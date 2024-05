La sanidad privada no es la panacea: «pago 116 euros mensuales y ya sólo atienden pagando consulta aparte»

María José denuncia en EL LIBRE que cada vez más se encuentra con obstáculos y dificultades para acudir a los especialistas que tiene en el catálogo de su seguro sanitario: muchos se van de la compañía porque reciben un porcentaje ínfimo de cada consulta realizada y otros reservan muchas horas al día para atender a particulares, por lo que las citas tardan más de un mes.

Martes, 21 de mayo de 2024. María José tomó la decisión de sacarse un seguro privado debido al mal funcionamiento de la sanidad pública en Andalucía. Sin embargo, se ha dado cuenta de que no es la panacea, ya que son empresas privadas que buscan beneficios, por lo que se están aprovechando de las carencias del SAS y de la ley de la oferta y la demanda para subir precios.

Además, los especialistas se permiten el lujo de reservar cada vez más citas para los particulares (en detrimento de los pacientes adscritos a compañías), llegando a cobrar hasta 150 euros por una consulta. Esta maniobra hace que los asegurados tengan que esperar más de un mes (en algunos casos, hasta dos y tres meses en función de la clínica y el médico) para ser examinados por los especialistas que trabajan en clínicas y hospitales privados de Andalucía.

Por todo ello, María José no se muerde la lengua y se convierte en portavoz de una legión de andaluces que, ante la inoperancia del SAS, se ha tenido que rascar el bolsillo y ni aún así encuentran la solución a sus problemas de salud: «La sanidad pública está muy mal pero, ¿qué me dicen de la privada? Desde que se inició la pandemia ha habido un cambio radical. De tener citas tanto de especialistas como pruebas diagnósticas en menos de una semana a citar en varios meses o simplemente dejarte en una lista de espera interminable en la que se permanece indefinidamente. No sé qué está pasando en la sanidad en general, pero es llamativo».

«Algunos médicos que teníamos por la compañía, por la que, por cierto, pago 116 euros mensuales, ya sólo atienden pagando la consulta aparte. Es un despropósito. Por cierto, los teléfonos tampoco funcionan y, cuando en raras ocasiones lo cogen, te preguntan si eres paciente privado, de compañía, funcionario o, en algunos sitios, si eres del SAS. ¿Qué está pasando?», se pregunta esta afectada por la deriva de la sanidad pública.