María, profesional de Enfermería del SAS: «Se manipulan los cuadrantes del programa Geronte y aparece un montón de gente haciendo festivos, algo que no es real»

Esta sanitaria denuncia en EL LIBRE las prácticas irregulares de la Dirección de Enfermería de su hospital, ubicado en la provincia de Málaga, aunque las hace extensivas a todos los hospitales del SAS.

Jueves, 4 de julio de 2024. María es una profesional de Enfermería que trabaja actualmente en un hospital público de la provincia de Málaga, quiere denunciar una práctica irregular que lleva años ocurriendo en el Servicio Andaluz de Salud: «Los trabajadores de las divisiones de Enfermería del SAS, aunque realizan horas extras, no se pagan como tal, se pagan como festivos. Un ejemplo: un turno de siete horas se cobra como dos turnos correspondientes al complemento de festivo. Un grupo C serían 60 euros netos, ahorrándose por lo menos un tercio de lo que correspondería. Es más, se manipulan los cuadrantes del programa Geronte y aparece un montón de gente haciendo festivos, algo que no es real».

Esto ocurre desde la crisis del ladrillo, en torno al año 2008. Primero fueron los recortes de la jornada al 75% y así les compensaban; después jubilaciones sin cubrir, incapacidades temporales, reducciones de jornada por cuidados de hijos y ahora parece que, ante la falta de contratación para vacaciones, harán igual. «La mayoría de los trabajadores acepta esas condiciones, pero yo no. En Jaén sé que, por un día extra, te dan un día de descanso, depende del acuerdo al que llegues con el de Recursos Humanos», añade María.

«Es una práctica abusiva»

La profesional sanitaria denuncia que todos los enfermeros del SAS cobran menos de lo que deberían por hacer horas extra. «Es una práctica abusiva, porque se están quedando con el dinero de los trabajadores. Lo denuncié en Dirección de Enfermería y se rieron de mí. Pero la realidad es que así se está ahorrando el SAS muchas contrataciones«, revela.

«Cuando entró el Gobierno de Moreno Bonilla, expulsó a un director de Enfermería del Hospital Regional de Málaga por realizar estas prácticas irregulares, pero la realidad es que se sigue haciendo», denuncia María.

«Yo puedo hablar del hospital donde trabajo, pero creo que es una pauta común en toda la hospitalización del SAS. Si consultamos cuántas horas extras tiene el personal de enfermería, serán ínfimas. La Dirección de Enfermería lo sabe, al igual que muchos sindicatos. Yo, al menos, me he quejado de estas prácticas al sindicato y a la dirección. No hay derecho a cómo juegan con la precariedad laboral y la crisis económica, pero parece que los trabajadores están de acuerdo con esta irregularidad», apostilló.