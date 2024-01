María Ángeles, enfermera del Juan Ramón Jiménez: «Hay pacientes que llevan 24 horas en Urgencias esperando un ingreso»

Denuncia que los enfermos se encuentran hacinados en los pasillos y que han tenido varios días de 500 entradas al día en Urgencias.

Jueves, 11 de enero de 2024. El zafarrancho de combate en el que se ha convertido la sanidad pública andaluza tiene a sus soldados abrasados física y mentalmente. Guzmán y Vargas, número dos y tres respectivamente de la Consejería de Salud, se rindieron -o les obligaron a rendirse- ante unos resultados de gestión tan paupérrimos (listas de espera kilométricas, desvío de dinero a la privada, ilegalidades en el control del gasto, bloqueo de la bolsa del SAS, ninguneo a médicos y enfermeros…). Pero la número uno, la consejera, la que manda, sigue ahí, impertérrita, aguantando el temporal que le está cayendo encima por parte de sus colegas -ella es enfermera de profesión-, de los médicos, de los TCAE, de los celadores, de los auxiliares, de los administrativos, de los sindicatos, de los activistas sociales y, por supuesto, de los grupos de la oposición, desde la derecha a ultranza (Vox) hasta la izquierda fragmentada de Adelante Andalucía y Por Andalucía pasando por el enemigo acérrimo del PP, el PSOE de Juan Espadas.

Pues bien, en el empeño de EL LIBRE de dar voz a profesionales sanitarios y usuarios asqueados con el mal funcionamiento del SAS, hoy declara su malestar María Ángeles, una enfermera del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva que deja meridianamente claro la insostenible situación que se vive en las Urgencias: «No todos los días llegamos a esos 500, por lo que no nos ponen refuerzos. Hay pacientes que llevan 24 horas esperando un ingreso. El grado de absentismo nuestro es grande, un 30%, porque también nos ponemos enfermos. Una compañera mía ha cogido la gripe A, la gripe B y la covid, todo a la vez. Además, los jefes están obligados a darnos los días de vacaciones correspondientes a 2023 hasta el 30 de enero… y tenemos alta frecuentación. Y hay varios días que estamos teniendo 500 entradas al día».

«Tenemos a enfermos oncológicos esperando en una camilla durante 24 horas a que les den una cama»

«La medicina no son sólo números. Estamos hablando de la calidad de los enfermos. Están llegando pacientes muy pluripatológicos y esto está ya colapsado. Tenemos a enfermos oncológicos esperando en una camilla durante 24 horas a que les den una cama. Nos dicen los jefes que no llegamos a 500 durante los días suficientes, pero no se tendría que dar esa circunstancia tantos días para activar el protocolo de alta frecuentación. Con los pluripatológicos nos llevamos mucho más tiempo en consulta y la resolución es más tardía. Ahora los pacientes jóvenes con gripe, cuando ven las colas, se van a su casa«, revela María Ángeles.

La enfermera se desahoga, porque, a pesar de su enorme profesionalidad y su gran valía, hay situaciones que sacan de quicio a cualquiera: «La Atención Primaria (AP) no funciona y eso lo llevamos notando desde la pandemia. Entonces la gente, desesperada, se viene a Urgencias. En triaje les explicamos el autocuidado que tienen que hacer en casa, pero, si no tienen otro recurso, tienen que venir al hospital. Están intentando privatizar la Primaria. En El Portil no hay cita nunca a través de ClicSalud+. Te levantas temprano y hay una cola tremenda. Cuando llegas al mostrador, te dicen que no hay número de Urgencias, porque sólo dan ocho números de Urgencias al día.

«La Atención Primaria se la han cargado a raíz de la covid. A veces nos llegan tres emergencias a la vez y sólo hay un enfermero»

Son situaciones extremas las que se están viviendo en los hospitales andaluces mientras Catalina García sigue con su agenda política como si nada: «La AP se la han cargado a raíz de la covid. A veces nos llegan tres emergencias a la vez y sólo hay un enfermero. Está habiendo un enfermero por cada tres consultas y sin refuerzos cuando el mínimo debería ser un enfermero por cada dos consultas».

Eso sí, María Ángeles quiere dejar claro que los supervisores demandan continuamente más efectivos y alguno que otro sufre las consecuencias emocionales de darse contra el muro de la nefasta gestión: «Nuestros jefes están pidiendo todos los días a Recursos Humanos que nos manden más personal. He visto llorar a un jefe por no recibir más personal«. Es la gerencia la culpable, o más bien la no-gerencia, porque el puesto está vacante desde la dimisión de José Luis Bonilla. «Los buenos gestores no les interesan, sólo los de corte político que miran por el dinero. Me consta que han rechazado a una médico que era buena para el puesto«, agrega la enfermera.

«Urgencias es el corazón del hospital y lo están dejando desprovisto de personal»

Esta profesional sanitaria pone de relieve la importancia del área en la que trabaja: «Urgencias es el corazón del hospital y lo están dejando desprovisto de personal. Cuando esto funcionaba bien, los absentismos laborales se cubrían. Ahora hay una baja larga y no se cubre. Ahora lo llaman autogestión«.

Por último, María Ángeles quiso referirse a la consejera de Salud, Catalina García: «A esa mujer hay que echarla, porque no tiene dignidad. Por dignidad debería dimitir«.

Y apostilla: «Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Antes me llevaba el trabajo a casa y ahora lo dejo en el hospital. Porque, si no te cuidas tú, no puedes cuidar al paciente».