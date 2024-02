El Ayuntamiento de Huelva elude «obedecer» al Gobierno al anunciar trabajadores municipales y “la empresa organizadora” el «aplazamiento» del polémico taller ‘Hogares Saludables-Libres de Tóxicos’

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, exigió el miércoles al Ayuntamiento de Huelva la suspensión del taller y la restitución de los fondos contra la Violencia de Género.

Una insólita nota de prensa enviada solo a varios medios desde el correo de la extinguida Concejalía de Igualdad anuncia el “aplazamiento” del curso sobre “uso de productos ecológicos en el hogar”.

Viernes, 16 de febrero de 2024. Una insólita nota de prensa (fue enviada solo a algunos medios, entre los que no estaba La Mar de Onuba, desde la cuenta oficial igualdad@huelva.es y no por el Gabinete de Prensa del ayuntamiento, como suele ser habitual) como por las contradicciones, por no decir falsedades, que contiene, ha anuniado que el Taller ‘Hogares Saludables-Libres de Tóxicos’ queda aplazado sine ide despues de que la Ministra de Igualdad Ana Redondo haya exigido al Ayuntamiento de Huelva que se suspenda este taller, objeto de una gran polémica, y que no sea sufragado con fondos transferidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Hemos decidido de aplazar (sic) el taller ‘Mujer y Sostenibilidad’ hasta que se aclaren todas las circunstancias que lo han rodeado, y se restituya la imagen pública y la confianza de las profesionales encargadas del mismo, asumiendo su gasto con presupuesto municipal», dice la nota de prensa.

El texto, cuyo archivo original se reproduce más abajo, va firmado por El equipo técnico de Igualdad de la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva y la empresa de educación ambiental organizadora, sin que se precise el nombre de dicha empresa organizadora ni se facilite algún tipo de contacto para los medios de comunicación a los que se remitió la nota. Esta revista, acdcedió a él gracias a nuestra medio aliado El Libre, cuyo director, Antonio Barreda, reenvió desde Granada el texto a nuestra redacción.

Según el controvertido comunicado, «no es verdad que el taller a impartir«, promocionado por el Ayuntamiento en un folleto bajo el título ‘Hogares Saludables-Libres de Tóxicos’, «se llame ‘Hogares Saludables-Libres de Tóxicos’«. «Por lo tanto«, continúa el texto atribuido de forma conjunta a profesionales municipales y a la «empresa organizadora», «no es verdad que sea un taller “en el que se enseñe a las mujeres a limpiar con productos ecológicos” como se ha afirmado de manera falsa e interesada«. Cabe recordar que tanto el folleto como la propia nota de prensa en el que se anunció el taller, como parte de un programa titulado Mujer y Sostenibilidad, aseguraba que el objetivo del taller era «elaborar entre todas un recetario de productos naturales y ecológicos para el hogar, libres de toxicos».

Sin embargo, y tras la enorme polémica y repercusión que ha tenido la promoción municipal del taller, los autores del comunicado han informado del «contenido real del programa«, que no fue difundido por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, aunque el texto afirme que «es público y no se ha contrastado a la hora de emitir falsas afirmaciones«. Así, el taller Hogares Saludables-Libres de Tóxicos estaría dividido en varios bloques: Análisis de los grandes desafíos del planeta: cambio climático; pérdida de biodiversidad y recursos naturales limitados; Concepto de sostenibilidad en los ámbitos económico, social y medioambiental; Igualdad de género, pilar clave para la sostenibilidad; Sostenibilidad a nivel individual: estilos de vida sostenibles; Sustancias tóxicas en el hogar que pueden perjudicar el medio ambiente y nuestra salud; Elaboración de productos ecológicos libres de tóxicos; e Información sobre el Ciclo Integral del Agua.

Según el comunicado, «el contenido, como ha expuesto algún representante político (sin citar) de un partido de la propia oposición, cumple con los parámetros de perspectiva de género, ya que está elaborado para la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito del hogar”, está «destinado a la población en general (mujeres y hombres) que gestionan familias y hogares, como venía especificado en el cartel, y como se viene haciendo desde hace tiempo en actividades impulsadas por esta concejalía«, añade.

«Presión mediática sobre nosotras»

«A pesar de estas aclaraciones, se ha generado una enorme polémica y presión mediática sobre nosotras como técnicas y sobre nuestro trabajo en torno a este taller, sacado todo de contexto, falseado y malinterpretado». Los firmantes del texto piden a este respecto «que se evite el uso de la mujer y el feminismo como herramienta política».

Por último, el comunicado carga contra los medios de comunicación al asegurar que «no se ha contrastado el contenido real del taller ni sus objetivos antes de hacer juicios de valor equivocados, con lo que se pone en riesgo nuestro criterio técnico, nuestra responsabilidad, nuestra ética y la dignidad de las personas que estamos al frente de las actividades en pro de la igualdad de mujeres y hombres». «También se ha jugado así con la confianza y el interés de las personas realmente interesadas en el taller, ya inscritas».

Así, el curso cuyo nombre no era su nombre, se ha aplazado el mismo día que lo ha exigido el Gobierno de España. También, como ha exigido la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, si llega a celebrarse será sufragado sólo con fondos municipales, y no con dinero proveniente del Pacto contra la Violencia de Género. Ni el ayuntamiento ni la alcaldesa Pilar Miranda o su equipo han tenido que responder al Gobierno. Cumplida su exigencia. Aunque se haga pasar por una decisión de profesionales sin identificar y de una «empresa medio ambiental organizadora» cuyo nombre y tractoria no ha revelado el comunicado. Ni el Ayuntamiento de Huelva.

Comunicado del equipo técnicos de Servicios Sociales y la empresa organizadora del taller 'Mujer y sostenibilidad'