Más trabajo y menos dinero, CCOO pacta con la patronal ASAJA un convenio del campo a la baja y sin mejoras salariales

🗞️ UGT expresa su preocupación y se desmarca de un preacuerdo que considera lesivo para los derechos de los trabajadores.

🗞️ CCOO acepta un aumento de la jornada semanal y una importante merma en las retribuciones por horas extraordinarias e indemnización de camino.

🗞️ «El convenio colectivo del campo no lo cumplía ni el Tato y hemos pactado un texto que sí se va a cumplir», se justifica la dirigente regional del sindicato Mónica Vega.

🗞️ Asaja vincula el rechazo de UGT al «posicionamiento del sindicato a nivel nacional» y a sus «alianzas políticas».

Viernes, 30 de diciembre de 2022. «El convenio colectivo del campo no lo cumplía ni el Tato y lo que hemos pactado es un texto que sí se vaya a cumplir». Las palabras, en conversación con La Mar de Onuba, de Mónica Vega, responsable del sector agro de CCOO Andalucía que ha llevado el peso de la negociación con la patronal Asaja para la actualización del convenio colectivo del campo onubense a la nueva realidad socioeconómica emanada de las recientes reformas laboral y del Estatuto de los Trabajadores (y, sobre todo del Salario Mínimo Interprofesional), encierran la derrota del sindicalismo de clase ante los incumplimientos de una patronal que se autopercibe impune a sus despropósitos e inmune a las denuncias públicas, ante la falta de una contestación real de las masas trabajadoras, las personas temporeras. UGT ya ha anunciado su rechazo radical al preacuerdo alcanzado entre CCOO y la patronal Asaja. Para los ugetistas, el texto no aporta ninguna mejora, sino que, al contrario, «se pierden derechos importantes históricos del Convenio del Campo», y supone un «retroceso» para las trabajadoras y trabajadores del campo onubense.

Así, y como ejemplo, si las empresas venían incumpliendo sistemáticamente el pago de las horas extraordinarias al 175 % del valor de la hora normal, CCOO ha accedido a que la primera -la más común- de esas horas pierda hasta dos tercios de su incremento, pasando de algo más de 13 euros a apenas 9,82 € (el 125 % de la hora habitual). De esta forma los trabajadores que realicen horas extraordinarias, estarán perdiendo algo más de cuatro euros diarios sobre la situación actual. Otra cosa es que la realidad muestre cada año que prácticamente ninguna empresa del sector paga l lo que dice el convenio, y que no son pocos los que ni siquiera aplican incremento alguno al salario cuando este excede de la jornada laboral regulada en convenio. Según la opinión de Mónica Vega, con esta generosa cesión los empresarios que antes incumplían, ahora dejarán de hacerlo.

Algo similar sucede con la denominada «indemnización de camino», un plus salarial que los productores están obligados a abonar a aquellas personas trabajadoras que tengan su residencia, facilitada por la empresa o no, a una distancia superior a 2 kilómetros desde el tajo. Una cantidad de 0,21 € por cada kilómetro (descontando los dos primeros), tanto en trayectos de ida como de vuelta. Con el nuevo articulado aceptado por la federación regional de Comisiones Obreras, la distancia para comenzar a cobrar este complemento se elevaría a 6 kilómetros, y solo hasta el núcleo urbano más cercano, no hasta el tajo. La medida, admite Vega, también, responde a la cruda realidad. La práctica habitual es que las empresas no paguen el complemento de indemnización de camino.

Aunque lo que más parece haber soliviantado a UGT es que el nuevo convenio colectivo obligará a trabajar un poco más cada semana, al aceptar CCOO la eliminación de los 15 minutos de bocadillo que corrían a cargo de la empresa (los otros 15 de la media hora de descanso habitual venían corriendo a cargo del trabajador) durante las jornadas intensivas. Vega sostiene que tras esta medida se esconde en realidad una mejora, ya que el actual convenio colectivo solo contempla el descanso conocido como «pausa del bocadillo» durante los meses de verano, de junio a agosto, meses en los que la producción agrícola onubense desciende manera notable a finalizar las temporadas de los frutos rojos. La realidad es que la jornada intensiva es lo habitual durante todo el año, y que el descanso de media hora es de los pocos beneficios de convenio del que, hasta la fecha y salvo excepciones, disfrutaban prácticamente todos los trabajadores del sector. Con el nuevo texto, el descanso durante la jornada laboral se reduce a un cuarto de hora, corriendo, además, a cuenta del trabajador.

Sin mejoras salariales, pero con «comisión paritaria»

«Tampoco la subida salarial del preacuerdo es real», denuncia UGT en el comunicado que advierte que este sindicato no firmará el preacuerdo alcanzado entre CCOO y Asaja. Para los ugetistas, «la subida acordada se practica ante la tabla salarial del año anterior, sin tener en cuenta la Subida del SMI, por lo que dicho supuesto incremento será absorbido y compensado por dicha subida». En este sentido, UGT recuerda que el actual cálculo del salario día acorde a la Ley del Salario Mínimo Interprofesional en el campo en Huelva, «es gracias a la impugnación a instancia de UGT en los Juzgados, cuyo criterio de cálculo fue ratificado por el TSJA». Previamente, cuatro grandes empresas del sector de los frutos rojos habían intentado, sin éxito, que el Tribunal Supremo exonerara al sector agrícola de actualizar sus salarios de convenio al nuevo SMI.

Por último, en materia de Contratación Laboral, UGT denuncia que al acuerdo alcanzado entre CCOO y Asaja «faculta a las empresas a ampliar el contrato de Circunstancias de la Producción por incremento ocasional e imprevisible de los 6 meses que establece la Ley hasta el máximo posible de 12 meses». Para el sindicato ugetista, se trata de «algo incongruente» en un sector donde la eventualidad es tan elevada, «y en sentido contrario a la finalidad de la reforma laboral, que no es otra que corregir de forma decidida esta temporalidad excesiva y la precariedad».

¿Qué ventajas aporta entonces el texto pactado entre la dirección regional del sector agro de Comisiones Obreras y la patronal Asaja? Mónica Vega sostiene que el principal avance es la constitución de una «comisión paritaria» que velará por el cumplimento de lo acordado, un órgano inexistente hasta ahora y al que la dirigente de Comisiones Obreras confía, que, esta vez sí, las trabajadoras y trabajadores del campo onubense disfruten de todos los derechos sociales y laborales que queden escritos en el nuevo Convenio Colectivo.

Asaja achaca motivaciones «políticas» al rechazo de UGT

Por su parte, la patronal Asaja ha celebrado en una nota de prensa el «amplio consenso en las cuestiones más importantes» alcanzado con Comisiones Obreras, al tiempo que ha lamentado que UGT haya decidido desmarcarse del preacuerdo. Asaja asevera que «UGT ya abandonó las negociaciones en la configuración del convenio actualmente en vigor y ha procedido de igual forma en los convenios de otras provincias, por lo que parece que en este caso no será diferente».

La patronal agrícola no ha dudado desvincular la posición del sindicato de los intereses de los trabajadores, achacándole mantener «más compromiso con el posicionamiento del sindicato a nivel nacional y sus alianzas políticas que con un interés verdadero en garantizar la viabilidad del sector primario de la provincia y el progreso de sus empresas y trabajadores». Asaja defiende que en el preacuerdo prima «la sostenibilidad de las empresas y el equilibrio con los derechos de los trabajadores» en un marco «extremadamente complejo a causa de los cambios normativos impuestos por el Gobierno tanto a nivel salarial como laboral».

Comunicado de UGT-FICA Huelva NOTA DE PRENSA UGT FICA HUELVA NO REFRENDA EL PREACUERDO SUSCRITO ENTRE ASAJA Y CC.OO PORQUE SUPONE UN NUEVO RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL CAMPO ONUBENSE En la tarde del 28 de diciembre se celebró en la sede de Asaja-Huelva la esperada reunión del Convenio Colectivo del Campo de la Provincia de Huelva, en la que UGT FICA Huelva manifestó su discrepancia con el preacuerdo suscrito entre CCOO y Asaja, ya que su contenido empeora las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras en el campo onubense. En el citado preacuerdo, se pierden derechos importantes históricos del Convenio del Campo en Huelva como son por ejemplo: la perdida del descanso del bocadillo como tiempo efectivo de trabajo, esto quiere decir que las trabajadores y trabajadoras tendrán que recuperar 15 minutos diarios de descanso en jornada intensiva, que hasta ahora era a cuenta del empresario, lo que supone un incremento de jornada a la semana de hora y media. Además, hasta ahora las personas trabajadoras disfrutaban de una indemnización por camino por cada km de distancia, si este era superior a 2 kms., entre el tajo y el lugar de residencia o alojamiento del trabajador tanto a la ida como a la vuelta para compensar los gastos de locomoción, con este preacuerdo esta compensación prácticamente desaparece, ya que solo se percibirá a partir del 6º km y hasta el núcleo urbano más próximo y no hasta el lugar de residencia o alojamiento del trabajador como hasta ahora. Se reduce la cuantía de la primera la horas extraordinaria en campaña del incremento del 75% al 25%. En materia de Contratación Laboral, se le faculta a las empresas a ampliar el contrato de Circunstancias de la Producción por incremento ocasional e imprevisible de los 6 meses que establece la Ley hasta el máximo posible de 12 meses, algo incongruente en este sector del campo donde la eventualidad es tan elevada, y en sentido contrario con la finalidad de la reforma laboral que no es otra que corregir de forma decidida esta temporalidad excesiva y la precariedad. Tampoco la subida salarial del preacuerdo es real, ya que se practica ante la tabla salarial del año anterior sin tener en cuenta la Subida del SMI, por lo que dicho supuesto incremento será absorbida y compensada por dicha subida. Recordar que el cálculo del salario día en el campo en Huelva es gracias a la impugnación a instancia de UGT en los Juzgados, cuyo criterio de cálculo fue ratificado por el TSJA. Todas estas pérdidas de condiciones laborales y sociales son el motivo por la que el Sindicato UGT FICA Huelva no suscribe el preacuerdo entre ASAJA y CC.OO y no los

motivos expuestos por la patronal Asaja a los medios de comunicación, UGT FICA Huelva en todo momento se ha mantenido firme en el proceso de negociación en el mantenimiento de estos derechos, así como las mejoras de las condiciones laborales en el sector del campo onubense. Recordar que UGT firmó el miércoles de la semana pasada el Convenio del Campo de la Provincia de Jaén con Salarios muy superiores a este preacuerdo en Huelva y sin pérdida alguna de derechos. Transmitir igualmente que UGT FICA Huelva está en absoluta disposición de firmar el Convenio Colectivo del Campo de Huelva en la segunda quincena de enero, si se

mantienen la regulación en materia de descanso por bocadillo, la indemnización por camino, horas extraordinarias, cumplimiento de la subida del SMI y se pacta una clausula de contratación laboral más acorde con la realidad del sector del campo y acabar con su precariedad.