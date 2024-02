Los trabajadores de Cepsa Huelva cuestionan la seguridad de la compañía que desarrollará la factoría de hidrógeno verde

“Cepsa está con todo menos con sus trabajadores”, lamenta el Comité de Empresa de la compañía.

«Queremos que todo el trabajador que vaya a su puesto de trabajo regrese a casa salón y salvo. Y con el tema de seguridad que se está haciendo, los trabajadores están sufriendo auténticos atropellos», sostiene el presidente del Comité de Empresa, José Mª Coronado.

Miércoles, 7 d febrero de 2024. Los trabajadores de la compañía Cepsa en la Refinería La Rábida, ubicada en Palos de la Frontera (Huelva), han comenzado este miércoles tres días de protestas en demanda de mejoras de las condiciones laborales «ante los atropellos que está sufriendo la plantilla». Los paros y c0ncentraciones se realizarán hasta el próximo viernes, en horario de 8:30 a 11:00 horas, y frente a las puertas de la Casa Colón de la capital, donde se celebra el I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde.

José María Coronado, presidente del comité de empresa de Cepsa en la refinería de La Rábida, ha explicado que la compañía “pretende imponer una disponibilidad a los trabajadores donde no exista descanso”, imponiendo la disponibilidad permanente bajo un teléfono durante los cuatro días de descanso que en la actualidad suceden a seis días continuados de extenuantes jornadas laborales que llegan a alcanzar las 12 horas.

Coronado denuncia la “multitud” de horas extras: “Hay muchísimas horas extras. Muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas…”, repetía el presidente del comité de empresa este lunes frente a las puertas de la Casa Colón onubense.

“No cuidan la seguridad. Los trabajadores no paran de hacer horas extras”, añadía Coronado, “y esto está suponiendo una incidencia dentro del complejo donde hay bastantes bajas laborales y bastante accidentabilidad. Además, “eso hace que la conciliación familiar no exista”, añade.

“Cepsa está con el deporte, Cepsa está con todo, pero Cepsa no está con sus trabajadores”, lamenta Coronado, quien asegura que “los trabajadores de la compañía lo que quieren es vivir y que los dejen vivir. Aquí llevamos muchos años hiostóricamente trabajando seis día y descansando cuatro días. Nosotros no tenemos vacaciones, la repartimos durante el año. Y la compañía pretende que estemos a 12 horas, que no haya descanso, que estemos disponibles… Y esto está generando muchos problemas de conciliación familiar, muchos problemas en las vidas de los trabajadores, muchos problemas en la cantidad de horas extras y muchos problemas en la seguridad”.

“Nuestro principal objetivo como comité de empresa es la generación de empleo”, continúa Coronado. “Y, actualmente, con la cantidad de hora extras que se están realizando, pues no se están generando empleo”.

“En Huelva, que es una ciudad industrial”, añade el presidente del comité de empresa de Cepsa en la refinería de La Rábida, “nos duele mucho que los compañeros que van terminando de estudiar, más jóvenes, tengan que emigrar a otros lugares porque no encuentran trabajo. Multitud de ingenieros que se tienen que ir fuera cuando aquí hay un polo químico y no están aprovechados”. En este sentido, el sindicalista sostiene que “reivindicamos contrataciones, reivindicamos no a las horas extra y no a la amortización de puestos de trabajo”.

“Y, sobre todo”, continúa, “otro tema importante es que todo el trabajador que vaya a su puesto de trabajo regrese a casa salón y salvo. Y con el tema de seguridad que se está haciendo, los trabajadores están sufriendo auténticos atropellos”.

“Hay actas firmadas, hay un convenio firmado y Cepsa no está cumpliendo ni lo firmado”, denuncia el sindicalista. “Nos pasamos días y días en conciliaciones con el Sercla, días y días en los juzgados. Esto es Cepsa. Nos ha tocado vivir esto. Nosotros no queremos estar así, pero Cepsa lo único que hace es no escuchar a la plantilla, no escuchar el Comité de Empresa. Y nos duele mucho que la situación esté como está cuando Cepsa ha sido un referente en la ciudad, un referente en Andalucía y por esa la reivindicación”.

“Nosotros como Comité de Empresa seguiremos reivindicando nuestros derechos y los de los compañeros”, finaliza el presidente del comité de empresa de Cepsa en la refinería de La Rábida.