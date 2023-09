‘Lo invisible’, la otra realidad del fruto rojo onubense llega a la gran pantalla

El estreno mundial del documental escrito y dirigido por el realizador suizo Sven Rufer para la Fundación Internacional Rosa de Luxemburgo tendrá lugar el próximo 6 de octubre en The 18th Marbella International Film Festival.

The invisible, modern slavery in Europe explora la vida cotidiana marcada por la pobreza, trabajo duro, falta de atención sanitaria, explotación sexual y ausencia de perspectivas de miles de trabajadores migrantes en la industria del oro rojo del sur de España.

La película compite en la sección a concurso del festival marbellí con producciones de España, Polonia, Alemania y Reino Unido.

Lunes, 25 de septiembre de 2023. 28 millones de personas de todo el mundo viven en condiciones laborales que hoy se consideran esclavitud moderna. Una realidad que también afecta a gran parte de los hasta 100.000 trabajadores y trabajadoras de la agroindustria en Huelva (España), que cada año cosecha frutos rojos por valor de mil millones de euros.

Bajo esta realidad, cada vez menos discutida y más y mejor constatada, transcurre la película documental The invisible, modern slavery in Europe del director suizo Sven Rufer (Filmerei), una ambiciosa producción en formato 4K largometraje, rodada íntegramente en la provincia de Huelva, y que versa sobre las situaciones económicas sociolaborales y personales a las que se ven sometidas miles de personas migrantes trabajadoras agrícolas del sector de los frutos rojos onubenses, que sin esa mano de obra sería imposible sacar adelante cada temporada.

The invisible, modern slavery in Europe, una producción impulsada por la Fundación Internacional Rosa de Luxemburgo de Suiza, será estrenada el próximo 6 de octubre en The 18th Marbella International Film Festival (el proyecto más emblemático de New World Trust, organización con sede en Ginebra y creada para “brindar apoyo a artistas talentosos de todo el mundo”).

Se trata de un enorme trabajo documental y cinematográfico del que ha sólo ha transcendido que incluye impactantes imágenes nunca vistas hasta la fecha (algunas de ellas obtenidas -por primera vez- en el interior de las propias fincas de frutos rojos de Huelva durante las duras jornadas laborales), y que destaca tanto por la calidad del formato como por los testimonios en primera persona, que revelan una cotidianidad desconocida sobre una industria que genera más de mil millones de euros al año y exporta la mayor parte de su producción a países europeos.

Paralelamente, como una suerte de road movie de carácter académico, una doctoranda de la Universidad de Berna, investiga las condiciones laborales y las consecuencias para la salud de estas situaciones de vida precarias. Sus conversaciones con representantes de sindicatos, periodismo, política y academia muestran que no hay soluciones simples y que “España, la UE, los grandes distribuidores y otros especuladores, no parecen querer cambiar nada”.

En palabras del director de la película, Sven Rufer, que «como suizo» se considera “uno de los ganadores de la lotería mundial de nacimientos”, beneficiado por la educación gratuita, viajes por el mundo, oportunidades de desarrollo y -”si algo sale mal”- una completa red de seguridad social bien afianzada, “esta vida es la antítesis de la de mis protagonistas del Sur global que viven en la esclavitud moderna”. Con Lo invisible, esclavitud moderna Europea, Rufer pretende evidenciar que “esto no sucede en el otro lado del mundo, sino en España, país de la UE y popular destino de vacaciones. Las frutas no acaban en alguna parte, sino en nuestros supermercados y, finalmente, en mi propio plato. Para mí es una cuestión importante llevarlo a la pantalla, sensibilizar al público y dar voz a lo invisible”.

Die Unsichtbaren – Moderne Sklaverei in Europe (titulo del largometraje en su versión original) será estrenada en la sección a concurso de The 18th Marbella International Film Festival el próximo viernes 6 de octubre, y tendrá un segundo pase público el sábado, día 7 en el Red Dogs Cinema de Marbella.

Por último, cabe destacar que es la primera vez que esta “otra realidad” se lleva al formato cine documental de alta calidad con intención de recorrido en festivales, salas de proyección y destacadas plataformas de streaming.



TRAILER – The Invisible – Modern Slavery in Europe from The Invisible on Vimeo.

FUNDACIÓN INTERNACIONAL ROSA DE LUXEMBURGO: DECLARACIÓN Fundación Internacional Rosa de Luxemburgo La Fundación Rosa de Luxemburgo se enorgullece de apoyar The Invisible, un documental que arroja luz sobre las condiciones laborales de una industria que explota a unas 60.000 personas migrantes y muestra que la “esclavitud moderna” es todavía una realidad en la Europa de hoy en día. Según las últimas estimaciones, 50 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por la “esclavitud moderna”, que incluye el trabajo forzoso, la prostitución forzada y otras formas de explotación. Tenemos que ponerle fin. Y esto tiene que ser ahora .