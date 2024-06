Moreno Bonilla destruye la sanidad pública en Andalucía

Viernes, 7 de junio de 2024. El mantra de que nunca antes se había invertido tanto en sanidad resulta una de las mayores mentiras masivas que ha dicho el gobierno andaluz. Nunca antes había habido tantos andaluces en las listas de espera, nunca antes tantos andaluces sufrieron tanto dolor y sufrimiento como con este gobierno. Nunca antes la sanidad privada devoró tanto dinero y recursos de la sanidad pública en Andalucía

La apuesta por la sanidad privada en Andalucía es la antesala de la privatización que con tanto ahínco busca el presidente andaluz. No en vano, incluyó la asistencia sanitaria en atención primaria en el decreto de precios de la prestación de la sanidad privada en Andalucía, algo que levantó a todos los estamentos sanitarios en Andalucía. La propia Asociación Justicia por la Sanidad presentó alegaciones a la orden. Gracias a ello, se consiguió reformar la orden y que se eliminara la prestación de asistencia en atención primaria en los centros privados.

Moreno Bonilla mintió sin pudor en la campaña de 2018 que le llevó al poder en Andalucía en coalición con el indescriptible Juan Marín y su tropa de Nodoyuna. Mintió a todos los andaluces sobre su proyecto sanitario público, porque no tenía ninguno. Cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue traer como gerente del SAS al que intentó desmantelar la sanidad pública en Castilla la Mancha de la mano de Cospedal y luego trajo a uno de los que más dinero ha gastado en los conciertos con la privada hasta dejar exhausto el presupuesto del SAS y que, tras su cese, intentó fichar por Asisa.

Moreno Bonilla ceba a la sanidad privada

La apuesta del gobierno andaluz en sanidad es clara, crear un sistema sanitario dual, con la sanidad pública al servicio de la población con ingresos más bajos y la privada para los que tienen más capacidad de pago contratando pólizas sanitarias privadas. Así, 1.840.928 de andaluces tienen un seguro privado en Andalucía, según los datos de Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras). Lo que significa que la proporción de población andaluza con una póliza privada de salud es ya del 22,6%.

El pasado abril, en el informe presentado este jueves por el Instituto para el Desarrollo y la Investigación de la Sanidad (IDIS), entre 2021 y 2022 el presupuesto para conciertos creció un 0,6% en Andalucía, sólo superada por la Comunidad de Madrid (0,7%), mientras que en la mayoría de comunidades autónomas se redujo. Las partidas para conciertos han seguido incrementándose desde entonces, pasando de 558 millones de euros en 2023 a 579 en 2024. No obstante, fue entre 2021 y 2022, superada ya la pandemia, cuando más crecieron estas partidas: de 463 a 540 millones de euros.

Contratos a dedo con la sanidad privada

A todo eso se le suma que el presupuesto estimado por el Gobierno de Andalucía para reducir las listas de espera en la sanidad a través de contratos a dedo con clínicas de la sanidad privada es más del doble de lo previsto, hasta 275 millones de euros. En el caso de Andalucía, según el mismo informe, en 2024 más del 40% del presupuesto se va en contratos con instituciones privadas; y en segundo lugar, en transporte sanitario, en torno a un tercio; y servicios de diálisis, con cerca de un 14%. Para abundar en los gastos de la privada, deben leer el artículo de Luis Escribano de hace unos días.

A todo ello, se le une que, según diversas fuentes, estiman que el número de médicos que trabajan en la pública y en la privada a la vez ronda el 40%, lo que es un número indicativo del trasvase de recursos de personal y de presupuesto a la sanidad privada. Esto lleva a un impacto en cuanto a la calidad de la atención pública y, además, plantean dilemas éticos de difícil justificación. Aunque haya quien lo defienda con el argumento de que es una forma de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los médicos, pero cae en picado la calidad de atención a los pacientes.

Aumentan los recursos sanitarios y las listas de espera

Aumentan exponencialmente las listas de espera en Andalucía a pesar de aumentar en personal y presupuesto el SAS. Desde 2017 a 2022, el número de médicos de atención especializada (FEA) en la atención hospitalaria (AH) ha pasado de 9.026 a 10.956, y de profesionales de enfermería de 19.036 a 23.188. Teniendo en cuenta la población asignada al Sistema Sanitario Público de Andalucía (datos del Ministerio de Sanidad que facilita la consejería de Salud y el SAS), se ha pasado de tasas de 909 a 766 usuarios por FEA (de 2017 a 2022), y de 431 a 362 usuarios por enfermera/o (2017 a 2022).

En relación a los centros sanitarios, quirófanos y equipamientos para pruebas diagnósticas, con datos publicados por el propio SAS, se ha pasado de 2017 a 2021 (últimos datos publicados, porque el SAS no publica los datos de 2022), de ocho a nueve hospitales regionales; de 16 a 19 hospitales comarcales; de 14 a 16 hospitales de alta resolución; de 14.903 a 15.781 camas de hospitalización instaladas; de 3.906 a 3.948 (dato de 2020, al no publicarse el de 2021) locales de consultas especializadas; de 527 a 556 quirófanos; de 29 a 34 aceleradores lineales; de 33 a 39 equipos de RNM; de 101 a 126 equipos de TAC; de 256 a 325 salas de rayos X, etc.

El fracaso del acuerdo marco

En la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía se publicó en 2023 el Acuerdo Marco con varias empresas privadas para pacientes que no han superado el plazo de garantía de respuesta. El montante económico sacado llega a los 734 millones de euros y en la documentación del acuerdo marco para intervenciones quirúrgicas aparecen varios lotes con intervenciones quirúrgicas que no están recogidas en dichas normas sobre garantías de plazos de respuesta. Por ejemplo, ocurre con la agrupación 5 (lotes 16 a 20) sobre operaciones relativas a transformación de sexo, que no tienen garantía de plazo de respuesta; es decir, estos pacientes no están en las listas de espera que se pretenden reducir con dicho acuerdo marco. Para esto se destinan 166 millones de euros.

Aumentan las listas de espera en Andalucía

Andalucía contabiliza 1.090.035 pacientes en espera de una operación o de una consulta con un especialista a 31 de diciembre de 2023, 44.929 más que hace seis meses. Esto representa más del 12,5% de la población andaluza en una lista sanitaria, el número más alto desde que se tienen registros.

Con los últimos datos publicados de las listas de espera, aumentan en un 13,4% los pacientes que aguardan para una intervención quirúrgica respecto a junio de 2023, un 17% más entre aquellos que han superado el plazo máximo legal para operarse y un 31,5% más de pacientes a la espera de una consulta con el especialista.

Los datos deben hacer plantearse a Moreno Bonilla la dimisión o el cese de su consejera de Salud, ya que los andaluces no pueden seguir sufriendo tanta incompetencia en la gestión sanitaria, que es la peor desde la creación de la autonomía andaluza y el traspaso de la gestión sanitaria. Los datos debían hacer que se les cayera la cara de vergüenza.