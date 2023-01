Los trabajadores de Canal Sur dan la espalda a la nueva dirección de informativos con un 90% de votos en contra

Martes, 31 de enero de 2023. Los trabajadores de Canal Sur han rechazado de forma tajante a la nueva Dirección de Informativos nombrada recientemente. Una consulta interna ha arrojado unos resultados con un 93% de los votos en contra. Desde el Consejo Profesional del ente público transmiten que, tal y como señala el Estatuto Profesional de la RTVA, han trasladado a la plantilla el documento entregado por la Dirección General con las razones para el relevo en la Dirección de Informativos.

La consulta ha sido organizada por el propio Consejo Profesional después de no encontrar respuesta en la Dirección General sobre un posible referendum para evaluar la idoneidad de los nombramientos. En este sentido, el órgano que representa a los trabajadores afirma que no ha llegado ninguna opinión positiva durante la semana en la que ha estado abierta la consulta. «El 7% de los participantes en la consulta piden tiempo para valorar a las nuevas incorporaciones. El 93% no la consideran idónea», afirma el Consejo en un comunicado.

En la votación se considera «no idónea» la ratificación de Carmen Torres en el cargo de directora de Servicios Informativos de televisión, puesto en el que sustituyó en la pasada legislatura a Álvaro Zancajo. Entre las opiniones expresadas por los trabajadores por su labor al frente de los informativos «pueden leerse expresiones como sectarismo, partidismo, parcialidad, sumisión a los intereses del partido en el gobierno, manipulación y propaganda». Los trabajadores afirman que Torres no puede garantizar que la televisión cumpla los principios de pluralidad, independencia y veracidad.

Además, en la consulta se manifiesta que tanto la ratificación de Torres como los nombramientos de los dos nuevos subdirectores de informativos «no responden a criterios periodísticos, sino a la intención de continuar con el total control político de los informativo». Uno de estos subdirectores es Juan Manuel Márquez, que procede del Gabinete de Presidencia. Un hecho que «crea muchas dudas sobre su imparcialidad, su independencia y su capacidad para garantizar la función de servicio público que tiene encomendada la televisión andaluza», según el Consejo Profesional.

Una de las denuncias que se viene produciendo por parte de los empleados del ente público y que se ha vuelto a repetir en esta consulta es la falta de atención a las delegaciones provinciales. En este sentido critican que existe «preferencia por temas anecdóticos y el rechazo a las informaciones propuestas por cada territorio. Todo esto provoca que se hagan unos informativos menos pegados a la realidad andaluza». Los datos de la cadena muestran que en cinco años se ha pasado de 44 minutos de información local diaria a los 30 minutos de lunes a jueves y 15 los viernes que hay actualmente.

Otra de las conclusiones de la consulta es que la mayoría de colaboradores proceden de medios con una línea editorial conservadora, «que no se apuesta por temas propios ni por temas noticiables, sino por los que benefician a determinados intereses políticos» e, incluso, que «los ‘encargos’ del partido del gobierno se realizan con descaro y burdamente».

El propio Consejo Profesional rechaza estos nombramientos y «opina sobre la ratificación de Carmen Torres como directora de informativos y los nombramientos de Antonio Salvador y Juan Manuel Márquez como subdirectores, que no cuentan con los criterios de idoneidad que deberían guiar estos cargos en un medio público como Canal Sur TV» porque no pueden garantizar los principios a los que está sujeto el ente público.