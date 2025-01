Las ilegalidades del Gobierno de Moreno Bonilla (II): los pagos pendientes de justificar fuera de plazo ascienden a más de 1.200 millones de eurosLas ilegalidades del Gobierno de Moreno Bonilla (II): los pagos pendientes de justificar fuera de plazo ascienden a más de 1.200 millones de euros

Miércoles, 15 de enero de 2025. Aunque la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, vuelva a poner la excusa del legado socialista (el PP lleva gobernando en la Junta más de seis años ya) para justificar banalmente las ilegalidades, el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) es sobre el ejercicio de 2023, primer año de la mayoría absoluta de Moreno Bonilla. Habían pasado ya casi cuatro años desde el último gobierno del PSOE

En esta segunda parte del reportaje exclusivo de EL LIBRE, se abordan los pagos pendientes de justificar fuera de plazo de la Junta de Andalucía en el año 2023, entre otras muchas cosas.

Los pagos pendientes de justificar fuera de plazo a 31 de diciembre de 2023 ascienden a 1.282,71 M€ en la Junta de Andalucía y 29,38 M€ en agencias (1.261,38 M€ y 23,47 M€ de ejercicios anteriores). Este saldo se presenta infravalorado en 163,19 M€ para la Junta de Andalucía y 4,53 M€ en agencias, al no incorporar aquellos con vencimiento el 31 de diciembre de 2023, por lo que el saldo agregado asciende a 1.445,91 M€ y 33,91 M€, respectivamente.

Asimismo, 69,83 M€ en Junta y 8,12 M€ en agencias tienen un alto riesgo de prescripción por haber transcurrido más de cuatro años desde el vencimiento del plazo para presentar la justificación. Por otro lado, se encuentran pendientes de clasificar 187,46 M€ y vencido el plazo de comprobación 210,80 M€.

Los derechos reconocidos deI Mecanismo de Recuperación y ResiIiencia (MRR), según boIetín a cierre de 2023 y cuadro 13.2 de Ia memoria de Ia Junta de AndaIucía, difieren de Ios refIejados en el mayor de ingresos, estando infravalorados en 34,69 M€.

Los compromisos futuros derivados de Ios proyectos de coIaboración púbIico−privada refIejados en eI estado de compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores de Ia Iiquidación deI presupuesto de gastos se encuentran infravaIorados en 39,45 M€.

Se han observado Ias siguientes incidencias en reIación con Ia memoria de cumpIimiento de objetivos programados de Ia Cuenta GeneraI (art.106.c) deI Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública (TRLGHP):

Las magnitudes presupuestarias de Ios Iistados de ejecución presupuestaria se muestran agregadas y no consoIidadas , sin considerar Ios ajustes deI proceso de consoIidación por gastos presupuestarios intragrupo por importe de 19.434,46 M€.



En 32 fichas de cumpIimiento de objetivos por programa no se identifica eI personaI adscrito , y en eI resto coincide Ia dotación iniciaI con Ia finaI, sin que consten modificaciones. Respecto a Ia representación equiIibrada de mujeres y hombres en Ios órganos coIegiados de Ia Administración de Ia Junta de AndaIucía, eI artículo 11.2 dispone que «e n la composición de los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía deberá respetarse Ia representación equiIibrada de mujeres y hombres , incIuyendo en eI cómputo a aqueIIas personas que formen parte de Ios mismos en función deI cargo específico que desempeñen. Este mismo criterio de representación se observará en Ia modificación o renovación de dichos órganos. A taI efecto, cada organización, institución o entidad a Ia que corresponda Ia designación o propuesta faciIitará Ia composición de género que permita la representación equilibrada». Ésta es otra cuenta pendiente de la Junta, como bien se indicó en la primera parte del reportaje.



No muestra información sobre la naturaleza de los indicadores ni se realiza un análisis de los resultados en función de ésta.



No incluye la ficha del programa ni la memoria de cumplimiento de objetivos de un consorcio.



Los niveles de ejecución del 24,41% de los indicadores vinculados a 100 de los 104 programas presupuestarios con indicadores asociados se sitúan muy por encima o por debajo de sus previsiones definitivas, poniendo de manifiesto carencias en el diagnóstico y cuantificación de las necesidades y/o instrumentos de intervención . Asimismo, el 78,48% de los programas objeto de modificaciones de crédito superiores al 10% de los créditos iniciales no presentan variación de las previsiones de ejecución de los indicadores o ésta es escasa.



Se observan objetivos, actuaciones y/o indicadores con incidencia de género, contra la violencia de género o contra el cambio climático cuya definición resulta genérica .



Estados de contabilidad financiera

La información ofrecida en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad

Autónoma de Andalucía (IGBD) sobre las inversiones financieras minoritarias realizadas en el patrimonio de las sociedades mercantiles no se encuentra suficientemente detallada para su conocimiento individualizado.

En la memoria de 2023 se indica que, a 31 de diciembre, no se ha calculado el deterioro de las participaciones de la Junta en las agencias públicas empresariales y fundaciones del sector público andaluz, al no contar con la información necesaria para su valoración. Para el resto de entidades dependientes, no se aporta información en la memoria que permita concluir sobre la adecuación del cálculo del deterioro realizado al cierre del ejercicio 2023. Los criterios recogidos en la memoria sobre estas participaciones no se encuentran suficientemente detallados para su valoración individualizada.

No se ha aprobado una resolución que habilite los procedimientos para la expedición de los documentos contables destinados a registrar operaciones devengadas y no contabilizadas al cierre del ejercicio (art.18 bis de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía).

La cuenta de inmovilizado rendida con la Cuenta General «presenta incoherencias en la valoración de las participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas en relación con el saldo deducido del balance», remarca la Cámara.

Por último, del Informe elaborado por la CCA sobre el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (CO 03/2018) se observaron debilidades e incidencias en el IGBD, «que se mantienen en 2023 y que afectan a la integridad, exactitud y fiabilidad de los datos que contiene y, por tanto, a la cuenta de inmovilizado, a 31 de diciembre de 2023″.

Para más información, los interesados pueden consultar el informe completo a continuación en PDF o bien pinchando aquí: