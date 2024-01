Marea blanca de plástico en Galicia

Lunes, 8 de enero de 2024. Una vez más, Galicia está viviendo un desastre ecológico en sus costas. Millones de bolitas de plástico (pellets) llevan semanas inundando y contaminando el ecosistema marino de gran parte del litoral gallego. En ocasiones están llegando sacos completos, que si se detectan pueden recogerse con facilidad, pero lo peor es que muchos ya han roto y millones de pellets se diseminan por la columna de agua llegando a las playas con cada marea.

Esta catástrofe comenzó el 8 de diciembre cuando el buque Toconao (Maersk) perdió 6 contenedores a la altura de Viana do Castelo, aún en aguas portuguesas. Uno de esos contenedores llevaba sacos de 25Kg de pellets plásticos cada uno, procedentes de la empresa Bedeko Europe, con sede en Polonia. No se ha informado sobre los otros 5, que no estaría de más. Las fuertes corrientes de esta zona del Atlántico hicieron el resto, llevando el vertido hacia las Rías Baixas gallegas.

Las primeras noticias en la costa llegaron el día 13, cuando comenzaron a llegar los primeros sacos a las costas del Complejo Húmedo de Corrubedo, en Ribeira, y a otros puntos de la ría de Muros-Noia. En los días siguientes, fueron cada vez más ayuntamientos y organizaciones ecologistas y ambientalistas quienes empezaron a llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo.

No es hasta el 4 de enero que constatamos la magnitud de este ataque ecológico, cuando el abogado de la armadora estimó que el contenedor albergaba mil sacos de pellets. Con 25 kg en cada saco, estaríamos ante un vertido total de 25.000 kg de pellets de plástico llegando a toda la costa, desde la ría de Vigo a algunos puntos de Asturias, con especial incidencia en las Rías Baixas y Costa da Morte.

La Xunta activa entonces el Camgal (Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Mariña Accidental) en su nivel de emergencia 1 (se da cuando el episodio de contaminación es de pequeña gravedad y extensión).

El 5 de enero, el Gobierno avisa a la Xunta de que debe activar el nivel de emergencia 2 para que pueda darle “apoyo efectivo” en la recogida y limpieza de los pellets con bolas de plástico que han llegado al litoral gallego.

Desde entonces muchas personas se han estado autoorganizando para acudir a limpiar la costa gallega, sin que hasta el momento exista ningún tipo de comunicación oficial de ninguna administración sobre cómo proceder para recoger los pellets o sobre su composición, pues se desconoce aún su grado de toxicidad.

Impactos medioambientales La contaminación por pellets y en general por plásticos y microplásticos es un gravísimo problema a nivel global. Tan solo en la Unión Europea se calcula que se vierten al medio ambiente unas 160.000 toneladas de pellets plásticos al año y hasta 12 millones de toneladas de plásticos de todo tipo se vierten a los océanos anualmente. Lo que está ocurriendo estos días en Galicia es grave, pero lo peor es que es solo una mínima parte de este problema de consecuencias globales. Desgraciadamente aún no tenemos, casi un mes después del vertido, información oficial sobre la composición de los mismos. Si bien dadas sus características físicas, son muy pequeños, constituyen elementos muy contaminantes que con toda seguridad acabarán siendo integrados en las cadenas tróficas. Los contactos que ha habido con el fabricante cuya marca va impresa en los sacos, Bedeko Europe, reclamándoles las fichas técnicas del producto han sido infructuosos, derivando la empresa la responsabilidad a la naviera Maersk. Es fácil que muchos organismos marinos, desde peces a aves, los ingieran confundiéndolos con alimento, pues parecen pequeños huevos, causándoles problemas gástricos e incluso la muerte, y que acaben integrados en la cadena alimentaria humana. También es muy probable que se vayan descomponiendo poco a poco en microplásticos aún más pequeños afectando a organismos filtradores. Además, estos componentes plásticos acaban también absorbiendo otros contaminantes marinos haciéndose más peligrosos con el tiempo. Impactos sobre la salud Aunque no podemos saber al detalle las consecuencias nocivas, ya que todavía desconocemos la composición de estos pellets y su posible toxicidad, numerosos estudios e investigaciones muestran los impactos negativos del plástico sobre la salud humana y la de los ecosistemas a lo largo de todo su ciclo de vida. La Comisión Europea apunta a que la exposición a los microplásticos en estudios de laboratorio se ha vinculado a una serie de efectos negativos (eco) tóxicos y físicos en los organismos vivos, y que también es probable que los microplásticos sean tóxicos para los seres humanos. Además, los pellets absorben toxinas adicionales en su superficie que se incorporan a la red trófica cuando son ingeridos por especies marinas, aumentando su riesgo potencial. ¿Qué denunciamos? Como ya ha ocurrido con otras catástrofes de nuevo la falta de información sobre la composición de los pellets por parte de las autoridades de la Xunta de Galicia y el Estado, así como su posible toxicidad, cuando ya ha pasado casi un mes desde que el barco perdiese los contenedores, es lo más reseñable. Mientras cientos de personas están acudiendo autoorganizadamente a las playas para mitigar el desastre, no existe ninguna comunicación oficial sobre la composición y posible toxicidad de los pellets, ni ninguna recomendación de la Xunta de Galicia para su recogida sin afectar al entorno. Exigimos conocer la cantidad total de la carga perdida , así como el contenido de los otros 5 contenedores que afirman se perdieron al mismo tiempo, para conocer la magnitud del problema y saber a qué atenernos. A día de hoy, la Xunta no ha dado indicaciones sobre cómo actuar ante la aparición de estos residuos en las playas y no ha desplegado ningún tipo de estructura organizativa para coordinar las labores de limpieza , a pesar de que el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Mariña Accidental (Camgal) prevé protocolos de intervención de voluntariado en caso de vertidos en la costa. Exigimos una evaluación urgente de la catástrofe , así como el establecimiento de un estudio a medio-largo plazo que haga un seguimiento de sus posibles impactos futuros. De igual manera, son exigibles acciones legales contra los responsables de la carga .

Ante la inacción de las administraciones, la sociedad civil organizada ha tomado las riendas cuando los gobiernos no pueden responder rápidamente. A pesar de disponer de un Plan Camgal, se constata que este no es lo suficientemente eficaz para establecer mecanismos de respuesta rápida ante los frecuentes vertidos que sufre Galicia. Manoel Santos es zoólogo y máster en Gestión y Conservación de la naturaleza. Coordinador de Movilización de Greenpeace en Galicia Denuncian inacción gubernamental ante la aparición de pellets de plástico en playas de Galicia