Canal Sur no ha dedicado ni un solo segundo a este asunto que ocupó páginas y páginas, minutos y minutos, en todos los medios andaluces.

213.-El 31 de octubre el gobierno andaluz destituye al director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Canal Sur TV ni informa del cese de Juan Antonio Álvarez Reyes ni de la polémica de los días siguientes que acaparó buena parte de la actualidad en Andalucía.

214.-El 22 de diciembre la Junta cesa a Lola Baena como directora del Museo Arqueológico de Córdoba. El tema se convierte en portada de todos los medios andaluces al ser ya cuatro los directores cesados. Para Canal Sur TV esta polémica no existe.

215.-El 7 de noviembre el Tribunal Supremo rechaza la petición de la Junta de duplicar los riegos en la cuenca que nutre Doñana. Canal Sur TV no informa de la decisión.

216.-El 13 de noviembre la oficina antifraude decide investigar al director de pesca de la Junta de Andalucía por concederse ayudas a sí mismo. No existe el tema en las escaletas del N1 y N2 de Canal Sur.

217.-EL 10 de enero la Oficina Antifraude pide sanciones para el director general de Pesca de la Junta de Andalucía por darse esas ayudas. El tema se zanja con unas colas de 30 segundos. Es la primera vez que el tema ocupa las escaletas de los informativos de Canal Sur TV y nunca se ha explicado el escándalo. El 31 de enero se confirman esas sanciones, pero ya la televisión pública andaluza no se ocupa del tema. Sí le dedican 30 segundos, solo unas colas, sin reacciones ni contexto, cuando se publica la decisión en el BOJA y la oposición pide ceses y dimisiones en la consejería.

218.-El 20 de diciembre dimite el director de Presupuestos de la Junta en plena tramitación de las cuentas públicas. No se informa de ello en Canal Sur TV.

219.-Durante el debate de presupuestos se hacen piezas de apoyo con la prohibición de los móviles en los colegios o lo vapeadores, pero no se hace ninguna pieza de apoyo sobre la situación de las listas de espera y la sanidad que marcan el debate.

220.-El 18 de octubre se hace un vídeo de 1 minuto y 24 segundos con la oferta de 4.000 plazas de empleo público en la sanidad andaluza. En julio, cuando el gobierno central aprueba una oferta de empleo público de 29.818 plazas, fue borrada de la escaleta.

221.-El 7 de noviembre se dedica toda la información política del día al plan para retener talento del gobierno andaluz con una inversión de 200 millones de euros. Sin embargo, en el resto de los medios andaluces la noticia es la aprobación de dos nuevas universidades privadas en Andalucía con el voto en contra de todos los rectores de las universidades andaluzas. Canal Sur no informa de este tema.

222.-El 15 de noviembre se da un vídeo de 1 minuto y 08 segundos sobre la entrega del bono digital de la Junta de Andalucía a los jóvenes de la comunidad. Tratamiento diferente con los problemas con el bono joven de alquiler que apenas ha formado parte del discurso informativo de la televisión pública de Andalucía.

223.-El 23 de noviembre el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el impuesto a grandes fortunas del gobierno central. Canal Sur TV le dedica unas colas de 35 segundos. La presentación del recurso tuvo una cobertura más de cuatro veces superior, con vídeos, directos y paneles.

224.-El 23 de noviembre se conoce el informe de FEDEA que señala a Andalucía como la comunidad más beneficiada por la condonación de la deuda a las autonomías. No se da el informe en Canal Sur TV. En enero sí se da información sobre otro informe de FEDEA que niega la infrafinanciación de Cataluña.

225.-El 18 de enero se emite el aumento del 3,9% de las exportaciones andaluzas tras 9 meses de bajadas. Esas bajadas nunca se contaron en los informativos de la televisión pública de Andalucía.

226.-El 21 de febrero se conocen los datos de las CCAA españolas respecto al PIB europeo y Andalucía es la más retrasada, un 36% por debajo de la media. El dato no se ofrece a la audiencia de Canal Sur.

227.-El 29 de enero el BOJA publica la creación de una oficina para expresidentes de la Junta con coche oficial, escoltas y un asesor. Nunca se ha hablado de este tema de Canal Sur TV a pesar de tener destacada atención en todos los medios andaluces.

228.-El 29 de enero salta a la opinión pública la decisión del gobierno andaluz de que una fundación ultraderechista ligada a Vox organice conferencias sobre ETA en los institutos de Andalucía. El tema no merece la atención de los informativos de Canal Sur TV.

229.-El 10 de febrero se dan unas colas de 25 segundos de la convocatoria de oposiciones en el SAS. Ese mismo día y el siguiente todos los medios informan del caos en dichas oposiciones por un error informático. En la televisión pública de Andalucía no se dio noticia alguna del caos denunciado por los opositores.

230.-El 13 de febrero se dedican 52 segundos al acuerdo entre la Junta de Andalucía y los monitores escolares que llevaban meses con movilizaciones. Apenas tuvieron eco esas movilizaciones en Canal Sur.

231.-El 9 de febrero se conoce que el gobierno andaluz suspende el tradicional desayuno con aceite en los colegios el 28F por su alto precio. Se genera una enorme polémica que acaba con la rectificación del gobierno andaluz que encarga los desayunos a una empresa sancionada en Madrid por distribuir alimentos en mal estado. Ningún aspecto de esta polémica forma parte del relato informativo de la Dirección de Informativos de Canal Sur.

232.-El 13 de febrero la Junta de Andalucía autorizó un centro universitario en Marbella que ofrece títulos sin homologación oficial. La noticia es escondida a la audiencia de Canal Sur.

233.-El 13 de febrero la Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por narcotráfico. La Dirección de Informativos ha impuesto una prohibición de informar sobre cualquier aspecto relacionado con la alcaldesa de Marbella y sus vínculos familiares con el tráfico de drogas. El 5 de marzo la mayoría absoluta del PP en el Senado bloquea enviar la documentación sobre la alcaldesa que demandaba el juez. No entra la información en las escaletas de Canal Sur.

234.-El 12 de febrero el Ayuntamiento de Huelva organiza un taller para enseñar a limpiar a las mujeres de manera sostenible. A pesar de la polémica, que eleva el tema a rango nacional, para Canal Sur no existe.

CONFRONTACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL

235.-El tiempo de pantalla de los diferentes ministros del gobierno de España en los informativos N1 y N2 de Canal Sur TV en los últimos seis meses es de 217 minutos y 21 segundos, lejos de los 306 minutos que ocupan los consejeros del gobierno andaluz.

236.-La suma de la información sobre el gobierno central, presidente y ministros, ocupa 326 minutos y 52 segundos de los informativos de Canal Sur TV. La mitad del tiempo ocupado por el presidente de la Junta y sus consejeros, 659 minutos y 19 segundos.

237.-Los criterios en las informaciones sobre el gobierno central ocultan las noticias positivas y se destacan discrepancias o polémicas. El 17 de octubre el Consejo Europeo, bajo presidencia de turno española, consigue un acuerdo para la reforma del mercado eléctrico europeo. Canal Sur TV no considera relevante un acuerdo calificado de histórico y no le dedica ni un solo segundo en sus informativos N1 y N2.

238.-El 27 de octubre el PIB de España sube un 0,3% liderando el crecimiento entre los grandes países del euro. Canal Sur TV da el dato ocultando la cifra: “hoy hemos conocido un dato económico relevante, el PIB español ha crecido este trimestre una décima menos que en el anterior”.

239.-El 28 de noviembre la información del Consejo de Ministros se centra en la polémica por la confirmación en el puesto del Fiscal General del Estado. No se dedica ni una sola palabra a las medidas aprobadas por el ejecutivo. Ni un segundo a la primera general responsable de seguridad nacional o la inversión de 1.000 millones para reforzar los sistemas de ciencia y universidades.

240.-La subida de las pensiones de un 3,8% para el año 2024 se resume en unas colas de 21 segundos el 29 de noviembre. Solo el decreto de patentes aprobado por el gobierno andaluz tuvo diez veces más tiempo.

241.-El 13 de diciembre los informativos de Canal Sur TV abren desde el palacio de San Telmo con nuevas ayudas a los autónomos de casi 50 millones de euros. Ese mismo día el Gobierno central publica ayudas en el BOE por valor de 100 millones para los trabajadores autónomos de las que no se informa en la televisión pública andaluza.

242.-El 8 de diciembre se conoce la elección de Nadia Calviño como nueva presidenta del BEI. Canal Sur TV dedica 2 minutos y 12 segundos a su elección. 2 minutos y 58 segundos a repasar todos sus desencuentros como ministra de economía con la vicepresidenta y ministra de trabajo Yolanda Díaz.

243.-El 19 de diciembre se produce el acuerdo para mejorar el subsidio de desempleo a mayores de 52 años, se dedican 3 minutos a explicar el acuerdo entre N1 y N2 y 3 minutos y 52 segundos a las discrepancias mantenidas otra vez entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. El 15 de diciembre Canal Sur TV convierte en el tema político del día el desencuentro entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz por el impuesto a la banca.

244.-El 10 de octubre se ofrecen las discrepancias en el gobierno por la condena de los atentados de Hamas en Israel, pero solo se ofrece valoración de Alberto Núñez Feijóo. No se ofrecen las explicaciones del ejecutivo, porque a su portavoz se le selecciona un total sobre la jura de bandera de la princesa Leonor. Al redactor, que seguía la comparecencia, se le prohíbe sacar el total que consideraba más interesante, en que se pedía sentido de Estado al líder de la oposición y que hubiese completado de forma más plural e independiente la información.

245.-El 21 de diciembre el gobierno central reduce las peonadas para cobrar el subsidio agrario. La información de Canal Sur TV no menciona que la decisión se toma en Moncloa, da a entender que se trata de una medida del gobierno andaluz que es quien valora la medida.

246.-El 30 de enero se da mayor relevancia en la escaleta al dato de la subida de dos décimas del IPC que al crecimiento histórico de la economía española durante 2023, liderando el último trimestre en la zona euro con una subida del PIB del 0,5%.

247.-El 1 de febrero la vicepresidenta Teresa Ribera explica que en las cuencas hidrográficas que dependen del gobierno central en Andalucía el agua está asegurada y los recortes se producen en cuencas que dependen de la Junta. La información no se ofrece en Canal Sur TV.

248.-El 13 de febrero apenas se dedican 20 segundos a la aprobación del consejo de ministros de avales ICO para jóvenes por valor de 2.500 millones de euros para la compra de primera vivienda. La información desde Moncloa se centra en el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.

249.-El 21 de febrero se dedican 5 minutos y 21 segundos a la petición de dimisión de Marlaska por los sucesos de Barbate. Se dedican 1 minuto y 05 segundos a la defensa de la figura del ministro, 4 minutos y 15 segundos a los argumentos para su dimisión.

250.-El 6 de febrero el Gobierno adapta el IRPF a la subida del SMI con un ahorro de 1.385 millones a los contribuyentes de menor renta. La noticia no aparece en las escaletas de Canal Sur TV.

JUANMA MORENO FRENTE A PEDRO SÁNCHEZ

251.-Los informativos N1 y N2 de Canal Sur han dedicado al presidente del gobierno andaluz en los últimos seis meses 353 minutos y 14 segundos. Al presidente del gobierno español le han dedicado menos de un tercio, 109 minutos y 31 segundos.

252.-Los 353 minutos dedicados a Juanma Moreno contrastan con los 41 minutos y 20 segundos dedicados al líder de la oposición en Andalucía, Juan Espadas, casi diez veces menos.

253.-En cambio, los 109 minutos que se han dedicado a Pedro Sánchez son prácticamente los mismos que los dedicados al líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido un tiempo de 107 minutos.

254.-Moreno Bonilla ha ocupado un tiempo en pantalla de casi el triple que todos los líderes políticos andaluces juntos, 118 minutos y 51 segundos. Frente a los 353 minutos y 14 segundos del presidente andaluz, todos los líderes de los partidos andaluces quedan muy lejos de los tiempos de Juanma Moreno. Inma Nieto de Por Andalucía 36 minutos y 35 segundos, Manuel Gavira de Vox 20 minutos y 07 segundos y José Ignacio García de Adelante Andalucía 20 minutos y 49 segundos.

255.-Juanma Moreno tiene más presencia en portadas de informativos que todos los líderes políticos nacionales y autonómicos juntos. Hay declaraciones del presidente andaluz en 114 informativos en los últimos seis meses. No hay presencia alguna en portada de Juan Espadas o cualquier otro líder andaluz. Entra testimonio del presidente del gobierno en 36 portadas de informativos N1 y N2 de Canal Sur por 14 de Alberto Núñez Feijóo.

256.-No se ha encontrado ninguna información que pudiera perjudicar la imagen del presidente andaluz. Se dedican solo 16 segundos el 27 de diciembre a la subida de sueldo de Moreno Bonilla y se camufla bajo la denominación de equiparación con otros presidentes autonómicos y sin la imagen del presidente andaluz en pantalla. Se dedica, ese mismo día, el doble de tiempo a la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona o 10 veces más tiempo al vídeo viral de la Reina Leticia con GomaEspuma o 15 veces más a la fuga de El Pastilla de Alcalá Meco que a la subida de sueldo del presidente andaluz.

257.-El 10 de enero el Parlamento convalida ese decreto de subida de sueldo de Juanma Moreno. Esta vez se le dedican unas colas de 38 segundos donde se mantiene el término “equiparación” y se insiste en que Juanma Moreno será el tercer presidente autonómico que menos cobra. En total, a la subida de sueldo del presidente de la Junta se han dedicado 50 segundos, solo con colas y omitiendo datos relevantes como el porcentaje de subida. Cualquier inauguración o acto al que asiste el presidente andaluz tiene una cobertura en los informativos de Canal Sur superior a los tres minutos de media.

258.-El tono de las informaciones en torno a Pedro Sánchez es completamente diferente. El 28 de marzo se dedica 1 minuto y 31 segundos a la polémica del presidente del gobierno y los viajes en Falcón siguiendo las denuncias del PP y Vox. Es el doble del tiempo dedicado, por ejemplo, a la participación del presidente del gobierno en el Foro de Davos.

259.-El tono de las informaciones sobre Juanma Moreno siempre es elogioso. El 26 de octubre se abre bloque con estas colas: “con este sonoro aplauso recibido en Granada el presidente de la Junta de Andalucía antes de participar en el congreso de la Confederación Española de Directivos”.

260.-Todo lo contrario, sucede con las informaciones que protagoniza Pedro Sánchez, El 12 de octubre se abren los dos informativos de Canal Sur TV con los pitos al presidente del gobierno en el desfile de la Fiesta Nacional.

261.-El 10 de noviembre se abre el informativo con las protestas contra Pedro Sánchez en Málaga reunido con el canciller alemán Olaf Scholtz. Ese mismo día Juanma Moreno recibió una pitada y protestas similares en su visita a Estepa que fueron ocultadas por los informativos de Canal Sur.

262.-Se esconden todas las informaciones que pueden dañar la imagen del presidente andaluz. El 15 de diciembre Moreno firma un acuerdo con la diputación de Córdoba para garantizar agua en la zona norte de la provincia por valor de 15 millones de euros. La información de Canal Sur TV oculta que la zona lleva con restricciones desde el año 2020.

263.-El 30 de octubre se abre informativo con la presencia en portada y con 4 minutos y 35 segundos de tiempo en pantalla de Moreno Bonilla en la inauguración de dos nuevos aceleradores de radioterapia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Se obvia en la información que esta maquinaria ya había sido inaugurada hace ocho meses por la ministra Darias al estar financiada por los fondos europeos.

264.-El 7 de febrero se conoce que la Junta manipuló el referéndum que prometió Juanma Moreno para poner nombre al Hospital Militar de Sevilla. Muñoz Cariñanos fue el menos votado de todas las opciones propuestas. La polémica no ha existido para Canal Sur.

265.-El 2 de febrero el presidente andaluz reconoce en unas declaraciones que entregó una subvención de casi 300.000€ a José Manuel Soto solo mirándole a los ojos. Canal Sur omitió en sus informativos el tema y la polémica surgida de la que se hicieron eco todos los medios andaluces.

266.-La imagen del presidente andaluz solo se ofrece ligada a imágenes con carácter positivo. El 9 de octubre Juanma Moreno ocupa un tiempo en pantalla de 5 minutos y 31 segundos, hay totales del presidente andaluz sobre los posibles indultos por los ERES, la inauguración de un centro de innovación en Algeciras o el pésame por el fallecido tras un grave accidente en Cádiz.

267.-El 11 de octubre Juanma Moreno ocupa un tiempo de pantalla de 7 minutos y 31 segundos en un solo día, con totales sobre más ayudas contra la violencia machista además de un acto sobre el tema en Benalmádena, la confirmación del asesinato de una sevillana en Israel y la sesión de control en el Parlamento. Es casi el triple de tiempo que el que ocupan el resto de los líderes de los partidos políticos de Andalucía juntos, 2 minutos y 48 segundos en todo el día.

268.-El 21 de marzo, la visita del presidente andaluz al Vaticano, ocupa un tiempo en pantalla de 8 minutos y 52 segundos. El mismo tiempo ocupado por todos los líderes andaluces juntos durante el mes de marzo, 9 minutos y 05 segundo. Juan Espadas 4 minutos 06 segundos, Inma Nieto 1 minutos 28 segundos, Manuel Gavira 2 minutos y José Ignacio García 1 minuto y 31 segundos.

269.-El 16 de octubre Juanma Moreno ocupa un tiempo de 4 minutos y 53 segundos con las condolencias por la muerte del joven Álvaro Prieto en Santa Justa o por la falta de agua en Almería. Sin tiempo de palabra para ningún otro responsable político.

270.-El 10 de enero se ofrecen testimonios de Juanma Moreno con la inauguración de una nueva planta de Metanol en Huelva, la Junta Directiva del PP y la necesidad de usar mascarillas con un tiempo de 4 minutos 24 segundos. El 19 de enero Moreno inaugura el primer PET-TAC del hospital de Jaén y ocupa un tiempo de 4 minutos y 40 segundos. Es diez veces más tiempo en un día que el dedicado a la salud mental en Andalucía en todo el mes de enero, 48 segundos.

271.-Al presidente del gobierno sin embargo siempre se le une a noticias negativas o polémicas. El 6 de octubre Pedro Sánchez preside la cumbre de la UE en Granada, solo se destacan de sus intervenciones las declaraciones sobre la amnistía, ni una referencia a políticas europeas.

272.-El 27 de diciembre Pedro Sánchez anuncia un nuevo paquete de medidas económicas y hace balance del año, en pasos y rótulo lo que más se destaca en los informativos de Canal Sur TV es que no ha hablado de la amnistía.

273.-El 13 de diciembre Pedro Sánchez comparece en el Parlamento Europeo y tiene un duro cruce de declaraciones con el presidente del PP Europeo, Manfred Weber, con un total, que destacaron todos los medios, alertando del riesgo de la ultraderecha y si entendería que pusieran en Alemania calles a miembros del partido nazi. Canal Sur TV resume esa comparecencia obviando ese rifi rafe y asociando al presidente del Gobierno español únicamente con el eurodiputado Carles Puigdemont.

274.-El 15 de diciembre, sin embargo, se emite un vídeo criticando la dureza del presidente español en el rifi-rafe con Weber que no se dio el día anterior.

275.-El presidente del Gobierno anuncia el 1 de diciembre en la COP28 una inversión de 1.000 millones de euros y la creación de 2.500 empleos en la construcción de una nueva planta de metanol verde en Huelva. No hay total de Pedro Sánchez con el anuncio en el desarrollo de los informativos de Canal Sur TV, al jefe del ejecutivo se le incluye ese día testimonio sobre la crisis diplomática con Israel.

276.-Del 6 al 13 de diciembre la presencia de Juanma Moreno en esa COP28 de Dubái es el tema de apertura toda la semana, vinculando siempre al presidente andaluz con la defensa del medio ambiente, dedicándole un tiempo de 44 minutos y 28 segundos. Casi cinco veces más tiempo que el dedicado a la información medioambiental en la televisión pública de Andalucía durante el mes de enero, 8 minutos y 33 segundos, u ocho veces más que en febrero, 5 minutos y 22 segundos.

277.-La figura de Juanma Moreno siempre va unida a la defensa de Andalucía. El 18 de octubre se abre el informativo con un rótulo sobre declaraciones de Moreno Bonilla con el texto “Andalucía defenderá la igualdad territorial de España.” El 2 de noviembre tuit de Juanma Moreno sobre la condonación de la deuda en Cataluña. Mención especial al tema de la sequía, donde siempre se ofrece a Moreno Bonilla como garantía de trabajo y gestión en defensa del agua. No se ha encontrado ni un solo testimonio del presidente andaluz al tratar temas como las dimisiones en el SAS, retrasos en la dependencia, niveles de pobreza, la falta de ejecución de fondos europeos e subidas en el paro. Sí hay reacciones del presidente cuando el paro baja.

278.-El 11 de enero se dedican 44 segundos al total de Gabriel Rufián criticando a los señoritos andaluces. Se pone un tuit de Juanma Moreno como defensor de la imagen de Andalucía y no se incluye ninguna del resto de reacciones que también se produjeron de otros actores políticos andaluces.

279.-El 6 de marzo Juanma Moreno abre el informativo llamado a la calma tras detectarse una partida de fresas contaminadas de Marruecos que podrían provocar hepatitis A y que fueron retiradas en el puerto de Algeciras. En la información se pide mayor vigilancia al ministerio, pero no se menciona que quienes localizaron y retiraron las fresas fueron los servicios de salud pública del gobierno central.

280.-El 14 de marzo Juanma Moreno acusa al gobierno central de castigar a Andalucía con la no aprobación de presupuestos al perder capacidad de financiación. El presidente andaluz tiene ese día 3 minutos y 47 segundos de pantalla. La ministra de Hacienda desmiente a Moreno y confirma que regularizará las entregas a cuenta, al revés de lo que se hizo durante el gobierno Rajoy, pero esa información no se ofrece en Canal Sur.

281.-Al presidente del gobierno se le vincula a perjuicios para Andalucía, a problemas y al descrédito de España. El 24 de noviembre estalla un conflicto diplomático con Israel tras la visita del presidente Sánchez al país a cuenta de unas declaraciones del presidente español junto al presidente de Bélgica. Canal Sur TV dedica 51 segundos a las críticas de Netanyahu a Sánchez y solo 12 segundos a las declaraciones del presidente español.

282.-El 25 de noviembre la noticia sobre el conflicto diplomático entre Israel y España se da con la única valoración de Alberto Núñez Feijóo. No hay tema que afecte al presidente andaluz que contenga valoraciones de otros líderes regionales, mucho menos que se pueda dar sin la valoración del propio Juanma Moreno.

283.-El 15 de diciembre Charles Michel y Von der Layen felicitan a España por la presidencia española de turno. No se ofrecen esas declaraciones en Canal Sur TV.

284.-Las diferencias de criterio se producen también en las comparecencias parlamentarias de ambos presidentes. Ejemplo. El 14 de diciembre se celebra sesión de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía. Solo entra Moreno Bonilla en portada y el presidente andaluz tiene un tiempo de pantalla de 7 minutos y 52 segundos. Todos los líderes de la oposición juntos solo llegan a 4 minutos 28 segundos, casi la mitad. O el 7 de marzo, a Juanma Moreno se le dedican 4 minutos y 33 segundos, al resto de líderes de la oposición 1 minuto y 49 segundos.

285.-Sin embargo, las sesiones de control a Pedro Sánchez se resumen con un total del presidente y dos de los portavoces de PP y Vox, que ocupan el 66% de la información por el 33% del jefe del ejecutivo. En portada nunca va Sánchez, si no se incluye también total de Feijóo.

286.-El 5 de octubre se recoge la multa de la Junta Electoral Central al presidente del gobierno por una rueda de prensa el 30 de junio en Bruselas. Nunca se dieron las multas similares al presidente de la Junta de Andalucía o el portavoz del gobierno andaluz en las elecciones municipales de mayo o generales de julio. Ni siquiera en el marco de las elecciones gallegas de febrero se ha recogido ni una sola de las sanciones al candidato del PP Alfonso Rueda y al propio Partido Popular que han batido récords por parte de la Junta Electoral.

287.-El 14 de febrero Pedro Sánchez anuncia una inversión de 5.000 millones de euros para la agricultura de regadío. Canal Sur TV emite un total del presidente sobre Israel y no se menciona la inversión para regadío en el rótulo de la información.

INFORMACIONES FALSAS, INCOMPLETAS O MANIPULADAS

288.-El 13 de marzo, Canal Sur, en su N2, dedica un video de 1 minuto y 15 segundos afirmando que el novio de la presidenta Ayuso ya había pagado los 350.000€ que le reclamaba Hacienda y que la Fiscalía le había ofrecido un pacto. La información es falsa y se debe a una filtración de la propia Comunidad de Madrid que publica el diario El Mundo al que sigue Canal Sur TV en la difusión de esta fake-news.

289.-El 14 de marzo la Dirección de Informativos de Canal Sur TV en el N1 no rectifica la información falsa del día anterior, pero se ve obligada a reconocer que fue el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso quien envió una carta a la fiscalía reconociendo sus delitos. Pero en esta ocasión no hay vídeo, solo unas colas de 33 segundos, donde se vuelve a incluir información falsa al afirmar que “la Fiscalía habría notificado la denuncia horas después de publicarse la noticia”.

290.-El 12 de marzo se dan unas colas de 30 segundos sobre la situación de las listas de espera en dependencia. Se centra la información en una reducción del 60 por ciento respecto a 2018. Sin embargo, se omiten datos relevantes. Andalucía presenta las peores cifras del país con una espera para evaluación de 557 días, cuando la media nacional está en 324 días y cada año casi 9.000 andaluces mueren a la espera de evaluación. Estos son los datos del informe destacados en todos los medios andaluces a excepción de Canal Sur.

291.-El 25 de marzo, el PSOE pide explicaciones a la Junta sobre el dinero desviado por miembros de la RFEF de la adjudicación de 5 millones de euros para obras en el estadio de La Cartuja. Canal Sur TV remata la petición de explicaciones del PSOE en el paso del presentador, afirmando que el dinero habría sido desviado desde adjudicaciones de administraciones gobernadas en su mayoría por socialistas en 2022.

292.-Se oculta que fue una adjudicación de urgencia aprobada directamente por el Consejo de Gobierno andaluz y que la Junta tiene la participación mayoritaria del 40% en la sociedad del Estadio de la Cartuja y que fue la Junta quien encargó a la RFEF que se encargase de las obras por la urgencia en realizarse. Canal Sur TV nunca ha informado que esa partida de cinco millones de euros se quitó al presupuesto para escuelas infantiles como destacaron todos los medios. La televisión pública andaluza ha pasado de puntillas por los registros de la UCO para solicitar los contratos entre la Junta de Andalucía y la RFEF que tan solo ha valorado el consejero de presidencia el 21 de marzo.

293.-El 13 de febrero el Tribunal Constitucional tumba el artículo de la ley andaluza que permite construir casas en suelo rústico. Los medios andaluces titulan: ABC, “El Constitucional tumba algunos usos residenciales en el campo que permitía la ley del suelo de Andalucía”. El Diario.es “El Constitucional limita la ley andaluza que permite construir en suelo rústico”. La noticia es emitida en Canal Sur TV con el rótulo “El Constitucional valida la ley del suelo andaluza.”

294.-El 27 de noviembre se firma el pacto Junta-Gobierno por Doñana con un tiempo de 20 minutos y 48 segundos en antena. Se habla únicamente de desencuentros del gobierno central con Andalucía y se da información falsa como que la ley de regadíos fue tramitada gracias a la abstención del PSOE, cuando PP y Vox garantizaban la mayoría parlamentaria para su tramitación.

295.-El 28 de noviembre Alberto Núñez Feijóo remodela los órganos de dirección del PP. Para todos los medios del país, Elías Bendodo es relegado de la coordinación general del partido a una vicesecretaria general. Canal Sur TV es el único medio que presenta la noticia como un ascenso a Bendodo “que mantiene sus competencias de estrategia electoral y suma la vicesecretaria de política autonómica y municipal”.

296.-El 11 de diciembre se reúne el CPFF y toda la información, se obliga al periodista que lo cubre, que gire sobre Cataluña y no se cuente que habrá récord de financiación para las CCAA con un aumento del 8,4% en un año llegando a los 154.467 millones.

297.-El 25 de octubre se ofrece información falta de rigor sobre la propuesta del gobierno de eliminación de los vuelos cortos. Se abre informativo con un rótulo falso: “El acuerdo PSOE-Sumar elimina los vuelos cortos, el acuerdo contempla prohibir los de menos de dos horas y media”, no se explica que debe ser cuando haya alternativa de AVE y que no afectaría a ningún aeropuerto andaluz. Durante el informativo se dedica al tema 6 minutos y 47 segundos, 5 minutos y 11 segundos a criticar la medida, 1 minuto y 36 segundos a quien la considera positiva.

298.-El 5 de octubre se ofrece información falsa al hacerse eco de las críticas del PP en Andalucía sobre la no invitación de las autoridades locales a la cumbre de la UE en Granada. Se recogen todas las críticas al gobierno de España cuando nunca en este tipo de cumbres participan autoridades locales o autonómicas, dato que se omite en la información.

299.-El 31 de enero se obliga a realizar unas colas a un redactor sobre la investigación de Bruselas a España por la Ley de Amnistía. Bruselas no había abierto investigación alguna, recordaban únicamente que todas las leyes de todos los países se supervisan por las autoridades comunitarias. Este aspecto fue eliminado por la Dirección de la información elaborada por el redactor.

300.-El 1 de noviembre se hace un vídeo de 1 minutos y 05 segundos en el N1 y unas colas de 39 segundos en el N2 sobre los CDR y la amnistía, sin explicar que los delitos de terrorismo no son amnistiables.

301.-El 3 de diciembre se dedican 9 minutos y 18 segundos a las nuevas manifestaciones del PP contra la amnistía. Los informativos de Canal Sur TV utilizan cifras infladas sobre participación. Por ejemplo, en Sevilla solo se recoge el dato de la policía local que habla de 10.000 personas y se obvia la de la delegación de gobierno que sitúa la participación en 2.000. En el caso de las manifestaciones ante sedes socialistas se llegan a dar cifras ofrecidas por los organizadores, contradiciendo la información de los propios periodistas de Canal Sur sobre el terreno.

302.-El 12 de diciembre Canal Sur TV informa de la querella del PSOE contra Santiago Abascal por sus declaraciones en Argentina de que Pedro Sánchez acabaría colgado por los pies, declaraciones que no se dieron en su día.

303.-El 3 de octubre no se destaca que Andalucía lidera la subida de paro en el país con 15.949 nuevos parados de los 19.268 parados en todo el país. Dos de cada tres nuevos parados son andaluces, Canal Sur esconde este dato y destaca que se mantienen los datos más positivos de empleo en 15 años. Lo mismo sucede el 3 de noviembre o el 2 de febrero, cuando Andalucía es la comunidad donde más crece el paro y se culpa a la sequía. Sin embargo, el 4 de diciembre o el 3 de enero o en la última EPA de 2023 el 26 de enero, sí se destaca que Andalucía es donde más baja el paro. Se sigue sin informar que es la comunidad que presenta la mayor tasa de desempleo del país.

304.-El 5 de febrero se dedican 3 minutos y 36 segundos informando de que los transportistas españoles se pueden sumar a las protestas del campo. Se omite en la información que no cuentan con el apoyo de las asociaciones de transportistas. Canal Sur TV no ha explicado nunca quiénes componen las nuevas plataformas 6F o Unión de Uniones, haciendo pasar sus concentraciones minoritarias por mayoritarias.

305.-El 10 de febrero se llega a hacer un directo en Madrid sobre la votación de estos transportistas a favor de una huelga en toda España. Huelga que se desconvoca al día siguiente por falta de seguimiento. La televisión pública de Andalucía oculta en la información que apenas hay unas decenas de camiones en la votación y un centenar de personas. A pesar de avisarlo el redactor, se mantuvo el directo del día 10.

306.-En esa concentración de transportistas y agricultores se producen incidentes con la policía y la noticia destacada por todos los medios son las declaraciones de la portavoz de la nueva asociación de agricultores 6F, Lola Guzmán, a la policía gritando “ETA os ha matado poco”. Ese aspecto de las protestas fue escondido por la Dirección de Informativos de Canal Sur.

307.-El 19 de febrero se ofrecen unas colas de casi 40 segundos sobre el recurso del Tribunal Supremo al traspaso de las trasferencias de tráfico a la policía foral de Navarra. Se cambia el texto al redactor que las elabora para incluir “otra cesión de Sánchez al independentismo, en este caso a Bildu”. Se obvia que fue Aznar el primer presidente que negoció este traspaso de competencias y UPN los primeros en reivindicarla.

308.-En el vídeo del N2 sobre el análisis de los resultados en Galicia del 19 de febrero, el único testimonio que se incluye es el del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, manifestando su alegría porque no ha ganado Puigdemont.

309.-El 11 y 12 de febrero, en el transcurso de la cobertura del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, se destaca reiteradamente el día 11 que Marlaska atiende a los medios sin aceptar preguntas. El día 12, Feijóo, que visita Barbate, hace lo mismo y no admite preguntas, pero en este caso no se destaca este aspecto en la información.

310.-El 29 de febrero, Andalucía rechaza sus propios informes y deja de exigir al estado acabar la presa de Alcolea al reconocer la toxicidad del agua. Los informativos de Canal Sur han utilizado este tema de manera recurrente para criticar los incumplimientos del gobierno central en materia hídrica. Ahora, el reconocimiento de toxicidad del agua por parte de la Junta no es recogido en esos mismos informativos.

PARA CANAL SUR SOLO SOLO EXISTE LA ANDALUCÍA INSTITUCIONAL

311.-A las protestas en defensa de la educación pública de Andalucía del 19 de noviembre se han dedicado 4 minutos y 30 segundos. Cualquier manifestación contra la amnistía ha tenido, en el peor de los casos, tres veces más tiempo.

312.-No se hicieron directos ni en Sevilla o Málaga con miles de profesores y estudiantes recorriendo las calles, se resumen ambas manifestaciones con unas colas de 19 y 16 segundos respectivamente y totales. En esas mismas fechas se hicieron directos en todas las sedes del PSOE en Andalucía, donde se realizaban concentraciones de apenas unas decenas de personas.

313.-El 20 de noviembre la consejera de Educación acude a un acto en Madrid, al día siguiente de las protestas de la comunidad educativa en Andalucía. La delegación de Canal Sur en Madrid envía un total valorando esas manifestaciones y es tirado por la edición del informativo que considera que eso ya no es actualidad y sacan en Sevilla un total para el N2 propagandístico sobre las inversiones educativas sin referencia a las manifestaciones del día anterior.

314.-El 25 de noviembre profesores andaluces se concentran en San Telmo exigiendo mejoras en la educación andaluza. Se dan unas colas de 18 segundos.

315.-El 4 de diciembre la Confederación de AMPAS rodea los colegios andaluces pidiendo más ayudas para alumnos con dificultades, se zanja con unas colas de 18 segundos.

316.-La campaña “Quiero ir a clase como tú” pidiendo a la Junta refuerzos para los alumnos con dificultades de CODAPA y USTEA, merece una cobertura de apenas 20 segundos en los informativos de Canal Sur TV.

317.-El 20 de diciembre Canal Sur TV dedica 31 segundos a las protestas de la marea blanca y la marea verde en las puertas del Parlamento durante la aprobación de los presupuestos. Se cambia el rótulo al redactor, de “Las mareas denuncian recortes” se pasa a “protestas frente al parlamento”. Se cambia el montaje para quitar de las colas a profesores y sanitarios y meter a políticos para politizar esas protestas. Con declaraciones grabadas de los portavoces de las mareas, se rechazan, y se incluyen totales de políticos para quitar el carácter de movilización ciudadana a la concentración.

318.-El 17 de marzo se dedican ocho segundos, ocho, a la concentración de la marea verde en Málaga y un total de 19 segundos del líder de Izquierda Unida Toni Valero. Solo ese 17 de marzo se dedicaron 8 minutos y 10 segundos a los pregones de la Semana Santa.

319.-Entre el 10 y el 16 de noviembre Canal Sur dedica a la entrega de los premios Grammys en Andalucía 28 minutos y 54 segundos. Esto es cinco veces más tiempo que el dedicado a las protestas en la educación andaluza en seis meses.

320.-El 18 de marzo se presenta la Plataforma Social de Andalucía con presencia de 16 organizaciones, partidos, sindicatos y asociaciones civiles. Los informativos más seguidos de Canal Sur TV le dedican una cobertura de 1 minuto y 06 segundos. La amnistía recibe ese día una atención del doble de tiempo, 2 minutos y 10 segundos, sin ningún aspecto especialmente noticiable en esa jornada.

321.-El 9 de octubre los jóvenes andaluces se movilizan contra los retrasos en la puesta en marcha del bono joven de alquiler. Se dedican al tema 59 segundos, con totales de políticos de la oposición, no se ofrece ni un solo testimonio de los jóvenes que protestaban. Y el tema se remata con un total de la consejera del ramo con más tiempo del dedicado a las protestas.

322.-El 20 de marzo los jóvenes andaluces vuelven a movilizarse ante la Consejería de Fomento por “la falta de transparencia y nefasta gestión” del Bono Joven de alquiler. Esta vez Canal Sur TV no les dedica ni un solo segundo.

323.-El 12 de diciembre se conoce el cierre de 486 aulas en Andalucía de primaria e infantil. Canal Sur TV no menciona ese dato en su información que centra en el aumento de clases de FP anunciado por la consejera.

324.-El 6 de octubre se conoce la lista de los municipios más pobres de España. De los 20 más pobres, 14 son andaluces. No se da la noticia en Canal Sur Tv.

325.-El 30 de octubre se conoce que el 84% de los municipios andaluces se encuentran entre los más pobres de España y con menos renta. Canal Sur televisión dedica al tema unas simples colas de 38 segundos. Ese mismo día, dedica cinco veces más tiempo, 2 minutos y 34 segundos, a la reunión entre el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y Puigdemont.

326.-El 26 de febrero, Andalucía lidera las tasas de pobreza en la encuesta de condiciones de vida del INE. Los informativos de Canal Sur TV no se hacen eco de esta encuesta. Ese mismo día, sí se da completa información de la encuesta del CENTRA que concluye que mejora la imagen que se tiene de Andalucía.

327.-Sin embargo, el 5 de marzo si se dedican 1 minutos y 57 segundos al informe sobre pobreza en España que sitúa a nuestro país a la cabeza de la tasa de pobreza infantil de la UE. La información no hace mención a que Andalucía es la comunidad que peores cifras tiene en todo el país, pero tanto en el N1 como en el N2 de Canal Sur, tan solo se hace referencia a las cifras nacionales sin mención alguna a Andalucía.

328.-El 20 de diciembre miembros de la Plataforma Unidos por el Agua mantienen una huelga de hambre en Guadiato y Los Pedroches donde están sin agua 80.000 personas. La noticia no existe para los informativos en cadena de Canal Sur TV.

329.-El 28 de febrero tan solo se dedican dos colas de 19 segundos a las marchas reivindicativas con motivo del día de Andalucía. Ese día festivo, solo el presidente Moreno Bonilla superó los 15 minutos de presencia en pantalla en los informativos N1 y N2.

DELEGACIONES DEGRADADAS Y DESCONFIANZA HACIA LOS PROFESIONALES

330.-El pilar sobre el que se asienta la RTVA, las delegaciones provinciales, siguen siendo las grandes perjudicadas de la gestión de la actual Dirección de Informativos. Su aportación sigue siendo residual en la elaboración del discurso informativo en cadena. En estos seis meses las delegaciones han aportado 707 vídeos a la cadena y 677 directos o falsos directos. Esto supone menos de cuatro vídeos al día en las dos ediciones de informativos N1 y N2 y tres directos y medio o falsos directos por jornada. Esto quiere decir que de los 60 minutos largos de los informativos más seguidos en Canal Sur TV, apenas pasa de 10 minutos el relato que se construye desde las nueve redacciones repartidas por toda Andalucía.

331.-En el N1 las delegaciones han aportado 311 vídeos y 459 directos o falsos directos. Esto supone un video y medio por informativo y dos directos y medio o falsos directos. En el N2 las delegaciones han contribuido, estos seis meses, con 396 vídeos y 218 directos o falsos directos. Esto significa algo más de dos vídeos por informativo y poco más de un directo y medio o falso directo con las delegaciones en cada N2. Una aportación ridícula con el flujo de información que se maneja en cada una de las provincias.

332.-Las delegaciones provinciales siguen agonizando por la falta de personal y recursos para cumplir con su misión de vertebración de territorio. Ya prácticamente ninguna provincia andaluza puede ser cubierta como se merece, en toda su extensión, con los medios humanos que las delegaciones tienen.

333.-El reto de poner en antena cada día 16 informativos diferentes de televisión en las ocho provincias y todas las desconexiones de radio solo se puede seguir cumpliendo por el sobreesfuerzo de los profesionales, con el consiguiente estrés y desgaste que provoca.

334.-Ante esta situación, la solución no es dejar de pedir información a las delegaciones para la cadena, sino contratar personal. Las delegaciones provinciales se están convirtiendo en meras agencias de información, que mandan brutos e ingestan imágenes, para que sea en Sevilla, cerca de los órganos de edición y dirección, donde se elaboren la mayoría de las informaciones.

335.-Se siente desconfianza hacia los periodistas de la casa, cuyas aportaciones nunca son tenidas en cuenta. Se ofrecen temas que se desechan desde la edición y que luego se piden cuando se ven en otras televisiones o se leen en determinados periódicos. Se hacen así noticias que sucedieron hacen un mes o se desperdician informaciones que Canal Sur podía haber dado antes que nadie.

336.-Las opiniones de los periodistas sobre el terreno no cuentan. Si Sevilla quiere engordar el bloque de protestas de los agricultores con un directo con una tractorada en el límite de las provincias de Málaga y Córdoba, se pide un equipo y se hace falso directo sin tractores. El redactor avisó que la protesta se había desconvocado. Si solo hay dos decenas de manifestantes ante la sede del PSOE local protestando contra la amnistía, el directo se mantiene porque lo decide Sevilla para mantener su relato, aunque el redactor haya explicado que apenas había personas concentradas.

337.-Con la investidura o la amnistía negociándose en Madrid, la delegación de Canal Sur en la capital de España, a veinte minutos del Congreso, se encarga de temas como un espectáculo de bailarines andaluces en la capital, la menopausia, el museo de la felicidad, autobuses para una nueva movilidad, la llegada al trono del Rey de Dinamarca, la estafa del amor, las mascotas en los divorcios o nuevos hábitos de consumo, y la información del Congreso se sigue en Sevilla por personas del equipo de la Dirección de Informativos.

338.-Los cambios en pasos, rótulos o colas son constantes, sin aviso previo al redactor que ha elaborado la información. El 24 de octubre se quita de las colas escritas por el redactor la escasa participación, 4,4%, en la votación del Consell de la República de Puigdemont sobre el acuerdo PSOE-Junts. Se han cambiado rótulos sobre las protestas de la marea blanca y marea verde en las puertas del parlamento para eliminar la palabra recorte. Se han cambiado pasos por la reunión de Yolanda Díaz con los agentes sociales para resaltar el enfrentamiento con la patronal. Se han cambiado textos sobre las negociaciones para la renovación del CGPJ para eliminar las referencias a los cinco años de bloqueo.

339.-Se han llegado a cambiar montajes para introducir totales que habían mandado determinados partidos políticos o imágenes para sustituir a sanitarios y maestros por políticos de la oposición para politizar las protestas en defensa de la sanidad o la educación pública.

340.-Cada vez se piden más falsos directos, que se pueden tirar si no dicen lo que la Dirección quiere, colas, que se pueden modificar, o totales, que se pueden cambiar, y menos vídeos, que son más complicados de modificar si no se ajustan al relato que quiere la Dirección. El 28 de octubre en el N1 se llegan a dar 36 colas, 2 videos y 4 falsos directos. En el N2 se emiten 26 colas, 1 video, 2 falsos directos y 1 directo. En el N2 del 7 de enero solo se emiten dos vídeos y dos falsos directos, todo los demás son decenas y decenas de colas. Los profesionales de Canal Sur cada vez elaboran menos vídeos.

341.-Y cuando se encarga algún vídeo se ha llegado a intentar imponer como abrir el vídeo, que totales incluir, en que orden y con que acabar por parte de la Dirección o sus representantes, cercenando cualquier iniciativa personal o libertad en su elaboración.

342.-Vídeos que se encargan a primera hora de la mañana o de la tarde se tiran cuando ya están elaborados o a punto de elaborarse. Sucede el 4 de marzo, cuando el vídeo sobre el caso Koldo se deja en totales, cuando la redactora había mencionado la presencia de Miguel Tellado en el sumario, y se sustituye por un vídeo sobre la relación de la mujer del presidente del gobierno y Air Europa. El 13 de marzo, el previo sobre el pleno en el Congreso para aprobar la Ley de amnistía pasa de vídeo a totales a 30 minutos del informativo.

343.-Los profesionales de Canal Sur no son libres para utilizar determinados términos. La presencia de la expresión “escudo social” en un tuit de la cuenta de Canal Sur Noticias, fue recriminado por la Dirección el 27 de diciembre.

344.-Cada vez se minimiza más la participación de los periodistas en la elaboración de la información. El 29 de diciembre se producen los cambios en el Gobierno por la salida de Nadia Calviño y es la primera crisis de gobierno en que no se ha hecho directo en Moncloa.

345.-El 18 de febrero no se cubrieron, por primera vez con equipos de Canal Sur sobre el terreno, las elecciones en Galicia.

346.-Se ha llegado a provocar hacer horas extras y alargar jornada para hacer directos las personas que pedía la Dirección de Informativos y no las personas que estaban en su turno de trabajo.

347.-Los profesionales de Canal Sur están siendo desplazados por colaboradores afines a la Dirección. El 3 de diciembre se produce el funeral de Concha Velasco en Valladolid, la noticia es cubierta por un redactor de ADM con una delegación de Canal Sur a 2 horas en coche o 40 minutos en AVE de la capital vallisoletana. Hay delegaciones donde es habitual que haya más colabores de otros medios que trabajadores de la casa.

348.-Este Consejo Profesional ha tenido que pedir la intervención de la Dirección de Informativos ante las prácticas de determinados responsables de comunicación de Consejerías que quieren utilizar a los periodistas de Canal Sur para introducir en los actos públicos las preguntas que les interesan para lanzar su mensaje político.

349.-Los profesionales de Canal Sur están teniendo que aguantar como los contenidos informativos se tienen que supeditar a intereses publicitarios, en la mayoría de las veces vinculados a clínicas o universidades y escuelas privadas, donde se realizan programas especiales.

350.-Los profesionales siguen castigados en sus desplazamientos para cubrir noticias por unas condiciones de viaje anti periodísticas, donde priman las órdenes burocráticas a la relevancia informativa, con un aumento del gasto y dificultad en el trabajo.

CONCLUSIONES Con estos 350 ejemplos de malas prácticas periodísticas en los últimos seis meses hemos querido poner sobre la mesa, no ya que la manipulación se haya cronificado en los espacios de noticias de Canal Sur, como demostramos en el anterior informe semestral, sino que esa manipulación se ha convertido en la herramienta de la Dirección de Informativos, con el consentimiento y la complicidad de la Dirección General y de la mayoría del Consejo de Administración, para imponer una línea editorial incompatible con el carácter público de la RTVA y el servicio que está obligada a prestar a todos los andaluces y andaluzas. La única línea editorial a la que se debe la RTVA está establecida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley de la RTVA, el Contrato Programa, la Carta de Servicio Público y el Estatuto Profesional, cuyo cumplimiento hemos exigido siempre desde este Consejo Profesional. La ley de la RTVA en su artículo 2 encomienda a la Radio y Televisión de Andalucía la función y misión de servicio público. No parece que esa función de servicio público se garantice cuando se sobredimensiona y se dedican 605 minutos a la amnistía, la número 40 entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según las últimas encuestas, y dedica 100 veces menos tiempo a las listas de espera sanitarias, segunda preocupación, o a la vivienda, tercera. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 211 establece el respeto a los principios de independencia y neutralidad informativa en los medios de comunicación de gestión directa de la Junta de Andalucía. No hay independencia, ni neutralidad informativa cuando se toma partido en las informaciones sobre asuntos capitales como la amnistía, la sanidad, la corrupción o la sequía, hurtando todas las aristas de la realidad y no explicando en igualdad de oportunidades todas las opciones para la creación de una opinión pública libre e informada. El Estatuto Profesional de los Medios de Comunicación de la Radio y Televisión de Andalucía consagra el pluralismo como un principio básico de Canal Sur. No hay respeto a ese pluralismo cuando el presidente de la Junta de Andalucía tiene tres veces más tiempo en pantalla que el resto de los líderes políticos andaluces juntos, o al gobierno andaluz se le dedica el doble de tiempo que toda la información dedicada a la sanidad y la educación en Andalucía. La Carta de Servicio Público establece en su artículo 5 a la RTVA como agente cohesionador social y territorial de Andalucía. Artículo que se incumple sistemáticamente cuando las delegaciones provinciales encargadas de esa función de vertebración se están dejando morir y no pueden cumplir con su función. Cuando su aportación al relato informativo en cadena es residual porque se ha decidido controlar y centralizar ese relato por la Dirección de Informativos, que ha decidido apostar por unos espacios de noticias institucionales e ideológicos, que no dejan espacio para la ciudadanía andaluza en su televisión. 34 minutos la juventud andaluza, 60 minutos la infancia o 18 los mayores de nuestra tierra en los últimos seis meses, mientras la información política e institucional supera ampliamente los 2.000 minutos. El Contrato Programa de la RTVA establece en su artículo 3.1 la información como fundamento del servicio público digital y audiovisual bajo los principios de rigor, veracidad, imparcialidad, calidad, profesionalidad y objetividad. No se da una información rigurosa cuando se afirma que Moncloa persigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid y se esconde que el propio abogado del novio de Ayuso ha reconocido los delitos con Hacienda. No se da información veraz cuando se desliga la gestión del gobierno andaluz de la expulsión de Doñana de la Lista Verde de espacios protegidos. No se ofrece una información imparcial cuando se dedican 16 segundos a la subida de sueldo del presidente de la Junta y se le llama equiparación. No se ofrece información de calidad cuando se hinchan e instrumentalizan políticamente temas como el caso Koldo y se minimizan, suavizan o desprecian otros como el desvío de fondos de la sanidad pública a la privada. No se actúa con profesionalidad cuando se tira un vídeo sobre agresiones a sanitarios para hacer sitio a unas colas sobre la victoria del subdirector de informativos en un concurso de tortillas. No se busca la objetividad cuando dimiten dos altos cargos del SAS por el caos en la sanidad andaluza y se presentan a la audiencia como un revulsivo, un hecho normal y positivo para abrir una nueva etapa. Todo esto no es cumplir con el Contrato Programa, ni con la Carta de Servicio Público, ni con el Estatuto Profesional, ni con el Estatuto de Autonomía o con la Ley de la RTVA. Si la Dirección de la cadena ha decidido imponer unos criterios editoriales al servicio de intereses ideológicos, los profesionales seguiremos reclamando el cumplimiento de las normas que garantizan el servicio público y la defensa de los intereses de todos los andaluces y andaluzas. Para ello seguiremos trabajando desde este Consejo Profesional.